Giráldez: «Tenemos los deberes hechos, pero somos ambiciosos y queremos más»

Claudio Giráldez recibe al Villarreal con la sensación de que el deber cumplido permite al Celta disfrutar sin ataduras del momento y ser ambicioso en un complicado final de temporada en el su equipo va a tener que lidiar con adversarios de mucha talla. «Tenemos los deberes hechos, pero queremos más. Vamos a disfrutar del momento y del partido, pero esto no significa que no tengamos ambición», ha proclamado el preparador celeste que, pese a la derrota sufrida en Montjuic, ve a su equipo reforzado del partido contra el Barcelona. «Estamos contentos de cómo lo hicimos. Cometimos errores que se pagan caros en un partido como ese y pudimos defender mejor alguna situación, pero hicimos un buen partido y nos tiene que reforzar. Nos vuelve a coincidir jugar entre semana contra el Villarreal, con poco tiempo de recuperación, pero a estas alturas de la temporada estamos más preparados», ha destacado en la rueda prensa previa al choque contra los de Marcelino García Toral.

Giráldez cuenta para el choque con la única baja de Starfelt, que ya ha iniciado el trabajo con el grupo y reaparecerá en el Bernabéu tras el parón del fin de semana por la final de Copa, por lo que ha repetido convocatoria. El escaso tiempo de recuperación entre ambos partidos le llevará sin embargo a rotar más de lo que es habitual en él. «No voy a repetir el once, voy a rotar más o menos jugadores, lo veremos. No lo tengo decidido ahora mismo. Todas las semanas sopeso rotar o repetir cada posición y a partir de ahí, decido», ha explicado el técnico, que ha restado importancia a la escasa eficacia de la portería en las últimas jornadas: «Cuando encajamos, es cupa de todos y cuando marcamos, mérito de todos. Intento compensar al equipo de la mejor manera posible o elegir los once más los cambios que son mejores para que el equipo pueda competir cada fin de semana».

«Si queremos ganar a un equipo de nivel top europeo y que lleva toda la temporada entre los cinco primeros, tenemos que estar convencidos de que podemos ganar»

El entrenador del Celta ha elogiado el gran potencial ofensivo del adversario y ha recordado que el conjunto amarillo que está en puestos de Liga de Campeones por méritos propios, pero se ha mostrado también convencido de que su equipo tiene capacidad para llevarse los 3 puntos, si muestra la determinación necesaria. «Si queremos ganar a un equipo de nivel top europeo y que lleva toda la temporada entre los cinco primeros, tenemos que estar convencidos de que podemos ganar, como a cualquiera», ha relatado. «Sabemos que vamos a sufrir en algunos momentos y tendremos que arrimar el hombro» ha agregado.

Giráldez ha asegurado, por otra parte, que ha pasado página sobre el arbitraje sufrido en Montjuic y cree que Marcelino también ha hecho borrón y cuenta nueva sobre los tres goles que le fueron anulados al Villarreal en su duelo con la Real Sociedad. «Tenemos que estables. Lo que pasa después del partido hay que borrarlo y centrarnos lo que estamos haciendo en ese momento. Es un partido nuevo. Es el mensaje que trasladamos en nuestro vestuario», ha señalado el porriñés, que ha añadido: «Entiendo que Marcelino hará lo mismo, así que tenemos jugar concentrados con lo que tenemos entre manos, el rival que tenemos enfrente, el momento de la temporada en el que estamos y en lo difícil que va a ser ganar a un equipo que lleva toda la temporada entre los cinco primeros».

El preparador céltico considera, en este sentido, crucial «controlar todos los detalles» y que Balaídos empuje al equipo hacia la victoria «porque lo vamos a necesitar». No prevé ni quiere, sin embargo, el porriñés un intercambio de golpes como el vivido en los minutos finales del duelo disputado en la primera vuelta en La Cerámica. «Creo que no va a ser tanto de ida y vuelta como fue esa segunda parte. Espero que no porque ellos corren muy bien en transición. Es un equipo muy poderoso en lo ofensivo, solo hay que ver los goles que lleva. Son el segundo o el tercer máximo goleador de la competición», ha advertido.

«Lo importante para mí es salvaguardar los derechos de los seres humanos, estar en una sociedad que progrese y no en una sociedad que genera odio»

Lo que sí tiene claro Giráldez es que no va a renunciar a sus principios futbolísticos. «No vamos a renunciar al balón. Sabemos cómo pueden correr y qué jugadores pueden correr, pero también que, aunque estés equilibrado, tienen talento para salir de estas situaciones», ha explicado. «Es un equipo que suele repetir mucho la forma de defender y atacar. Ojalá podamos perder poco la pelota en zonas sensibles, finalizar muchas acciones, estar bien equilibrados, que nuestra disposición ofensiva permita que no puedan correr», ha precisado.

Por otra parte, el entrenador del Celta ha vuelto a mostrarse indignado por los insultos racistas recibidos por Ilaix Moriba en Montjuic y el acoso homófobo que Borja Iglesias sufrió en las redes sociales tras el partido contra el Barcelona. «Es lo más preocupante como sociedad. El fútbol es un entretenimiento, es un deporte, es una parte secundaria. Lo importante para mí es salvaguardar los derechos de los seres humanos, estar en una sociedad que progrese y no en una sociedad que genera odio, que discrimina y que usa una orientación sexual como un insulto o una raza como un insulto», ha censurado. «Me parece deleznable y hay que condenarlo entre todos. Ojalá se acabe ese tipo de comentarios, de manifestaciones, de tuits. Me parece mucho más grave y más triste que ganar o perder un partido de fútbol sin ninguna duda», ha remachado.