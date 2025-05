El fútbol femenino también conquista las calles de Vigo un año después de la aparición de As Celtas. Ayer, las jugadoras del primer equipo celeste fueron homenajeadas por la ciudad tras su ascenso a Segunda Federación. Los actos comenzaron a las siete de la tarde con una recepción en la Alcaldía y continuaron en A Porta do Sol con un acto multitudinario al que se sumaron patrocinadores del equipo y la plana mayor del club, con la presidenta Marián Mouriño a la cabeza. «Gracias por creer en As Celtas», exclamó la máxima dirigente del Celta antes de ser elevada al aire por el grupo de jugadoras que arrancaron su temporada de éxito el 7 de septiembre ganado al Victoria coruñés en un Balaídos con 6.500 aficionados y concluyeron el domingo 5 de mayo en Valladolid con una goleada (0-6) al Villa de Simancas que les dio el pase directo a la tercera categoría del fútbol femenino español. «Vamos a por más», sentenció Mouriño en referencia a un equipo cuyo objetivo es alcanzar en pocos años la Liga F y situarse a la altura del primer equipo masculino celeste. Para ello necesita dos fiestas más como la que ayer reunió a varios cientos de personas en el kilómetro cero de Vigo.

Caballero: «Esto va muy bien, Marián, esto es fantástico» Abel Caballero recibió ayer en la Alcaldía a As Celtas, a quienes el máximo regidor vigués felicitó por su ascenso a Segunda Federación. «Esto va muy bien, Marián, esto es fantástico», dijo Caballero al resaltar la gran temporada del conjunto celeste en su primer año de existencia. «Sois un factor vertebrador importantísimo en la ciudad porque todos vemos hacia vosotras», añadió el alcalde.

En A Porta do Sol se presentaron las jugadoras de As Celtas pasadas las ocho de la tarde. El escenario, decorado con un póster con todas las componentes de la plantilla y la entrenadora Vicky Vázquez, fue recibiendo una a una a las responsables del auge del fútbol femenino en una ciudad de Vigo que cuatro décadas atrás acogió al Mayador, después al Olivo y últimamente al Sárdoma. Las protagonistas del homenaje entraron en el escenario de una en una, tras el agasajo y los agradecimientos a los patrocinadores del equipo. «Estamos en Segunda RFEF. Allí nos veremos. Muchísimas gracias», señaló Vázquez.

El alcalde, con Marián Mouriño, Carmela Silva, Manel Fernández, Xisela Arias y las capitanas de As Celtas. Abajo, Marián Mouriño al ser levantada en el aire por las jugadoras en Porta do Sol. | J. Lores

Xisela Aranda, consejera del Celta que promovió el proyecto de As Celtas junto a Marián Mouriño, recordó la génesis de una idea que se ha plasmado en solo un año en un primer equipo que gana una plaza en Segunda Federación y su filial en Tercera, además de ensalzar el éxito de otros equipos de una cantera que será la base sobre la que se asentará el futuro de un club que aspira a competir en la élite de un deporte en el que España es vigente campeona del mundo. «Para que este proyecto sea profesional no solo tiene que jugar en Liga F, sino que tiene que actuar como si fuese de Liga F», indicó Aranda.

Aunque no estaba previsto, el acto contó con un invitado especial. El alcalde de Vigo, que acababa de recibir al equipo en la Casa do Concello, también subió al escenario y no se movió hasta que le pasaron el micrófono para lanzar sus proclamas por la ciudad. «Moitos parabéns a As Celtas, sempre coas Celtas», añadió Caballero.

Entre los asistentes al festejo por el primer ascenso del equipo femenino celeste no faltaron muchos de los miembros de la peña Somos das Celtas, que se sumaron a los coros festivos. De la afición tampoco se olvidaron en agradecerle su apoyo incondicional las cuatro capitanas que también tomaron la palabra en un acto que cerró una emocionada Marián Mouriño que puso este proyecto en marcha a los pocos meses de asumir la presidencia del Celta. «Gracias por creer en este proyecto como creímos Xisela y yo, como creyó todo el consejo de administración y todos los directivos del club». La dirigente céltica también se acordó del coordinador deportivo Humberto Lede. «Primer año y muchos éxitos», añadió Mouriño en referencia a los títulos de otros equipos de la cantera de As Celtas. «Llegamos tarde pero llegamos con fuerza al fútbol femenino», concluyó la presidenta en un acto que concluyó con el himno del centenario, «Oliveira dos cen anos».