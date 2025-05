Reacción a medias en el Bernabéu

Al Celta volvió a faltarle una pizca de suerte ayer para sumar un resultado positivo ante uno de los grandes de LaLiga (3-2). Resurgió de sus cenizas el equipo de Giráldez cuando el marcador del Bernabéu señalaba un 3-0 gracias a un gol de Arda Güler y dos de Mbappé cuando corría el minuto 47. Pero los tantos de Javi Rodríguez y de Williot, tras una acción magistral de Aspas, devolvieron la ilusión a los célticos en un escenario donde no ganan desde 2006 en la competición regular. La ocasión para empatar la tuvo Pablo Durán en el minuto 78, pero Courtois lo impidió con fortuna después de que el balón rematado por el tomiñés rozase la cadera del portero francés para quedarse parado a unos centímetros de la línea de gol. Los dos goles de ayer como visitante, como los tres anotados en Montjuic, no sirvieron de nada a un Celta que pese a la derrota continúa situado en puestos europeos cuando restan cuatro jornadas para cerrar una temporada que ya puede calificarse de brillante para el equipo de Giráldez. Pero una vez más, la reacción de los celestes se quedó a medias.

A diferencia de otras ocasiones, el conjunto vigués tuvo un primer cuarto de hora excelente en ataque, a pesar de que el Real Madrid se adueñó del balón desde el minuto uno. Los de Giráldez pudieron adelantarse en el marcador en varias ocasiones. Marcos Alonso acarició el gol en un par de saques de esquina: en uno remató ligeramente alto y en otro se encontró con la manopla en vuelo de Courtois despejando el balón que se colaba en la portería. En otra acción ofensiva, Asencio le robó el balón a Borja Iglesias cuando el compostelano se disponía a fusilar al guardameta belga. Y en la cuarta, un auxiliar de Gil Manzano señaló un fuera de juego inexistente del delantero céltico cuando encaraba hacia portería partiendo desde su propio campo. Guaita, mientras tanto, solo recogía los balones que se marchaban fuera tras una chilena de Güler o un despeje de Yoel Lago ante un centro peligroso al área pequeña desde un costado.

Pero tras ese cuarto de hora esperanzador, el Celta desapareció en ataque, cediendo más terreno a un Real Madrid que en un saque de esquina en corto encontró la vía para romper la barrera de contención rival. Güler tocó para Lucas Vázquez, que le devolvió el balón a la joven estrella turca. Esta se encontró con espacio para armar la zurda desde una esquina próxima al área grande y mandó el balón a la escuadra de la portería de Guaita. Minuto 32 y el Bernabéu respiraba tranquilo pensando en que la Liga se decidirá el domingo que viene en el clásico de Montjuic.

El Celta, sin embargo, respondió a ese tanto con una peligrosa llegada al área rival, donde Borja Iglesias remató con la derecha y el balón se envenenó al tropezar en Tchouaméni, obligando a Courtois a sacar el balón con la yema de los dedos. La jugada continuó con Carreira intentando devolver la pelota al corazón del área, pero su centro raso lo interceptó Ceballos para montar una rápida contra que lanzó Bellingham hacia un Mbappé que corrió al espacio por su costado derecho. Cuando el francés llegó al punto desde donde Güler abrió el marcador armó la pierna derecha para buscar también la escuadra de la portería de Guaita y anotó el segundo tanto cuando se cumplía el minuto 38.

Giráldez no quiso mover el once en el descanso, a pesar de que algunos de sus titulares se habían ganado un descanso. Y el Real Madrid penalizó de nuevo a los célticos en otra acción entre Güler y Mbappé, que aprovechó una gran asistencia del turco y el espacio libre que le permitieron Javi Rodríguez y Yoel Lago por el centro para plantarse ante Guaita y superar al valenciano con un tiro cruzado. Minuto 47 y el Bernabéu disfrutaba de una plácida tarde tras los últimos disgustos de los de Ancelotti en la Champions y en la final de la Copa del Rey. Además, el madridismo tampoco tenía razones para cuestionar a un colegiado que en los pequeños errores en la primera mitad había favorecido a los locales. El Celta, con tres jugadores del filial en el once (Javi, Yoel y Fer), se había sentido pequeño demasiados minutos en tan grandioso escenario.

Pero el 3-0 en contra desinhibió a los celestes, la pelota dejó de ser un extraño en sus pies. Se vieron beneficiados también por la entrada en el campo de un Moriba que ganó duelos en el centro del campo. El equipo de Giráldez volvió a estirarse, como en el inicio del partido. Por error, el árbitro concedió al Celta un saque de esquina que Pablo Durán tocó de tacón en el primer palo. El balón se colaba por el palo largo. Lo impidió Lucas Vázquez, que lo sacó como pudo y lo recogió Javi Rodríguez para marcar el primer tanto del Celta y el tercero que materializa el joven zaguero en su estreno en la élite. Se alcanzaba entonces en minuto 68.

De nuevo, los cambios de Giráldez funcionaban y el gol espoleó al equipo vigués, que en el minuto 74 daba la bienvenida a Aspas, que tardó unos segundos en hacer de las suyas. Controló un balón en la línea de tres cuartos y vio un inteligente desmarque de Williot a la espalda de la defensa blanca. El sueco controló el balón y encaró a Courtois, al que burló con un tiro cruzado cuando el belga iniciaba la salida del área pequeña.

Minuto 75 y el Celta se metía de lleno en la pelea por los tres puntos después de verse casi desahuciado. Tres minutos después, Pablo Durán estuvo a punto de reventar las apuestas. El tomiñés recibió una asistencia de espuela de un Aspas en modo estelar, que todo lo que tocaba se convertía en oro para el equipo vigués. Esta vez, Courtois se lanzó al suelo para cerrar espacios al delantero rival. El balón le pasó por debajo del cuerpo pero rozó la cadera lo suficiente para amortiguarlo e impedir que traspasase la línea de gol. Se quedó a unos centímetros de la portería.

Pero no concluyeron ahí las opciones del Celta de voltear de nuevo un resultado adverso. En el minuto 82, Aspas encontró a Hugo Álvarez en buena posición, pero el ourensano no estaba ayer para muchas florituras y falló el control. El moañés, sin embargo, no se rindió e intentó sorprender a Courtois con un disparo que no encontró el palo de la portería del Real Madrid.

Con los célticos volcados en busca del empate, los locales aprovecharon los espacios que le brindaba el rival para poner en apuros a un Guaita que neutralizó la última ocasión de un duelo que a los celestes se le escapó de nuevo entre los dedos tras protagonizar una reacción que lleva la firma de Giráldez, el responsable de que el Celta nunca pierda la cara a un partido, aunque enfrente tenga al vigente campeón de Liga y Europa.