El Celta ya puede hablar de Europa

El Celta cerró una semana convulsa por el futuro deportivo de Alfon de la mejor manera posible para que el equipo de Claudio Giráldez pase página y siga centrado en su crecimiento en busca de una plaza europea. Ya es séptimo en solitario en la tabla, con tres puntos de ventaja sobre el Rayo Vallecano y un Mallorca al que superó ayer en Son Moix (1-2) después de protagonizar otra remontada al estilo Giráldez: tuvo un gris comienzo de partido, se dejó sorprender por los mallorquinistas en el primer cuarto de hora, se fue al descanso a recomponerse y volvió al campo transformado en un equipo valiente y certero en ataque que empató con otro gran gol de Alfon y selló la victoria con un maravilloso centro de Mingueza que culminó Fer López con un excelente remate para que la nueva perla de A Madroa se estrenase como goleador en Primera División. Veintiún años después, el Celta ganaba en tierras baleares y se prepara para defender el sábado en Balaídos su plaza europea ante un Espanyol que viene de golear al Rayo en Vallecas.

El Celta había preparado el partido en Son Moix envuelto en la polémica por el posible precontrato de Alfon con el Sevilla para la temporada que viene. No parecía la mejor manera de presentarse ante un Mallorca que acumulaba seis jornadas sin perder y que afrontaba la cita con los célticos como una «final» por los puestos europeos. El equipo de Jagoba Arrasate, sin embargo, no podía contar para tan importante duelo con dos piezas fundamentales por sanción: el central y capitán Raíllo y el mediocentro Samu Costa. El técnico vasco acabaría echando de menos a ambos cuando en el segundo tiempo el Celta se adueñó de la pelota con el propósito de darle la vuelta a un marcador que se había puesto de cara para los locales en la única ocasión de gol en la primera parte en ambas porterías.

Resumen, goles y highlights del Mallorca 1-2 Celta de Vigo de la jornada 30 de LaLiga EA Sports

Hasta el descanso, la batalla entre bermellones y celestes se libró en el centro del campo. De ahí surgió un juego áspero, de contacto, muy físico, sin apenas acciones de ataque. El único remate a portería acabó en gol. Fue en el minuto 16 cuando Darder sacó una falta desde la derecha. Golpeó al borde del área y entre las muchas cabezas surgió la de Martin Valjent para llevar el balón al palo largo, fuera del alcance de Guaita.

En los primeros cuarenta y cinco minutos, el equipo de Giráldez se había mostrado blando, incluso con poca energía para generar al menos una ocasión de gol. Aspas, Pablo Durán y Alfon no aparecían en ataque. Es más, el capitán bajaba hasta la medular para intentar filtrar pases que no encontraban destinatario. El moañés lanzó alto el único disparo de los célticos, que se marcharon al vestuario cabizbajos. Se esperaba una reacción inmediata de Giráldez para solucionar los problemas en el juego ofensivo, pero el porriñés, quizás acordándose de su error en los cambios en el descanso ante el Las Palmas, mantuvo el mismo once para el inicio del segundo tiempo. Volvió a acertar el preparador del Celta porque su equipo tardó siete minutos en empatar. Fue en una jugada en la que intervinieron los tres atacantes: Aspas combinó con Pablo Durán, que maniobró con inteligencia para habilitar hacia la izquierda para Alfon. El albaceteño amagó con encarar al defensor pero se fue abriendo hacia el centro para descerrajar un gran disparo que se coló pegado al palo de la portería de Greif, que nada pudo hacer ante un balón que le botó justo a un metro cuando ya se había tirado al suelo para intentar cubrir con sus brazos toda la portería. Otro gol que firmaría Nolito en sus mejores tiempos en Vigo.

El equipo vigués igualaba el marcador después de que Guaita neutralizase una clara ocasión de Larin, que en el minuto 36 sustituyó al lesionado Muriqi. Entre medias de ambas acciones, Mingueza había ensayado un pase en diagonal para la llegada de Javi Rodríguez. El zaguero de Poio controló la pelota con el cuerpo pero se le adelantó el defensa para evitar una clara ocasión de gol.

Como ante el Las Palmas, el Leganés y el Barcelona, Alfon González demostraba en su semana más dura que mantiene el duende que le ha convertido este último mes en uno de los protagonistas de LaLiga tras su estreno en la élite y cuando hace menos de un año jugaba en la tercera categoría.

Y con ese gol, el Mallorca ya no encontraría soluciones para superar a un rival directo por conseguir un premio europeo. La sustitución de Morlanes por problemas físicos lo agradecieron los célticos para adueñarse definitivamente del centro del campo.

La entrada en el campo de Fer López por Aspas dio a los de Giráldez la claridad necesaria en el juego ofensivo para ir en busca de la segunda victoria consecutiva como visitante, la que le elevaría hasta los 43 puntos, ya muy lejos de los puestos de descenso, con la que Giráldez ya podría cambiar su discurso contrario a hablar de las opciones de clasificarse para un torneo europeo.

El joven vigués se reencontraba con el equipo en el que se estrenó como titular en Primera División, aunque entonces solo pudo disfrutarlo algo más de media hora porque una lesión de rodilla le sacó de golpe del partido, entre lágrimas. Ayer encontraría la recompensa a aquella desgraciada jornada anotando su primer gol en LaLiga. Apenas llevaba siete minutos en el campo cuando corrió al desmarque mientras Mingueza conducía el balón desde la izquierda. El catalán repitió otro centro buscando la carrera de Fer López, que tuvo que lanzarse al suelo para rematar. El talento zurdo alcanzó el balón con su pierna derecha. No falló. Su remate salió picado hacia el palo largo de Greif, que vio cómo la pelota le pasaba por encima de su brazo extendido. Un gran gol para un prometedor jugador sobre el que el Celta tendrá que construir su futuro cuando Aspas ya se centre en la secretaría técnica. En apenas veinticinco minutos, el Celta había remontado el marcador, una vez más con Giráldez al mando.

La victoria pudo ser más amplia pero Greif impidió que Moriba se estrenase como goleador con la celeste, que brilló como nunca en las gradas de Son Moix con los exultantes seguidores del equipo vigués que disfrutaban con el juego de un equipo que también supo sufrir en los intentos del Mallorca de anotar el segundo. Pero, una vez más, la defensa liderada ayer por Starfelt impidió que se escapase una victoria en Mallorca que sitúa al Celta en la séptima plaza y con licencia por fin para hablar de Europa, en la semana que Alfon González fue protagonista fuera y dentro del campo. El Celta remontó a la manera de Giráldez.