Giráldez confía en que Alfon renueve

«Que a mí me conste, Alfon es jugador del Celta a día de hoy. No tiene firmado nada con ningún otro equipo. No sé por qué yo tengo que actuar con Alfon de una manera distinta que actué hasta ahora», subrayó ayer Claudio Giráldez en la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca que giró en torno al futbolista manchego después de que trascendiese que había firmado un precontrato con el Sevilla para las tres próximas temporadas mientras en Vigo consideraban que las negociaciones para su renovación continuaban abiertas.

Respondiendo a todas las preguntas sobre Alfon, Giráldez insistió en defender la lealtad y profesionalidad del jugador: «Me parece que en la sociedad nos gusta buscar culpables, héroes. Yo no soy así. Si a la gente le gusta buscar un culpable, el único que no es culpable esta semana de todo lo que ha pasado es Alfon. Eso es lo que yo creo. Es un futbolista que te puede gustar más o menos, pero es un chaval espectacular. Creo que su implicación está fuera de toda duda. Profesional espectacular, se cuida, es buen chaval. A mí jamás me ha fallado ni me ha mentido. Creo que no ha mentido en nada. No tengo por qué desconfiar de lo que me dice un jugador que veo en el día a día y que muestra una profesionalidad brutal», dijo Giráldez.

El entrenador del Celta achaca el «ruido» provocado por la noticia del supuesto fichaje de Alfon por el Sevilla a personas interesadas en la negociación para la renovación de su contrato con el Celta. «Los que dan información sobre la vida de Alfon generalmente vienen de partes interesadas». Y habló de su deseo de poder seguir contando la próxima temporada con el atacante albaceteño: «Tengo claro que me gustaría que estuviese el año que viene aquí y ojalá esté el año que viene aquí. Eso es lo que pienso. A partir de eso, hay unos momentos, unos tiempos, unas situaciones que tienen que ver no solo con Alfon. No voy a desvelar qué exactamente hablo con el jugador. En mi conocimiento, después de hablar con él, no tiene nada firmado con ningún equipo», reiteró el porriñés.

Giráldez espera que el Celta cierre el acuerdo de renovación con el manchego y que los aficionados «protejan» a los jugadores de su equipo, en alusión a las amenazas e insultos que dirigen a Alfon desde las redes sociales: «El club está hablando con el jugador y con su agente. Mi conocimiento es que no tiene firmado con ningún club, y a mí me encantaría que la gente proteja a nuestros jugadores porque en estos momentos necesitamos del apoyo de todos», indicó.

El técnico Claudio Giráldez, durante el entrenamiento del Celta ayer por la mañana en Afouteza / Marta G. Brea

El entrenador del Celta subrayó el buen momento del albaceteño de 25 años, que marcó el gol del empate ante el Las Palmas: «¿Cómo está Alfon? Muy bien. Creo que es un jugador muy importante para nosotros, lo ha mostrado todo el año. En este momento está en un gran momento de forma. Ha entrenado muy bien, tranquilo. Evidentemente, con muchas bromas en el vestuario sobre todo esto. Es un chico al que no le gusta llamar mucho la atención. Evidentemente, no le gusta que le estén vacilando sobre esa situación».

«Sabemos lo duro que es el Mallorca», advierte Giráldez

Con 40 puntos a falta de nueve jornadas para finalizar el curso, el Celta visita esta tarde a un rival directo por los puestos europeos. Claudio Giráldez destacó ayer el potencial de un Mallorca que se presenta a la cita en Son Moix con dos bajas importantes: la del defensa central Raíllo y la del mediocentro Samu Costa. Aunque bermellones y celestes pelean por la séptima plaza, Giráldez se negó a hablar de las opciones europeas, que sí vislumbra para su rival. «Es my difícil pensar que el Mallorca no va a estar luchando en esas posiciones hasta el final. Es uno de los claros candidatos para pelear por estar en Europa. Es un club que hace las cosas muy bien, por lo que sé. Vienen de años compitiendo muy bien. Han jugado la final de la Copa hace nada. Es un equipo que lleva toda la temporada en esas posiciones del sexto al décimo», comentó Giráldez.Como en Vigo, el entrenador del Celta espera una «dura batalla» en Son Moix por dominar el juego. «Con ganas de que empiece el partido. Sabemos lo duro que es el Mallorca, lo difícil que es enfrentarnos a ellos allí en su campo. Tenemos el precedente del partido de ida, que fue muy duro, en el que cada metro de campo era una auténtica batalla. Sabemos que nos quedamos el otro día con la miel en los labios de sumar tres puntos y ojalá podamos conseguirlo en este partido, en el que tenemos que competir muy bien muchas situaciones cerca de nuestra portería, balón parado y centros laterales».