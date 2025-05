El Bernabéu, un inédito desafío colectivo

El Celta visita el domingo el Santiago Bernabéu con la ambición subida y la reconfortante sensación de que es mucho lo que hay que ganar y muy poco lo que se puede perder frente al Real Madrid. Es al conjunto de Carlo Ancelotti, que no puede permitirse el menor tropiezo en vísperas de su visita a Montjuic, al que le va la vida en el envite. Para los celestes todo es ganancia, especialmente si se tiene en cuenta las dificultades que históricamente ha tenido el conjunto celeste para colocar una pica en Chamartín. Apenas seis triunfos en 58 visitas, el último hace 19 años, con Fernando Vázquez al timón.

La realidad es que ni el técnico, Claudio Giráldez, ni ninguno de los futbolistas que integran el plantel celeste pueden presumir de haber ganado un partido de Liga en el campo del gigante blanco. La mayor parte de ellos, de hecho, tampoco ha ganado al Real Madrid en Balaídos ni con un equipo diferente al Celta. La última victoria local que el cuadro vigués obtuvo como local contra el equipo blanco se produjo hace más de una década, con Luis Enrique, en la última jornada de la temporada 2013-14 (0-2, con doblete de Charles).

Excepcionalmente, un par de integrantes de la actual plantilla sí han logrado batir al Madrid en otras competiciones. Iago Aspas lo hizo en el recordado triunfo copero de enero de 2017 (1-2) que permitió al equipo que entonces dirigía Eduardo Berizzo encarrilar el pase a las semifinales del torneo que el equipo vigués perdería luego frente al Alavés. El empate firmado luego en Balaídos contra el equipo que comandaba Zinedine Zidane (2-2) dio el pase a los celestes a la penúltima ronda.

Iago Aspas

Aspas marcó el primero de los dos goles –el otro lo hizo Jonny Otto- del último triunfo contra el Real Madrid y ha anotado en Liga contra el cuadro blanco tanto con el Celta como con el Sevilla, pero solo uno de los cinco tantos que le ha marcado al conjunto blanco han servido al moañés para ganar o empatar el partido. Sus victorias frente a los blancos se limitan a la Copa, la citada del Bernabéu y otra en Balaídos, en la temporada 12-13, que no bastó al equipo celeste para superar la eliminatoria tras caer por 4-0 en la vuelta en el coliseo madridista. El moañés ha faltado en los dos buenos partidos firmados por el equipo celeste contra los de Ancelotti este curso, en Liga en Balaídos por su expulsión en el duelo previo contra las Palmas, y en la Copa, por lesión.

El otro futbolista del plantel que puede presumir de haber batido al coloso blanco en una competición distinta de LaLiga es Marcos Alonso. El central celeste se ha medido al equipo en que se formó como futbolista con tres equipos diferentes: el Chelsea, el Barcelona y el Celta. Con el cuadro londinense batió a los blancos en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 21-22, un triunfo amargo que no bastó a los blues para superar la eliminatoria. El Chelsea, que llegó a disfrutar de una ventaja de 0-3 a 10 minutos del final del partido, no pudo certificar el pase porque Rodrygo empató la eliminatoria (los ingleses habían perdido en Stamford Bridge por 1-3) en el minuto 80 y Benzema los sentenció en los primeros minutos de la prórroga. El Madrid se vengaba de este modo de la eliminación a manos del Chelsea en las semifinales de la temporada precedente, ronda en la que Marcos Alonso no llegó a disponer de minutos.

Marcos Alonso se ha enfrentado también al Madrid con el Barça en las semifinales de la Copa del Rey de hace dos temporadas. De nuevo el triunfo en el Bernabéu (0-1), en este caso gracias a un autogol de Militao, no sirvió para pasar de ronda a las azulgranas, que fueron goleados en la vuelta a Montjuic por 0-4 con triplete de Karim Benzema y gol de Vinicius. En las finales de las Supercopa de las temporadas 22-23 y 23-24, con triunfo madridista en la primera y azulgrana en la segunda, Alonso no llegó de disponer de minutos.

MIngueza y Moriba

Los otros dos exazulgranas de la plantilla céltica, Óscar Mingueza e Ilaix Moriba tampoco saben lo que es ganar en terreno madridista. Ambos cuentan por derrotas los partidos disputados contra el conjunto blanco, el lateral seis, cuatro con el Celta dos con el Barça, y el medio centro cuatro, uno con el Barça, dos con el Valencia y uno, en la Copa, con el Celta.

Tampoco Borja Iglesias, que se ha enfrentado hasta en 10 ocasiones al Madrid con tres equipos distintos (Espanyol, Betis y Celta) ha logrado ganar nunca en el Bernabéu. El compostelano, no obstante, ha firmado tres empates sin goles en el coliseo blanco y un triunfo en el Villamarín. Tampoco Javier Manquillo, que se ha medido a los blancos, con el Liverpool y el Atlético de Madrid, ha ganado en el Bernabéu ni en la LaLiga, la Copa o la Liga de Campeones tras cinco enfrentamientos, dos en las competiciones nacionales y otro en el primer torneo continental.

La mayor parte de los futbolistas del actual plantel celeste apenas han tenido oportunidades de medirse al Real Madrid. La mayoría llevan muy poco tiempo en el Celta y buena parte de ellos son debutantes esta temporada en la categoría con Giráldez. Algunos como Javi Rodríguez, Fer López o Yoel lago todavía cuentan con ficha del filial. Pese a ello, el Celta ha competido esta temporada de tú a tú al conjunto de Ancelotti, tanto en LaLiga, con derrota por la mínima en Balaídos en un igualado duelo (1-2), como sobre todo en el duelo copero del Bernabéu, donde el equipo celeste cayó en la prórroga (5-2), con expolio arbitral tras haber neutralizado una desventaja de dos goles en el tiempo reglamentado.