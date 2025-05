Giráldez: «Tenemos que estar perfectos y ser fieles a nuestra manera de jugar»

Claudio Giráldez tiene depositadas altas expectativas en la visita al Santiago Bernabéu, aunque reconoce que el Celta tendrá que acercarse a la perfección para sumar de tres en el campo de un Real Madrid no puede permitirse el menor tropiezo. «Es el tercer partido que vamos a jugar contra ellos y sabemos el potencial que tienen. Si no estamos perfectos, no tenemos nada que hacer», ha señalado el preparador celeste, que ha pedido «personalidad», «valentía» y «concentración» a sus futbolistas para hacer frente al «herido» conjunto de Carlo Ancelotti.

«Vienen heridos después de perder la Copa, que la tuvieron muy cerquita. Con el potencial que tienen, tenemos que estar muy concentrados, jugar con mucha personalidad. Estar bien en las dos áreas va a ser determinante ante un equipo de tanto talento y con tanta capacidad para hacer daño», ha precisado el preparador celeste, que ha concluido: «Tenemos que estar perfectos y ser fieles a nuestra manera de jugar».

Giráldez, que cuenta para el choque con la única baja del lesionado Carl Starfelt, no piensa en otro resultado que no sea la victoria, lo que implica jugar un gran partido. «Vamos allí a llevarnos los tres puntos. Ojalá podamos mostrar nuestra mejor versión porque la vamos a necesitar», ha observado.

El entrenador del Celta ha restado importancia a las numerosas bajas en defensa del conjunto de Ancelotti, con elogios hacia los futbolistas del Castilla que pueden suplir a los lesionados. «Estoy seguro que van a sacar cuatro jugadores de mucho nivel en esa línea defensiva. Tienen una plantilla amplísima, tienen un filial con mucho nivel, una estructura muy sólida. A pesar de las bajas que se han juntado en la parte de atrás, van a sacar un equipo muy competitivo y el potencial que tienen arriba ya no solo de inicio, sino de banquillo es enorme», ha apuntado.

A juicio del técnico porriñés, será clave que el Celta tenga continuidad en el juego y ofrezca un gran nivel defensivo. «Va a ser importante que mantengamos nuestro nivel competitivo y defensivo todo el partido. Es lo que nos costó mantener en la segunda parte de la prórroga del partido de Copa. Cuando defendimos bien ese día, fuimos capaces de competirlo. Cuando no estuvimos bien, nos tocó sufrir de más. A partir de esa buena defensa y de tener argumentos ofensivos intentaremos ser capaces de tener mucho tiempo la pelota, estar en su campo y que sean ellos los que tengan que correr detrás de ella», ha aventurado.

Al entrenador celeste no le pesa no haber ganado todavía esta temporada a alguno de los grandes equipos de LaLiga y ha asegurado que afrontará el duelo contra el Real Madrid como uno más: «El equipo cree en lo que hace e intenta ganar todos los partidos. No veo una diferencia entre una victoria y otra. Entiendo que a nivel mediático o social nos puede dar un empaque, pero tiene que ver más con las fronteras fuera de Vigo que con lo que podamos pensar aquí. Quiero ganar los cinco partidos que quedan. Ganar cuatro y perder en el Bernabéu no sería un mal rédito, pero vamos a ir a ganar cada partido sin pensar contra quién jugamos».

Esta mentalidad es la que, según Giráldez, ha permitido al Celta competir contra todos los equipos a los que se ha enfrentado esta temporada. «Uno de los mayores logros que hemos conseguido es que desde dentro pensemos que podemos ganarle a cualquiera, pero también que tengamos claro que podemos perder contra cualquiera porque cualquier equipo nos puede borrar, si no estamos concentrados», ha destacado el técnico, que ha puesto como ejemplo la derrota sufrida contra el Leganés. «Si estamos a nuestro nivel, podemos ganar en cualquier campo. Hasta ahora no hemos conseguido una victoria contra uno de los grandes, pero notamos que podemos conseguirlo», ha apostillado.

Preguntado sobre la designación de Gil Manzano para el choque, el de Cans se ha mostrado tranquilo: «Viene un muy buen árbitro, tenemos muy buenos árbitro. Estamos tranquilos con eso. Confiamos en nuestro equipo, en que hay un juez que está para que las cosas sean lo más justo posible sabiendo que es muy difícil arbitrar». Acerca los vídeos sobre los árbitros elaborados por Real Madrid TV, Giráldez también se ha expresado con contundencia: «No veo Real Madrid TV», ha zanjado.