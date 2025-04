La séptima plaza se pone en juego en Son Moix

Son Moix acoge hoy (18:30 horas, Dazn) un duelo entre el Mallorca y el Celta, que se disputan la séptima plaza de la tabla (tras la derrota ayer del Rayo) cuando restan nueve jornadas para finalizar LaLiga. Ambos equipos suman 40 puntos, los mismos que el Rayo Vallecano, que es séptimo, después de que los bermellones cayesen por la mínima en Valencia y los celestes cediesen un punto en casa ante el Las Palmas. En la primera vuelta, el duelo se resolvió a favor de los vigueses gracias a los tantos de Hugo Álvarez y de Aspas. Sin embargo, los de Jagoba Arrasate han llevado una trayectoria más lineal este curso que los de Claudio Giráldez, que merodearon por el fondo de la tabla pero una racha de siete jornadas sin perder les ha llevado a la parte alta de la tabla.

Para la cita de hoy en tierras mallorquinas, Arrasate no podrá contar con el defensa central y capitán Antonio Raíllo y con el mediocentro Samu Costa por sanción. Ambos futbolistas son piezas importantes en el esquema del técnico vasco. Giráldez, por el contrario, dispone en esta ocasión de toda la plantilla después de recuperarse a tiempo Williot Swedberg de una lesión muscular y el regreso de Óscar Mingueza tras cumplir sanción por tarjetas amarillas. Además, el técnico céltico dispone de Alfon González después de que el albaceteño protagonizase la semana en Vigo al difundirse un supuesto acuerdo con el Sevilla que Giráldez desmintió ayer con rotundidad.

El técnico de O Porriño desveló que no cuenta con Williot para el once inicial porque al sueco le falta ritmo de competición tras un mes de baja. Es probable que tampoco cuente de cara con Borja Iglesias después de comentar que el compostelano «se encontró mal» la noche del jueves al viernes y por ello no entrenó ayer con el grupo. En ese caso, el Celta podría presentarse esta tarde en Mallorca con una delantera formada por Alfon y Losada en los costados y con Pablo Durán en la punta del ataque. En la medular se espera que repita Moriba y podría regresar al once Beltrán, en detrimento de Damián Rodríguez, que fue titular ante el Las Palmas. Con el regreso de Mingueza, el catalán volverá a ocupar el carril izquierdo, mientras que Carreira se moverá por el derecho, con Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso en la línea de tres centrales para defender la portería de Vicente Guaita.

El técnico Claudio Giráldez, junto a Mingueza, Williot y Alfon, ayer durante el entrenamiento del Celta en Afouteza / Marta G. Brea

El Mallorca había encadenado seis jornadas sin perder (2 victorias y 4 empates) hasta que la semana pasada cayó por la mínima en Mestalla. El equipo insular, sin embargo, mantiene una buena trayectoria como local y no pierde en Son Moix desde finales del pasado de enero, frente al Betis (0-1).

El balance general entre ambos equipos es favorable al Celta, que ha obtenido 21 victorias frente a 18 derrotas y 12 empates. El curso pasado, el equipo vigués, que entonces dirigía Benítez, se llevó un empate de Son Moix gracias a un tanto de Aspas, que equilibraría más tarde Larin. El moañés continúa como máximo goleador del equipo celeste pero no parece que vaya a salir de cara. Comienza a asumir un papel secundario en el equipo al encontrarse en la recta final de su carrera deportiva. La última victoria céltica en Mallorca (por 2-4) se remonta a 2004, con Lotina.

En el Mallorca, además de las ausencias de Raíllo y de Samu, el central esloveno Martin Valjente forzará para acompañar a José Copete en el eje de la defensa, a pesar de arrastrar unas molestias físicas. Arrasate recupera a los atacantes Vedat Muriqi y Cyle Larin. Ambos no estuvieron en el duelo de Mestalla y todo apunta a que será el kosovar quien salga de titular, acompañado de un Takuma Asano que se ha asentado en el once titular y con la posibilidad de que Dani Rodríguez recupere su puesto en la banda izquierda.

El cuadro balear afronta esta cita como «una final», según su técnico, puesto que un triunfo reforzaría el sueño europeo de los mallorquinistas ante un rival directo. Todo lo contrario que los célticos, que continúan sin querer hablar de metas más ambiciosas e insisten en que el objetivo es garantizar la permanencia, zona en la que ambos tienen ahora un margen de 12 puntos. Pero aunque a Giráldez no le guste, Son Moix será escenario de un duelo por Europa.