El equipo en el que todos cuentan

«Para mí no hay titulares». La frase, que en cualquier otro entrenador podría parecer gratuita, responde en Claudio Giráldez a una realidad tangible. Tanto que la frase del preparador celeste podía fácilmente intercambiarse por esta otra: «Para mí, todos los jugadores son titulares». Esta última afirmación está escrupulosamente corroborada por los hechos. Giráldez es uno de los cinco técnicos de LaLiga –los otros son Valverde, Arrasate, Pellegrini y Marcelino– que ha empleado como titulares a todos los futbolistas de su plantilla al menos un partido. Y, a diferencia de sus colegas, en el caso del louriñés, nadie ha jugado menos de cuatro partidos de Liga esta temporada.

Los que menos han participado son Iván Villar, que disputó los cuatro encuentros iniciales por lesión de Guaita; Ristic, que ha pasado buena parte de la temporada le Franco Cervi, que no ha entrado desde el principio en los planes del técnico y ha desaparecido de la rotación a medida que Giráldez ha recuperado lesionados; y los jóvenes Fer López y Yoel Lago, dos chicos todavía con ficha del Fortuna, que apuntan a tener un mayor protagonismo en esta recta final del campeonato.

Los que más partidos han iniciado este curso son Vicente Guaita, titular desde la quinta jornada una vez recuperado de la lesión de hombro que lo mantuvo de baja durante buena parte de la pretemporada, y Óscar Mingueza, futbolista comodín que ha empezado 26 de los 29 compromisos ligueros que el Celta ha disputado hasta la fecha. El que más encuentros ha jugado ha sido, no obstante, Borja Iglesias. Giráldez lo ha empleado en 32 de los 33 choques, aunque el delantero compostelano solo ha iniciado 21 de ellos.

El entrenador del Celta no ha repetido alineación después de 33 partidos y tampoco lo hizo en los 10 que dirigió el pasado curso. La rotación es para él un estilo de vida: «Todas las semanas sopeso rotar o repetir cada posición y decido lo mejor para cada partido. Intento compensar al equipo de la mejor manera posible o elegir los once más los cambios que son mejores para que el equipo pueda competir cada fin de semana».

La difusa línea entre titulares y suplentes no impide al entrenador del Celta contar con un núcleo duro de jugadores que casi siempre repiten, aunque no siempre en la misma posición, pues la flexibilidad táctica es otra de las características que definen al preparador louriñés. Seis futbolistas integran el club de más de 2.000 minutos: Vicente Guaita (2.610), Óscar Mingueza (2.304), Marcos Alonso (2.339), Starfelt (2.271) Javi Rodríguez (2.108) y Fran Beltrán (2.058). Tres de ellos, Rodríguez, Starfelt (ahora lesionado) y Marcos Alonso integran, casi sin cambios, la distintiva línea de tres centrales que Giráldez viene empleando de sus tiempos en el Fortuna. La lesión del sueco, con una rotura muscular que lo va a mantener de baja por lo que resta de temporada, impedirá a Giráldez dar continuidad en los últimos cinco partidos a la única línea del once que casi puede recitarse de memoria.

Es especialmente llamativa la presencia entre los jugadores más utilizados por Giráldez de Javi Rodríguez, pues el zaguero poiense es uno de los tres jugadores con ficha del Fortuna que el técnico viene empleado asiduamente esta temporada. Los otros dos son Yoel Lago, a quien la lesión de Starfelt va a hacer ganar protagonismo en este tramo final de curso, y Fer López, debutante con el primer equipo en diciembre pasado que desde hace unos meses se ha sumado como uno más a la rotación en el frente ofensivo.

De un tiempo a estar parte, la nueva joya de la cantera céltica se alterna en la titularidad con Iago Aspas. El moañés se mantiene como líder espiritual y futbolístico del equipo, pero con una pérdida de protagonismo notable en cuanto a participación. El capitán celeste ha asumido su nuevo rol en el equipo con naturalidad, seleccionando con Giráldez los minutos de calidad en los que más puede aportar al equipo.

El domingo, en el Santiago Bernabéu, Giráldez volverá a agitar su once. Aspas, que no ha estado en los dos partidos que el Celta ha disputado este curso contra el Real Madrid, podría retornar al once. O quizá no, porque el conjunto celeste ha competido bien sin el morracense en los dos duelos que ha mantenido contra los de Ancelotti. El más sonado fue el de la Copa del Rey, en el que todavía colea el penalti perdonado a Courtois a Williot que debía haber supuesto la expulsión del cancerbero blanco.