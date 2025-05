Borja Iglesias: «Hay que dar un pasito más, soñamos con algo bonito»

Borja Iglesias tiene altas expectativas en el tramo final de la temporada, que el delantero afronta con ambición pensando en cumplir el sueño de que el Celta retorne a Europa la próxima temporada. «La temporada del equipo está siendo buena, pero tenemos el final para dar un pasito más y soñar con algo bonito. Estamos muy ilusionados», declaró ayer el compostelano a Celta Media tras designado por la afición como el mejor jugador del equipo en el pasado mes de abril.

Iglesias, que recibe por primera vez en Trofeo Estrella Galicia, expresó su satisfacción por el galardón, que atribuyó, en buena medida, a los 4 goles anotados en los últimos tres partidos. «Estoy muy contento. Esto siempre es bonito vivirlo pero sobre todo que sea para ayudar al equipo, para sumar y para seguir disfrutando», explicó el atacante, pese a que sus tres goles al Barcelona no bastasen al Celta para puntuar en Montjuic. «Fue un momento bonito con la sensación agridulce de no poder sacar nada allí», relató.

De este contradictorio momento, el atacante celeste se queda con la reacción de sus compañeros en el tercer tanto a los azulgranas: «Fue muy especial. Viéndolo cómo lo celebraban, [el gol] parecía más de ellos que mío ».

Borja Iglesias, que dijo encontrarse «muy cómodo y feliz» en el Celta, expresó también su satisfacción por estar ayudando al conjunto de Giráldez en una temporada en la que el conjunto celeste puede hacer historia. «Intento desde mi trabajo aportar cosas al equipo, aprender de distintas situaciones y momentos y con ganas de más. Creo que estamos en un buen momento. Tanto en casa como fuera estamos compitiendo de maravilla», destacó.

El delantero santiagués valoró especialmente el apoyo que la afición ha tributado al equipo, tanto a domicilio, como sobre todo en Balaídos, que consideró clave en la buena temporada del Celta: «La sensación que tenemos con nuestra gente en casa es muy especial y nos ayuda muchísimo. Ha sido parte fundamental de esas victorias en casa y también de cómo nos acompañan fuera».

Uno de los aspectos que él más aprecia es la compensada mezcla del plantel entre jóvenes y veteranos. «Los que ya tenemos algo más de edad estamos muy contagiados por esa energía que ellos tienen y también intentando aportar en lo que podamos desde nuestra experiencia y en el trabajo. Se ha generado una comunión bonita entre todos», apuntó Iglesias, que remachó: «Tenemos un grupo fantástico, que disfruta el día a día y con muchas ganas de aprender».

«Gracias por la confianza, estamos disfrutando juntos y ojalá sea por mucho tiempo más»

Borja Iglesias tuvo palabras de agradecimiento para la afición celeste y para el propio club, al que está reconocido por haberle dado la oportunidad de volver a disfrutar en el campo. «Muchísimas gracias por este premio a los que habéis votado, a mi equipo sobre todo, al cuerpo técnico y al club por la confianza que me dan y porque estamos disfrutando juntos. Ojalá sea por mucho tiempo más», declaró el artillero a modo de despedida, pero con un evidente guiño a su continuidad en el Celta el próximo curso.Claudio Giráldez lo quiere a su lado y Borja estaría encantado de seguir, pero su continuidad va a depender de una negociación con el Betis que no se antoja fácil, y contemplaría también una rebaja en su actual salario. No faltó en la intervención de Iglesias una referencia a As Celtas, el equipo femenino, al que felicitó por su ascenso. «Lo más importante es felicitarlas por la dificultad que tiene siempre conseguir un éxito de este tipo. Todos estamos muy orgullosos de ellas», apuntó Iglesias, que agregó: «Es una nueva pata de la parte deportiva esta temporada pero estoy seguro que nos darán muchísimos éxitos y alegrías en el futuro. Animarlas a que tengan hambre, a por más y que sigamos disfrutando con ellas».