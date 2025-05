Giráldez dosifica el impacto de Aspas

Claudio Giráldez ha cambiado el rol de Iago Aspas para ajustar los minutos de calidad del veterano goleador celeste a las necesidades del equipo durante los partidos. El moañés inició la temporada como uno de los pocos titulares fijos en el mutable once del técnico porriñés, pero desde diciembre, coincidiendo con la lesión muscular que mantuvo a Iago casi dos meses alejados de los terrenos de juego, Giráldez ha ido dosificando sus apariciones en momentos puntuales de las segundas partes en los que el Celta ha necesitado un empujón.

La suplencia, que Aspas ha asumido con una naturalidad admirable, no ha menguado su liderazgo . Tanto de titular como entrando desde el banquillo, su autoridad en el vestuario y su influencia sobre el juego no han disminuido. «Llevo yo peor su suplencia que Aspas», confesaba en febrero el entrenador celeste, que se refería así a la importancia de Iago el equipo: «Poco a poco irá teniendo más minutos porque lo necesitamos, es nuestro capitán, nuestro líder. Lo que él nos aporta no nos lo puede aportar nadie. Iago tiene ilusión y cuerda para rato, es un ejemplo para todos».

Fue Rafa Benítez, la pasada temporada, el primero que habló de la conveniencia de administrar los minutos de calidad de Aspas después de los problemas de espalda que tan mermado habían dejado al morracense en el tramo final de la campaña precedente. Sin embargo, estando disponible, el entrenador madrileño apenas le dio un respiro en cuatro partidos, uno de ellos sin minutos. Ha sido Giráldez el que realmente ha administrado el tiempo de calidad de Iago; primero, por razones fundamentalmente físicas, pero últimamente por su capacidad , como ocurrió el domingo en el Santiago Bernabéu, de avivar el ataque celeste en los minutos finales de los encuentros. «Sabemos que con el partido un poquito más abierto y más espacio, Iago es determinante», explicaba el louriñés tras la exhibición del capitán céltico frente a los de Carlo Ancelotti.

Calcular el impacto

Giráldez admitía, de hecho, que algunas veces le resulta difícil calcular el momento en el que el impacto de Aspas tendrá mayor efecto en el partido. A toro pasado, después de cargarse a la espalda al equipo en busca de la remontada contra los blancos, el preparador celeste se arrepentía de no haberlo sacado antes. «Ojalá hubiésemos hecho el cambio de Iago cinco minutos antes porque creo que habríamos sido capaces de empatar el partido. Nunca se sabrá. Son decisiones que tomamos y muchos los condicionantes que hay detrás de los estados físicos», explicaba Giráldez tras el duelo contra los blancos.

La realidad es que los números de Iago Aspas como titular no difieren demasiado de los que el morracense presenta como revulsivo. El capitán celeste ha actuado esta temporada desde el banquillo en 10 de los 27 partidos que ha disputado. Tal como recordaba la cuenta @Afouteza e Corazón, es la temporada con más suplencias de su carrera en Primera –salvo en su curso con el Sevilla–, superando las 7 del curso 2016-17, cuando el Celta alcanzo las semifinales de la Europa League y de la Copa y Eduardo Berizzo lo dosificó para repartir su esfuerzo entre tres competiciones.

En los diez encuentros en que ha entrado desde del banquillo, Iago ha anotado 5 de sus 9 tantos; más de la mitad de su producción goleadora la ha conseguido actuando como revulsivo. Solo una de las 4 asistencias que contabiliza el morracense, precisamente la que sirvió en bandeja a Williot el pasado domingo contra el Madrid, las ha dado entrando desde el banquillo

Su primera suplencia fue en la tercera jornada, contra el Villarreal en La Cerámica en una semana de tres encuentros. Giráldez lo empleó 20 minutos en el segundo tiempo que derivaron en un loco final de partido que los celestes, tras dilapidar varias ocasiones muy claras, acabaron perdiendo por un penalti en el descuento.

Su siguiente suplencia fue en la novena jornada, frente al Girona en Balaídos, la tarde en que el capitán céltico cumplía 500 partidos con el Celta. El moañés revolucionó un partido que se le había complicado al Celta y anotó el gol del empate. 25 minutos le bastaron para cambiar la cara al Celta.

También participó con un gol, aunque su tanto no fue determinante, en la victoria contra el Mallorca en Balaídos (jornada 16). Giráldez apostó por hacer debutar a Fer López en Primera y tras la lesión del canterano hizo ingresar en el campo a Iago, que apuntaló con un segundo gol el triunfo que Hugo Álvarez había encarrilado en el primer tiempo.

Lesión muscular

Tras casi dos meses ausente por una lesión muscular, Aspas reapareció, también como revulsivo, para dar al Celta un valioso empate en el Metropolitano, en este caso transformando un penalti previamente forzado por Borja Iglesias (jornada 24). En el siguiente partido, contra Osasuna en Balaídos, el moañés también anotó desde los 11 metros el gol que decidió el partido contra los rojillos. Frente al Girona, en la jornada 26, Iago firmó, por primera vez en su carrera, tres suplencias consecutivas en Primera División, esta vez sin incidencia en el resultado, al igual que en la jornada 29, contra Las Palmas, en el estadio celeste.

Las tres últimas suplencias de Iago se han producido, de forma consecutiva, en los últimos tres partidos. Sin mucho brillo contra el Barcelona en Montjuic, pero verdaderamente luminosas en la visita del Villarreal en Balaídos, con otro gol desde los 11 metros, y sobre todo el pasado domingo en el Bernabéu, con 15 minutos antológicos que acercaron al Celta a una proeza.