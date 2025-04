Dedicatoria a Cillessen: «Afouteza, Jasper»

El Celta saltó al campo con una camiseta que registraba una dedicatoria a Jasper Cillessen, el portero del Las Palmas, que permanece ingresado en el hospital vigués de Povisa desde el pasado lunes. En el encuentro entre célticos y canarios, Borja Iglesias chocó, con sus rodillas, contra el abdomen del neerlandés, que ha sido intervenido de una perforación en el intestino. «Afouteza, Jasper», se leía en la prenda negra que los jugadores de Claudio llevaban al salir de vestuarios.

«He estado con él esta semana. He podido ir a verle», revela Borja. «Creo que estará en Vigo hasta el martes. Ya le escribí ese mismo día por la noche y el martes volveré a verlo. Es una acción muy rápida. Cuando me estoy tirando para intentar rematar intento frenarme pero es difícil parar este cuerpo a veces y controlar esas acciones».

«Lo importante es que la operación ha salido bien», comenta. «Él entiende también y me ha mostrado mucho cariño. No es fácil, en una situación así, tener la capacidad de entender, cuando viene a verte, a alguien que te ha hecho bastante daño. Estoy superagradecido y deseando que esté bien. Lo he podido conocer un poco más estos días y es una persona increíble, la verdad».