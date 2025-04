Los goles de la madurez

A Iago Aspas le estarían preparando una estatua para situarla frente al acceso principal del estadio si fuese un futbolista de un club inglés. El mejor jugador de la historia del Celta merece que se le recuerde para siempre una vez que cuelgue las botas, y no tardará en anunciar su adiós teniendo en cuenta que en agosto cumple 38 años. Pero mientras no se produzca esa despedida, los aficionados podrán seguir disfrutando de un futbolista único, de una de las estrellas de LaLiga, que no se cansa de batir récords goleadores. El miércoles firmó el noveno tanto de la temporada, con lo que se unió a un selecto grupo en el que aparecen leyendas como Telmo Zarra, César Rodríguez, Pahíño, Alfredo Di Stéfano o Leo Messi. Todos ellos, han anotado al menos 9 goles en 10 ligas consecutivas. Pero la proyección de Aspas también traspasa fronteras porque este curso se ha convertido en el mejor goleador de Europa con más de 36 años, por delante del inglés Jamie Vardy o el uruguayo Cristhian Stuani, que acumulan 7 tantos cada uno.

Frente al Villarreal, Aspas celebró el cuadragésimo gol de su carrera desde el punto de penalti, una marca al alcance de muy pocos. Desde que el moañés debutó en Primera División (en agosto de 2012 frente al Málaga), ningún otro jugador ha acertado más penas máximas que el capitán céltico. Con 38 goles de penalti se quedó Messi y con 37 Cristiano Ronaldo en ese mismo periodo. En lo que va de siglo XXI, esos 40 goles desde los once metros sitúan a Aspas en tercer lugar de LaLiga, solo por detrás de los astros portugués (61) y argentino (60).

Pero volvamos a la efectividad del futbolista de Moaña con 37 años. Pocos son los casos en Primera División que materializasen esos 9 goles con que ahora cuenta el céltico. Ocho son los casos anteriores en las más de nueve décadas del campeonato español. Entre ellos destacan Di Stéfano y Puskas, en el Real Madrid, Ben Barek con el Málaga en dos ocasiones (1951-52 y 1952-53), Jorge Molina con el Granada (2021-22) y Stuani con el Girona (2023-24). Otro es Juan Vázquez Tenreiro. El extremo zurdo ferrolano es el antecesor de Aspas en el Celta, pues alcanzó los 13 goles en la temporada 1950-51 con 38 años. La ‘Flecha Ferrolana’ cerraba así su etapa en Vigo y regresaba a la ciudad departamental para hacerse jugador y entrenador del Racing. Aunque el primero en lograr esa marca de goles con 37 años fue Luis Marín, en la temporada 1943-44, con el Granada.

Ahora mismo, Iago Aspas es un referente en LaLiga porque no hay otro jugador que se acerque a las diez temporadas que encadena con un mínimo de 9 goles. A continuación aparecen el argentino Ángel Correa, del Atlético de Madrid, y el brasileño Vinícius Junior, del Real Madrid, ambos con cuatro temporadas seguidas. En la última década, el moañés ha firmado 150 goles en Primera División, más que ningún otro de los futbolistas que juegan ahora en España. Le sigue el francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, con 136 goles. Gerard Moreno, del Villarreal, aparece en tercer lugar, con 114.

Y en el caso del Celta, nadie ha llegado a los diez años seguidos firmando al menos 9 goles. Los siguientes que aparecen tras Aspas son Hermidita, Mauro y Gudelj, pero solo alcanzaron esa cifra en cuatro cursos consecutivos.

En el nuevo rol de suplente de lujo, Aspas también establece los mejores registros del Celta. Suma 9 goles saliendo del banquillo, igualando la marca que conservaba Juan Sánchez desde dos décadas atrás. A nivel europeo, el moañés no solo supera al inglés Vardy en goles, sino también en participaciones de gol. El céltico suma 12 (9 goles y 3 asistencias), por 10 del inglés, 9 de Stuani, 7 de Pedro Rodríguez y 6 de Modric. Todos ellos son los goles de la madurez.

El 70 por ciento de los goles del Celta los aportan los jugadores que pasaron por el filial

El Celta ha alcanzado el medio centenar de goles cuando restan cinco jornadas para concluir la temporada. En ese importante registro de remates certeros han contribuido mayoritariamente los jugadores con pasado en el filial céltico, hasta el punto de que han firmado el 70 por ciento de los mismos (35 tantos). La importancia de la cantera no solo se refleja en el número de jugadores que participan con la primera plantilla sino que son una parte esencial del excelente momento deportivo que vive el Celta, aspirante a clasificarse para una competición europea.La última victoria de los de Claudio Giráldez llevó la firma de tres jugadores que pasaron por el Celta B: Fer López, Borja Iglesias e Iago Aspas. El primero anotaba su primer gol en Balaídos, aunque ya suma dos en Primera División. A ellos se añaden los 9 que contabilizan tanto el delantero compostelano como el astro moañés, elevando la cifra a los 20 tantos. Con cuatro goles esta temporada aparecen tres futbolistas que la temporada pasada compitieron con el Fortuna en la Primera RFEF: Hugo Álvarez, Pablo Durán y Alfon González. Los dos últimos fueron repescados el verano pasado a última hora pues el club ya les había abierto la puerta para que se buscasen otro equipo. Giráldez los rescató para Primera División.Además de Fer López, Javi Rodríguez, otro canterano, también ha firmado dos goles este curso en la máxima categoría. Y el 35º tanto con sabor al Fortuna corresponde a Iker Losada.