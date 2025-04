Mucho más que revulsivos

“Para mí no hay titulares”. La frase tantas veces repetida por Claudio Giráldez no es gratuita. La constante mutabilidad del once -el porriñés no ha repetido una sola vez alineación en los 40 partidos que lleva al frente del Celta- es la más clara seña de identidad de la fórmula del técnico porriñés. La línea entre titulares y suplentes es difusa y ello le ha derivado en un grupo cohesionado en el que todos los futbolistas, sin excepción, están enchufados. El reparto de oportunidades eleva el compromiso y el rendimiento colectivo.

La mejor prueba de ello es el alto número de goles que han anotado esta temporada los jugadores que han entrado desde el banquillo. Más que de suplentes, una condición rara con Giráldez, habría que hablar de revulsivos. Nada menos que once goles han anotado esta temporada los futbolistas que han iniciado el partido como reservas, justamente una cuarta parte de los 44 que suma el equipo. Estos 11 goles han reportado al Celta 12 puntos, que suponen algo más del 25% de los 43 que adornan su casillero.

Iago Aspas encabeza el escalafón goleador del Celta, también entrando desde el banquillo. El moañés, contabiliza 4 goles como suplente, la mitad del total que suma este curso. Dos de ellos, el 50% de los que contabiliza, desde la línea de 11 metros. La nómina de goleadores suplentes la completan Williot y Douvikas, con 2 cada uno, y Hugo Álvarez, Alfon y Fer López, con uno.

La emergente perla de la cantera céltica marcó el sábado en Son Moix su primer gol en LaLiga. Un tanto clave que dio la victoria al Celta frente a un rival directo en la pugna por Europa que para el vigués tuvo un gusto especialmente dulce, ya que anotó su primer tanto como profesional precisamente frente al mismo equipo contra el que se lesionó en su debut con el primer equipo. Su entrada en el campo cambió la faz al Celta en un segundo tiempo en el que el conjunto vigués remontó, con el tercer gol de Alfon en cuatro partidos, el tanto inicial de Martin Valjent.

Aspas, en las jornadas vigésimo cuarta y vigésimo quinta, anotó otros dos tantos entrando desde el banquillo que reportaron 3 puntos al conjunto celeste. El capitán céltico hizo desde los 11 metros el tanto que dio a los de Giráldez el último triunfo contra Osasuna en Balaídos al poco de relevar a Fer López. Fue gracias a un penalti forzado por Borja Iglesias, quien fue derribado en el área justamente después de recibir un pase al cogollo del área del morracense.

Aspas y Borja Iglesias fueron también los protagonistas del punto laboriosamente rebañado frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Curiosamente, ambos habían iniciado el encuentro desde el banquillo, el moañés por Fer López y el compostelano por Javi Rodríguez. Un gol de Sorloth a 10 minutos del final impidió a los celestes sumar los 3 puntos.

En la jornada anterior, contra el Betis en Balaídos, el Celta culminó una gran remontada frente a un rival que se había adelantado por dos veces en el marcador antes del descanso. Williot anotó entrando desde el banquillo el gol que decidió el partido después de que Fran Beltrán y Pablo Durán, que lo habían iniciado, lo igualasen con dos goles en dos minutos. La victoria contra los de Manuel Pellegrini dio paso a la actual racha de ocho partidos sin perder.

Única derrota

En la jornada 20, frente al Athletic Club en Balaídos, Hugo Álvarez marcó el único gol como suplente que no ha servido al Celta para puntuar. El ourensano hizo diana en el minuto 74 cuando el conjunto de Valverde ya ganaba por 0-2 gracias a los tantos logrados en el segundo tiempo por Belenguer y Dani Vivian.

Anteriormente, frente la Mallorca en Balaídos, Aspas marcó entrando desde el banquillo un segundo gol que no tuvo trascendencia en el marcador final porque Hugo Álvarez ya había adelantado a los celestes en el primer tiempo con un golazo.

Frente al Barcelona, también en casa, fue el Alfon en su estreno goleador el que impulsó al Celta para neutralizar una desventaja de dos goles. Fue en el minuto 84, aprovechando con astucia un despiste de Koundé. Dos minutos después, Hugo Álvarez, que había iniciado el encuentro, hizo el empate.

Antes de dejar el Celta con rumbo a la Serie A, Tasos Douvikas prestó algún servicio al Celta entrando desde la banqueta. El ariete griego hizo el segundo de los tantos que el Celta anotó en el Benito Villamarín. El gol puso al Celta por delante en el marcador tras igualar en el primer tiempo Vítor Roque el gol inicial de Javi Rodríguez. Desafortunadamente para los de Giráldez, un tanto de Marc Bartra en el descuento acabó privando a los celestes de la victoria.

El primero de los cuatro que ha marcado Iago Aspas como suplente es de los que rara vez se olvidan porque el moañés hizo el del empate contra el Girona precisamente en su partido número 500 con la zamarra celeste. Un gol para la historia en su primera suplencia esta temporada.

Los dos primeros goles de suplentes célticos esta temporada llevaron el nombre de Douvikas y Williot. El ateniense hizo, sin trascendencia para el marcador, el tercero de los tres que el Celta le endosó en Balaídos al Valladolid, mientras que el sueco dio, también en casa, el triunfo al Celta frente al Alavés en la jornada inaugural de LaLiga.