As Celtas acarician el ascenso a Segunda Federación

As Celtas están a un partido de conseguir el ascenso a Segunda Federación después de que esta mañana se impusiese en A Madroa al Olímpico de León (3-2), su rival directo por alcanzar el éxito en su primer año de existencia. Las célticas dependen de sí mismas para acompañar al Deportivo B en la categoría superior. Para ello, el equipo vigués necesita ganar el próximo fin de semana al Valladolid Simancas en tierras castellanas o lograr el mismo resultado que las leonesas, con las que ahora empatan a puntos pero a las que superan en la clasificación por el golaveraje particular a favor. Sin embargo, viguesas y leonesas no pueden despistarse porque el Sárdoma les pisa los talones, al situarse a dos puntos de distancia, por lo que también cuenta con opciones de llevarse el premio gordo.

A Madroa reunió esta mañana a más de mil personas para animar a As Celtas en su partido contra el Olímpico en el que ambos equipos se jugaban buena parte de sus opciones de conseguir el ascenso directo a Segunda Federación.

Las célticas sufrieron para sumar los tres puntos después de llegar con dos goles de ventaja al descanso, conseguidos por Tati Cruz e Irene Fernández. Las leonesas recortaron distancias en el arranque del segundo tiempo y le dieron emoción a un partido que de nuevo Irene Fernández puso muy favorable para las locales. A falta de veinte minutos para el final, las leonesas anotaron su segundo gol y la emoción y la incertidumbre se mantuvieron durante el resto del partido.