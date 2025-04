La felicidad era esto

Viven el Celta y el celtismo instalados en la euforia, que ni la derrota contra el Espanyol en Balaídos ni la dolorosa remontada sufrida en Montjuic han apagado. Acudieron al estadio 19.324 espectadores, según las cuentas oficiales del club, pese a lo inapropiado de la hora en una jornada laboral. Mereció la pena. La fiesta incluyó el catálogo completo: la Oliveira dos cen anos atronando al inicio, el himno clásico tras el pitido final y como clausura, ese «Celta Vigo» que Marcador comparte con la plantilla, de las cuclillas al frenesí. Y con Borja dejándose llevar por las emociones y anunciando al planeta entero: «Sinceramente Claudio es el mejor entrenador que he tenido. En cierto modo me ha cambiado la vida en muchas cosas».

Giráldez enarca las cejas cuando se lo comentan. Atribuye el elogio a la «euforia» del santiagués, al que devuelve el afecto: «Es un futbolista que da gusto entrenar, que dignifica la carrera del jugador, dentro y fuera del campo, más allá de ser un futbolista de mucho nivel. Ojalá pueda estar aquí el próximo año porque él sabe que es su sitio y nosotros creemos que nos puede ayudar mucho», anticipa, aunque acepta que esa continuidad dependerá de variables económicas y contractuales.

Aspas celebra su gol. / Alba Villar

Son preocupaciones que se reservan para el verano. Borja Iglesias incide: «Claudio me ha cuidado mucho en momentos iniciales en que podía tener mis dudas también y me ha querido desde el principio. Me ha cuidado mucho y estoy disfrutando muchísimo con él»..

Y no solo con el entrenador, sino con toda la plantilla y con todo lo que se está generando alrededor del club. No lo justifica sólo por los buenos resultados. Recuerda Borja que él jugaba en el filial durante la brillante etapa que lideró Berizzo. «He disfrutado mucho del último Celta que estuvo en Europa. Yo venía a verlo y había un ambiente guay, pero es que lo de ahora es impresionante. Hay que cuidarlo mucho, darle importancia y vivirlo con la intensidad que lo hacemos porque no es fácil llegar a este punto».

Fiesta en la grada. / Alba Villar

A lo colectivo suma Borja su racha goleadora: cuatro goles en dos partidos, aunque el triplete de Montjuic no sirviese a la postre para puntuar. El de ayer, en cambio, contribuyó a despejar cualquier esperanza que aún tuviese el Villarreal tras el 1-0 de Fer López. «A veces trabajas mucho y no hay situaciones de gol. Siempre he intentado darle importancia a todo lo demás, a darle valor a una presión, a una descarga... A veces no es tan vistoso pero es igual de importante»», evalúa, aunque acepta: «Ahora estoy en ese momento que parece que lo que toco va para adentro. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo». Y si le preguntan por seguir la próxima temporada, no lo duda: «Ojalá, ojalá».

Carlos Domínguez también sonreía, iluminando el vestuario para DAZN. «Era necesario sumar de tres ahora para poder llegar a los más alto posible en la clasificación. Veníamos de dos derrotas y hoy aquí era un punto de inflexión». Se niega, eso sí, a hablar de Champions: «Vamos poco a poco, partido a partido. Ahora nos toca ir al Bernabéu a ganar».

El central se curó el mal recuerdo del partido contra el Espanyol con una gran actuación: «Siempre estoy para aportar y ayudar al equipo. Hoy por suerte pude jugar bastante y ganar», sentencia.

Imagen de la grada supletoria. / Pablo Hernández Gamarra