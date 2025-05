La recordada narración de José Ángel de la Casa en la última final del Celta: «Lo ha hecho todo él y lo ha hecho todo bien»

El mundo de la comunicación y el deporte lloran a uno de los nombres más icónicos de finales del siglo pasado. José Ángel de la Casa Tofiño (Los Cerralbos, (Toledo) 1950- Majadahonda (Madrid), 2025) fallecía este domingo a los 74 años de edad después de varios lustros enfermo de Parkinson. El periodista de referencia de TVE para los grandes eventos futbolísticos forma parte de la memoria colectiva de millones de espectadores en nuestro país al poner voz a sus mejores recuerdos frente al televisor. También de otros más agridulces con el Celta de Vigo como protagonista.

La gran mayoría de las elegías al profesional arrancan con su inconfundible gallo en el gol de Juan Señor que culminó el 12-1 a Malta en la clasificación para la Eurocopa de 1984. También los tantos de Koeman para la primera Copa de Europa del Barcelona o el de Pedja Mijatovic en "La Séptima" del Real Madrid en 1998.

En el plano polideportivo, el inolvidable triunfo de Fermín Cacho en el 1.500 durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. «Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotarlos a todos por KO técnico» anunciaba mientras el atleta soriano miraba hacia atrás y levantaba los brazos en la recta principal de Montjuic.

Pero para el celtismo siempre habrá una jugada con la prosodia de quien trabajó para la televisión pública durante tres décadas: el que hasta ahora es el último gol del Real Club Celta en una final de Copa del Rey, el segundo tras el de Arza en 1948 ante el Sevilla. 30 de junio de 2001, estadio de La Cartuja de la ciudad hispalense.

Un calor indeseable para disfrutar de una jornada para olvidar acompañaba a los miles de aficionados que confiaban en doblegar al Zaragoza. Solamente habían transcurrido 285 segundos desde el pitido inicial con un considerable asedio celeste a la meta de César Láinez, quien en un despeje sin aparente motivo dio comienzo a una secuencia para la historia.

«Le ha entregado el balón ahí a Mostovoi. Continúa Mostovoi buscando posición de disparo, Mostovoi...¡qué jugada de Mostovoi y el gol del Celta!. Lo ha hecho todo él y lo ha hecho todo bien. Qué barbaridad la cantidad de regates, la cantidad de jugadores que ha tenido que superar y cómo finalmente después de todo eso, qué bien le ha puesto el balón donde no ha podido llegar Láinez» transmitía a través de su narración.

Alexander Mostovoi celebra su tanto ante el Real Zaragoza en el que lo hizo "todo bien" / Ricardo Grobas

Después llegaría la remontada del cuadro aragonés, las muecas desencajadas de Mostovoi, Berizzo, Karpin o Gustavo López y la resignación del favorito que no cumplió. Al día siguiente, la portada de FARO, a toda página, expresaba en una foto y un titular las miles de lágrimas que aquel 30 de junio 'anegaron' las gradas del estadio andaluz. «El sueño acabó en drama», y el Zar, con la rabia contenida en su rostro, agarrado por Víctor Fernández de su lado.

La final del 94 y el Zaragoza de Nayim

La de La Cartuja no fue la primera vez en la que de la Casa tenía la oportunidad de entrar en la historia celeste por la puerta grande. Siete años antes locutó desde el Vicente Calderón la otra final de Copa del Rey contra el Zaragoza, con rostros conocidos en el cuadro maño como el propio técnico Fernández, Fernando Cáceres o Nayim, cuyo gol en la Recopa del año siguiente ante el Arsenal también pasó a la posteridad con la voz del profesional toledano.

«¡Qué remate de Salva ha sacado Cedrún! Qué remate de Salva, ahí estaba la Copa para Vigo. Impresionante Cedrún, los dos porteros, extraordinarios» narró en aquella ocasión tras el centro de Dadie en el minuto 88 de partido.

Casi una hora después llegaría el quinto y fatídico lanzamiento de la tanda de penaltis para el Celta en que el sueño se volvería a romper.«Alejo el que disparó, paró Cedrún, ahí tienen el gesto contrariado lógicamente de Txetxu Rojo. Paró Cedrún y va a ser Higuera el que tenga la oportunidad» culminaba.

Culmen de la «Generación Mostovoi»

El fragmento de la narración se popularizaría años después gracias a la llegada de los avances tecnológicos. Si bien la mayoría de los celtistas presentes en La Cartuja quiso olvidar en la medida de lo posible la jugada, un vídeo anónimo en YouTube la situó donde merecía. Bajo el título de «Generación Mostovoi», el usuario Kapovf recopilaba las grandes jugadas del mediapunta ruso durante toda su carrera. Las gestas europeas, las peleas, el carisma de un jugador que se convirtió en el ídolo de un niño llamado Antón Álvarez Alfaro.

«Soy madrileño, estudié en un colegio de Carabanchel. Nadie tiraba las faltas como Mostovoi ni celebraba los goles haciendo la Gaviota. No fue nuevo que se dudara de mi celtismo. Para mí ser del Celta era un acto subversivo. He tenido que gritar que era del Celta todo el rato. Con el himno quería transmitir una forma de vivir el celtismo activa. Para mí es un acto de militancia, pasará con más clubes, pero este es el mío. Ser del Celta está muy guapo» explicaba reconvertido en C.Tangana durante la presentación de Oliveira dos Cen Anos como himno oficial del club por su centenario.

El vídeo de apenas cuatro minutos tenía como banda sonora el desgarrador Hurt de Johnny Cash. Subido el 30 de marzo de 2008, mucho antes de la llegada de otros creadores de contenido y montajes más elaborados, contabiliza más de 120.000 visualizaciones. «If I could start again / A million miles away / I would keep myself / I would find a way» sonaba antes de dar paso a la citada jugada del Zar en Sevilla con la locución del periodista. Ambos lo hicieron todo bien, ambos siguen buscando alguien que tome el testigo.

Un tipo «amable, abierto y muy hablador»

Todos los profesionales de la comunicación quisieron rendir homenaje a un compañero del que recuerdan su humildad y gestos de apoyo. A pesar de llevar casi dos décadas fuera de la primera plana pública por su enfermedad, su legado se mantiene vivo en la RTVE con nombres como Paloma del Río, quien compartió en su cuenta de la red social X dos fotografías juntos.

«Luchó y puso todos los medios para estar lo mejor posible. Como director de deportes de RTVE le dio la oportunidad a todos los que pasamos a su lado. Gracias Tofo» Este cariñoso mote sobre su segundo apellido (que no tiene origen conocido ni familiares en Galicia) procedía desde su etapa universitaria, cuando formó parte de la cuarta promoción de la Licenciatura de Periodismo de la Complutense.

«Era un tipo estupendo, aberto, faladoiro e moi cachondo» recuerda Xosé C. Rúa, quien compartió con él parte de aquellos años. Este periodista moañés lo conoció a través del clan de asturianos con el que formó amistad, en el que también destacaba Pedro González, voz del ciclismo en nuestro país hasta su repentna muerte en la entrada del nuevo milenio.

En aquella cuadrilla que compartía vinos y anécdotas durante la Transición también era vecino el futuro director de la CRTVG, Suso Iglesias. Todos ellos coinciden hoy en su carácter afable de un joven estuvo a punto de convertirse en futbolista profesional tras probar suerte en el Talavera y el Rayo Vallecano.