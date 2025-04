El Celta abona su sueño

El entusiasmo se ha quedado a vivir en Balaídos, donde desde hace meses se escribe una de las grandes historias de nuestro fútbol (la serie que se ha perdido Netflix). El Celta de Giráldez – colonizado por canteranos, territorio de segundas oportunidades, candidato a poco más que a la supervivencia no hace mucho tiempo– vuela hacia Europa a lomos de su fe, de su insolencia y de su fútbol. Aquellos aventureros que iniciaron en agosto su inquietante travesía no solo ven tierra sino también todas las riquezas que esconde. El Villarreal se sumó a la lista de miembros de la nobleza que doblan la espalda ante el cuadro vigués que a falta de cinco jornadas afianza su posición europea y se asegura un excitante final de temporada en busca de una nota que parecía fuera de su alcance. Un triunfo incontestable, de equipo maduro, frente al poderoso Villarreal, uno de los aspirantes a jugar la próxima Liga de Campeones. Cierto que la expulsión de Bailly condicionó el desarrollo del partido, pero por entonces el Celta ya había convertido el partido en un permanente aluvión en dirección a la portería de Luiz Junior. La superioridad numérica y el acertado manejo que hicieron los de Giráldez de la situación llevaron el duelo al aplastamiento. El marcador final no refleja la dimensión del recital que pudo ser mayor si no llega a ser por las buenas paradas del meta castellonense, sometido por momentos a un bombardeo.

El partido representa además el triunfo del talento y de la osadía por encima del físico. Marcelino parece a veces que hace las alineaciones y las plantillas al peso. El técnico asturiano reunió en el once a todos los bigardos que tiene en el vestuario (Bailly, Pedraza, Kambwala, Comesaña, Pepe, Gueye, Barry) con la idea de llevar el duelo a un terreno físico, al balón parado, a lo industrial. «Que decida la báscula» proclamó en la caseta. Frente a eso Claudio opuso un equipo dos tallas más pequeño pero muy superior en lo conceptual. Otro día de cambios, de rotaciones ya asumidas e interiorizadas en el vestuario vigués. La estampa era curiosa: una cabeza sacaba cada jugador del Villarreal a su par. Pero sucede que el fútbol tiene de democrático lo que le faltan a deportes como el baloncesto y por ahí encontró el Celta la forma de derribar a los gigantes. Por eso este deporte es único, porque a todo el mundo le proporciona armas diferentes con las que ganar.

Se vio desde el principio que a diferencia del día del Espanyol (por citar el último precedente en Balaídos) el Celta tenía fluidez –no siempre acierto– en la circulación. La pareja Damián-Beltrán, bien secundada por el trabajo de sus centrales, puso ritmo al juego y el Villarreal no encontró otra solución que protegerse en su área. Los de Marcelino liberaron los costados para que Hugo Alvarez (que volvía al equipo después de muchas semanas) y Mingueza recibiesen con tiempo y espacio. Convencidos de su superioridad física no temían los centros laterales y su afán era llenar las zonas interiores de colosos para que nadie pudiese circular. El Celta tuvo paciencia y sentido con la pelota, amasando sin desesperación, probando suerte desde lejos (lo hicieron Marcos y Beltrán) y aguardando a que alguna de sus combinaciones diese resultado. Pudo conseguirlo Fer López en un tiro cruzado que salvó de manera milagrosa Kambwala después de una gran dejada de Borja Iglesias. Era la prueba de que sin dejarse llevar por las prisas el Villarreal acabaría por ofrecer grietas en su armadura. Por una de ellas se coló Alfon, apagado durante muchos tramos, pero letal cuando intuyó el espacio a la espalda de Bailly. El defensa le zancadilleó cuando enfilaba hacia la portería y Alberola sacó a pasear la tarjeta roja. Era el minuto 37 y el escenario se llenaba de nubarrones para Marcelino, que daba vueltas como un león enjaulado en uno de los palcos de Balaídos.

El Celta podía haber dejado pasar el tiempo hasta escuchar la nueva doctrina de Claudio en el descanso, pero no quiso. Entendió perfectamente el escenario. Vio la debilidad en la mirada del rival y no tuvo un instante de duda. No dejes para el segundo tiempo lo que puedas arreglar en el primero. Su presión, que ya había sido ejemplar en igualdad, se hizo insalvable para un Villarreal que empezó a perder el balón en zonas comprometidas. En medio de la oleada final del primer tiempo Beltrán, llevado por su fe, cazó un balón en las profundidades del área para soltar un tiro venenoso y cruzado que Fer López en el segundo palo, indetectable, empujó a la red. El primero de muchos ante su gente, ante esas gradas ya invadidas de camisetas con su nombre. El chico representa mejor que nadie un futuro lleno de esperanza. Su felicidad, su sonrisa limpia, es tal vez una de las imágenes que permanecerán en la memoria de la temporada cuando haya que relatar esta epopeya.

El partido pedía no tocar casi nada, pero Claudio evitó riesgos en el descanso dejando a Beltrán en la caseta. El manchego tenía una amarilla y la amenaza de una posible compensación de Alberola fue definitiva. No tenía sentido tomar esa clase de riesgo. Apareció en escena Ilaix Moriba que se hizo el dueño por completo del partido. Su despliegue físico, su serenidad para mover al equipo, para jugar en corto y en larga, para cambiar el sentido del juego, para sacarse de encima al rival y para llegar al área merecería una sinfonía. A su lado todo el mundo se sintió más tranquilo. En una de sus apariciones en el área soltó un disparo que se encontró con el poste izquierdo, pero tras el rechace Hugo Alvarez dejó con inteligencia el balón a Borja Iglesias para que anotase el segundo de la tarde y prolongase su racha tras el festival de Montjuic.

Solo una catástrofe podía complicar la tarde. El Celta, que se había comportado toda el partido como un señor responsable, no dio un paso en falso. Los tímidos intentos del Villarreal, que llamó a filas a Parejo y Ayoze en un desesperado intento por entrar en el combate, acabaron engullidos por el buen partido de Carlos Domínguez, Yoel Lago y, como es costumbre, Marcos Alonso que hace de cada control un cuadro para enmarcar. Con la entrada de Iago Aspas el Celta aún redondeó más su obra porque los espacios brotaban de cualquier esquina y cuando se juntan la calidad con la confianza solo pueden suceder cosas buenas. Los jugadores de Marcelino, imponentes en la foto inicial, iban perdiendo centímetros a medida que avanzaba el partido y el trabajo se le agolpaba a Luiz Junior que sacó varias manos extraordinarias para aliviar el daño. Para redondear la fiesta Ilaix, en otro arranque de potencia y calidad, fue objeto de penalti y Iago Aspas cerró la goleada en medio del delirio de una grada que intuye que la próxima temporada también tendrá ocupados los jueves.