As Celtas, acto final

Punto final a la fase regular de 3ª RFEF en sus seis grupos. Un total de 239 días han transcurrido desde aquel 2-0 en Balaídos (Real Club Celta-Victoria CF) el pasado 7 de septiembre a hoy. Pase lo que pase, el campeonato ha sido tan emocionante -el que más de los últimos años- que necesitará también exprimir esta trigésima jornada para decidir el equipo que acompañará al Dépor B en el ascenso directo a 2ª RFEF. Además, el cuarto de este grupo 1 será uno de los dos mejores cuartos que se metan en la fase de ascenso… y no es lo mismo acabar tercero que cuarto por los cruces del play-off.

En los anexos del José Zorrilla (Villa de Simancas-Celta), en León (Olímpico-Victoria CF) y en As Relfas (Sárdoma-Oviedo B) se deciden del subcampeón al cuarto puesto. Porque la combinatoria otorga opciones no solo al Celta (el que más) sino también a Olímpico de León y Sárdoma CF.

Sobre 27 posibilidades que se generan entre los tres partidos, las jugadoras que dirige Vicky Vázquez cuentan con quince para lograr el ascenso directo, frente a ocho del once leonés y cuatro del Sárdoma. Las célticas dependen exclusivamente de sí mismas. Si ganan, lo tienen hecho. También suben si se imponen al equipo pucelano y no ganan Olímpico y Sárdoma.

Opciones

Por su parte, el once de Toni Martínez está obligado a ganar al filial ovetense para alcanzar los 73 puntos. Celta y Olímpico suman ya 72. Para que las blanquiazules sean segundas necesitan una doble carambola: que el Celta y Olímpico empaten o pierdan. Un triple empate favorecería al Sárdoma, que batió en su campo a celestes (1-0) y leonesas (2-1), empatando en A Madroa (0-0) y perdiendo en la cancha del olímpico (2-1).

Aunque Real Valladolid Simancas (quinto), Victoria CF (séptimo) y Real Oviedo B (undécimo) nada se juegan, el choque de Pucela tiene, de largo, mucha trampa. Porque el Valladolid no ha perdido un solo encuentro esta campaña en su feudo, cediendo empates ante Sárdoma (0-0), Victoria FC y Friol (1-1) y Dépor B y Victoria CF (2-2).

La formación que dirige Rubén Beltrán conoció los primeros días de abril que el Real Valladolid SAD no iba a renovar el acuerdo de patrocinio con el CD Villa de Simancas, iniciado hace dos años y cifrado en 27.500 euros, según la prensa vallisoletana. El club simanquino que preside Ramón Barber se despide con esta jornada de su relación con la SAD pucelana; este verano recuperará su denominación de pleno derecho para seguir en esta cuarta categoría del fútbol español. Ganar al Celta sería el colofón a una excelente campaña. En sus visitas a Vigo, perdió por la mínima en A Madroa (1-0) y firmó tablas sin goles en As Relfas.

Vicky Vázquez ha desplazado las mismas dieciocho jugadoras que convocó ante el Olímpico una semana atrás. Su adversario pierde para esta jornada a la portera Sub-16 Alba Acebes y a la delantera Violeta Antón (8 goles), segunda goleadora del equipo. Ambas, importantes en la formación castellana, se encuentran con la selección de Castilla y León en Madrid y hoy jugarán la final plata del Nacional, precisamente ante Galicia en Madrid.

En cuanto al Sárdoma, el cuerpo técnico cuenta con la única baja de su portera Andrea Vares, que tuvo que desplazarse a Asturias por motivos personales. El conjunto vigués quiere sumar un nuevo triunfo primero para meter presión hasta el final a sus directos rivales, y después para seguir ganando energía para el cruce de ascenso.