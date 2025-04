El abrazo más sentido

Marcó Alfon para cambiar el signo del partido en una acción característica suya. «Ha sido una jugada muy rápida, no me lo he pensado, he ido a atacar y por suerte he finalizado muy bien», describe en declaraciones a DAZN al acabar el partido. «La verdad es que estoy muy contento por la victoria del equipo y el trabajo que hemos hecho. Ha sido una gran victoria del equipo. Es muy difícil ganar aquí. Tienes que hacer las cosas muy bien».

Es la primera victoria del Celta en Son Moix en 21 años. Ciñéndose al presente, lo valora con otra estadística: «Es un campo muy complicado. A los rivales les cuesta mucho ganar. Ningún equipo había sido capaz de remontar al Mallorca».

Alfon corrió hacia la banda a celebrar el gol con un emotivo abrazo con Giráldez, que el viernes lo había defendido de quienes pedían que no contase más con él por las informaciones que lo sitúan ya con contrato en el Sevilla. «Ha sido una semana un poco así, convulsa y tal. Se lo debía. Le doy las gracias. Me hace mucho mejor jugador, mucho mejor persona en el día a día. La verdad es que le estoy muy agradecido».

«¡Alfon, quédate!», cantaron los aficionados celestes presentes en el estadio balear. «El mister lo dejó bastante claro, cerró todo. Lo importante es el equipo, que estemos todos unidos porque es como mejor nos van a ir las cosas, tanto equipo como vestuario, afición… Estamos en una situación muy buena y tenemos que aprovecharla, sobre todo disfrutarla todos juntos. No es fácil. Llevábamos unos años muy complicados. Se merecen disfrutar de este momento. Estoy muy contento por ellos», dice en su dedicatoria a la afición.

Alfon elude ahora cualquier precisión sobre su futuro: «Me centro en el siguiente partido con el Celta, que es el club al que pertenezco. Yo, hasta el último día que esté aquí, voy a dejarme la vida, voy a dejarme la piel. Al final son mis valores».