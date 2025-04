Esta leyenda del fútbol neerlandés alaba al excéltico Miguel Rodríguez tras su doblete con el Utrecht

Miguel Rodríguez sigue acaparando portadas después de los últimos acontecimientos que el exjugador del Celta de Vigo ha protagonizado con el Utrecht. Hace unos días, el equipo neerlandés anunciaba que había ejercicio la opción de compra que tenía sobre el canterano celeste, descartado por Claudio Giráldez para el primer equipo el pasado verano.

Un plus de motivación para el redondelano que no tardaba en responder a la confianza que su actual club ha depositado en él, con un doblete en la victoria por 4-0 de su equipo frente al líder de la Eredivisie (liga neerlandesa), el Ajax, que ha impedía además el alirón del conjunto de Amsterdam.

A la importancia del choque y la trascendencia de la victoria, se suma la calidad de los goles, ambos de hermosa factura como se puede comprobar en el resumen del partido que la entidad neerlandesa ha compartido en su canal de Youtube, donde se pueden visionar las dos jugadas de los tantos del gallego en los minutos del vídeo 5'15" y 6'09".

Su actuación no pasó desapercibida por una leyenda del fútbol holandés que sigue ligado a este deporte como entrenador y comentarista en programas de la televisión de su país. Se trata del que fuera volante del Real Madrid Rafael Van der Vaart, que además de participar en la serie de la Liga de Netflix junto a los hermanos De Boer, compagina NOS, la televisión pública holandesa con Sky, con quien estuvo cubriendo el Mundial de Qatar.

Precisamente, este pasado lunes, estuvo presente en el programa de fútbol Studio Voetbal, presentado por Sjoerd van Ramshorst, y en el que el exjugador de madre gaditana acostumbra a acudir como uno de los invitados regulares a la mesa de analistas sobre la última jornada de la Eredivisie.

Van der Vaart (primero por la derecha) es uno de los comentaristas habituales del programa de televisión que analiza la jornada del campeonato de fútbol neerlandés. / Studio Voetbal

«Pienso que estuvieron muy apáticos en la primera mitad", arrancó Van der Vaart su valoración, haciendo referencia al papel del Utrecht en ese partido. «El Ajax superó la presión con facilidad», añadió sobre el club de la capital, que para Rafael fue mejor, a pesar de que se fuera al descanso con desventaja en el marcador.

Con respecto a la segunda parte, consideró que fue el equipo de Ron Jans, «también gracias a esa ventaja, los que dominaron el partido, y el Ajax no tuvo la calidad suficiente para superar ese dominio», concluyó.

En su análisis también aludió a dos nombres propios del conjunto rojiblanco, de los que alabó su actuación, uno de ellos el canterano del Celta: “Tengo que ser sincero, tienen un par de extremos, (Yoann) Cathline y (Miguel) Rodríguez, que realmente están a un nivel superior”.

Sin pelos en la lengua

Si hay algo por lo que destaca Van der Vaart en su labor como analista de fútbol es su ausencia de filtros a la hora de verter opiniones durante los partidos que comenta. En las últimas semanas trascendieron a España varias polémicas alusiones que el neerlandés realizó sobre sendos futbolistas de LaLiga a los que criticó abiertamente. Una de ellas fue el dardo que lanzó a Lamine Yamal, a raíz del encuentro que enfrentaba a su selección con la española, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, en la cadena de televisión NOS. Según Rafael, el blaugrana no se implicó en el partido: «Parece que a Lamine no le sentó bien enfrentarse a Hato (defensa neerlandés). Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales…», agregó el ex futbolista del Real Madrid.

Más allá de la dura crítica, el neerlandés dejo una reflexión sobre el comportamiento de Yamal: "Es entonces cuando pienso: si eres tan joven, deberías estar contento por cada minuto que juegas con España. No importa lo bueno que seas: a esa edad, tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido. Pero eso no cambia el hecho de que Hato, simplemente, lo tenía en el bolsillo".

Van der Vaart, en su faceta de comentarista. / NOS

También atizó a un jugador de su exequipo al que definió como «un poco idiota», durante el partido de vuelta que el Real Madrid disputó con el Arsenal la pasada semana. Sus palabras estaban dirigidas a Antonio Rüdiger, quien estuvo a punto de ser expulsado en dos ocasiones: "Cuando yo jugaba en el Hamburgo y él en el Stuttgart, me dio un puñetazo en el estómago. Vio la tarjeta roja. Es un poco idiota. Mientras ganas es divertido tenerlo en el equipo, pero cuando pierdes y hace algo así... Está claro que parece muy distinto".

¿Quién es Rafael Van der Vaart?

Convertido muy pronto en promesa del fútbol holandés, incluso después de debutar en el Ajax, a Rafael Van der Vaart llegaron a apodarle 'el nuevo Cruyff'. Objeto de deseo de muchos grandes de Europa, firmó en 2005 por el Hamburgo. En 2008 el Atlético de Madrid ofreció 15 millones de euros por sus servicios, pero el Hamburgo rechazó el traspaso. Poco después, lo fichó el Real Madrid por 13 millones. Cercano, simpático y con un carácter más parecido al latino que al neerlandés, Van der Vaart es de madre de Chiclana (Cádiz), desde donde emigró a los Países Bajos donde tuvo a Rafael.

Fue justamente en el pueblo de su progenitora donde se volvió a vestir de corto, tras colgar las botas en el fútbol profesional. El exjugador quiso homenajearla, fichando en 2019 por el Chiclana Industrial, que en aquel momento jugaba en Tercera División.