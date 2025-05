Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, enfocó el clásico del fútbol español, el que disputa a cuatro puntos del Barcelona el próximo domingo en Montjuic, valorándolo como «una gran oportunidad», y convencido de que su equipo está capacitado para ganar, dando un papel principal a Kylian Mbappé.

«Es una gran oportunidad, la vamos a preparar bien para plantar cara. El partido del domingo no es decisivo pero casi. Si ganamos tenemos un punto de desventaja, LaLiga está en manos del Barcelona pero vamos a tener más oportunidades si somos capaces de ganar», valoró en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti puso en valor la imagen de su equipo en la final de la Copa del Rey hace una semana, pese a acabar siendo derrotado por el Barcelona en la prórroga.

«Hemos jugado hace una semana el último partido, fue competido y estuvimos muy cerca de ganar. No hay que inventar muchas cosas, plantear un partido serio y lo vamos a jugar con toda la confianza del mundo. A pesar de todas las dificultades, el hecho de estar ahí, pelear este partido, es algo bonito», aseguró.

En la idea de partido que espera Ancelotti en casa del Barcelona, apunto al francés Mbappé como una de las claves para salir airoso del clásico tras no vencer en ninguno de los tres disputados esta temporada.«Mbappé va a ser un jugador muy importante en este partido porque el hecho de que el Barccelona tiene una línea defensiva muy adelantada, sus movimientos a la espalda van a ser muy importantes. Cuanto más lo haga mejor será para nosotros», dijo.

Ancelotti reconoció que el Madrid había sufrido más de lo que él esperaba. «El partido parecía acabado [con el 3-0]. Hemos tenido la oportunidad para marcar el cuarto con Arda. Después hemos hecho el cambio porque Asencio no podía más. Hemos sufrido un poco más de lo necesario, pero hay que tener en cuenta que con la salida de Asencio faltaban 6 defensas», disculpó el italiano, que remachó: «Sí, se podía manejar mejor la ventaja. Hemos sufrido un poco pero al final es una victoria bonita. Bellingham hizo un gran trabajo físico, estaba cansado al final, era la última jugada. No es que no haya querido dar el pase, ha querido conducir un poco más».