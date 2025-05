Regreso al lugar del crimen

El domingo 10 de marzo de 2024 el Celta se presentaba en el Bernabéu con un Rafa Benítez que buscaba puntos en la que había sido su casa para impedir que los celestes cayesen a los puestos de descenso tras una irregular temporada. Un año después de aquella visita, el conjunto gallego regresa al mismo escenario para disputar la 34º jornada de LaLiga con un objetivo muy diferente: intentar mantener la séptima plaza para volver a disfrutar de una competición europea. Después de aquella derrota por 4-0 contra el equipo de Carlo Ancelotti, la directiva del Celta decidió destituir a Benítez y darle las riendas del equipo a Claudio Giráldez, que triunfaba con el filial.

Un hotel de la capital española acogió esa misma noche la reunión urgente en la que la presidenta del Celta, Marián Mouriño, el CEO del club, José Gainzarain; el director deportivo, Marco Garcés, y el consejero Miguel Álvarez analizarían la situación del equipo y la posibilidad de cambiar de entrenador. Benítez tenía dos años más de contrato pendientes en Vigo, pero ni la millonaria indemnización prevista frenó los deseos de los reunidos de darle un cambio de rumbo al equipo.

Tomada la primera decisión, había que afrontar la elección de un sustituto y Giráldez generaba dudas en principio debido a su nula experiencia en el fútbol profesional. Después de analizar los pros y los contras de la elección del técnico porriñés, los responsables del club iniciaron el proceso de sustitución del entrenador del Celta. Desde el Levante, sin embargo, mantenían que Giráldez se había comprometido con ellos para la siguiente temporada.

Nada frenó en Vigo la decisión adoptada en aquel hotel de Madrid y dos días después, el 12 de marzo de 2024, Giráldez era presentado en Afouteza como nuevo entrenador del Celta hasta junio. Un mes después, el 18 de abril, el club anunciaba que el porriñés continuaría para la temporada 2024-25, en la que regresa al lugar del ‘crimen’ con el equipo en la séptima posición.

Borja Iglesias, en el once europeo del mes de abril

Los tres goles al Barcelona le han dado una dimensión continental a la actuación de Borja Iglesias en Montjuic. A ello, el delantero del Celta añadió otro tanto en la siguiente cita ante el Villarreal. Con esos cuatro goles, el portal Who Scored ha seleccionado al compostelano para formar parte del once ideal de Europa en el mes de abril.Borja Iglesias comparte este privilegio con otro compañero de LaLiga, el portero del Espanyol Joan García. El once europeo de abril se completa con: Kieran Trippier, defensa del Newcastle; Robin Koch, defensa del Eintracht; Leopold Querfeld, defensa del Unión Berlín; Ali Abdi, defensa del Niza; Scott McTominay, centrocampista del Nápoles; Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool; Matheus Cunha, delantero del Wolverhampton; Michael Olise, centrocampista del Bayern Múnich; y Luis Díaz, delantero del Liverpool.