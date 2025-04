El incierto futuro de Borja Iglesias

Borja Iglesias anotó frente al Villarreal su noveno gol del curso con el Celta. Autor de 4 goles en los últimos dos partidos, el ariete compostelano comparte con Iago Aspas la condición de máximo goleador del conjunto celeste y es el futbolista del plantel al que Claudio Giráldez, que hace unos meses propició su fichaje, ha utilizado en más partidos esta temporada (32 de 33). Tan buenos números y el aval del técnico, que ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de seguir contando con él, no bastan para garantizar su continuidad como celeste la próxima temporada. A Borja le resta un año de contrato con el Betis y su elevado salario, sumado a sus 32 años y a la alta probabilidad del Betis quiera obtener algún rédito económico por su marcha, complican la situación.

El propio futbolista confesaba, tras anotar frente al Villarreal su cuarto gol en cuatro días, que desconoce qué va a ser de su vida deportiva más allá el mes de junio. “La verdad que no lo sé. La única realidad es que tengo un año más de contrato con el Betis porque no hay opción de compra. En principio, vuelvo al Betis. Luego ya sabéis que pasan mil cosas», declaraba el santiagués a El Partidazo sobre su impreciso futuro.

Unas horas antes, a la conclusión del duelo contra los de Marcelino, Claudio Giráldez expresaba su deseo de contar con el delantero la próxima temporada, pero admitía que existen condicionantes que pueden dar al traste con sus expectativas. “Ojalá pueda estar aquí. Nosotros tenemos claro que lo queremos, pero luego hay temas contractuales y económicos. Ojalá se pueda arreglar y pueda estar con nosotros más tiempo. Él está aquí feliz”, apuntaba el preparador celeste, que aplazaba cualquier decisión hasta el final de la temporada: “De momento vamos a disfrutar de lo que tenemos aquí, de dónde estamos y de lo bonito que está siendo el ambiente en Balaídos”.

No son pocos los factores que pesan en contra de su continuidad. Al margen de una negociación con el Betis que no se adivina sencilla, de la dificultad de encajar su salario y acordar la duración del nuevo contrato en un contexto de estrechez económica existe un claro problema de prioridades. Y la urgencia del Celta una vez que concluya la temporada es deshacerse del exceso de equipaje al que no pudo dar salida el pasado verano. La Operación Salida volverá a ser prioritaria y condicionará nuevamente el margen de maniobra del equipo celeste en el mercado, no solo en lo que atañe a Borja Iglesias, sino también al futuro de Ilaix Moriba, que debe regresar al Leipzig y a quien Giráldez también pretende retener.

El primer objetivo de la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés será encontrar nuevamente acomodo a los futbolistas cedidos que no entran en los planes del técnico a los que no se logró vender el pasado verano. Carles Pérez, Unai Núñez Manu Sánchez, los sueldos más altos, centran las preocupaciones del Celta, que también busca destino para Carlos Dotor y debe tomar una decisión con respecto a Joseph Aidoo, cedido en enero al Valladolid. No volverá Miguel Rodríguez, la salida más dolorosa desde el punto de vista emocional, después de que el Utrecht ejerciese la pasada semana su opción de compra sobre el atacante canterano.

El aval del Giráldez y el impacto que el entrenador porriñés ha tenido en la carrera de Borja Iglesias son las mejores bazas para la continuidad del jugador en Vigo más allá del mes de junio. El técnico considera que el delantero santiagués le aporta más que goles y el futbolista se deshace en elogios hacia el porriñés. “Claudio me ha cambiado la vida en muchas cosas. Es el mejor entrenador que he tenido. Es de ser agradecido reconocerlo. Me ha cuidado mucho en los momentos en que podía tener mis dudas. Estoy disfrutando mucho con él”, confesaba tras el duelo contra el Villarreal.