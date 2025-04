Borja Iglesias: "Cillessen es una persona increíble"

Borja Iglesias habla de las claves de la gran temporada del Celta. "Todo el mundo está en la misma dirección. Cuando aparece alguna cosa que parece que puede descarrilarte, se encarrila. Estamos muy contentos", indica. "Gran parte es obviamente el grupo. Tenemos un grupo fantástico, con gente con mucha ilusión; gente de la casa y gente que aunque no sea de la casa se siente parte de lo que está viviendo. Cuando hay grupos así, ayuda mucho cuando las cosas no van bien y cuando van bien, se disfruta muchísimo".

"¡Qué voy a decir de Claudio!", añade en declaraciones a DAZN. "Podría estar horas hablando de él y deshacerme en elogios. Él lo sabe, le aprecio mucho. Personalmente me ha dado una vida tremenda. Estaba en un momento bastante complicado y él ha confiado plenamente en mí, me ha dado cariño, me ha dado ilusión por el fútbol, por entender lo que está pasando en el campo, intentar analizarlo y disfrutar en base a preparar un partido… Creo que tenemos mucha suerte con que Claudio sea de la casa. Hace cosas bonitas y eso es fantástico".

Borja no tiene novedades sobre su futuro más allá de esta temporada: "Yo todavía tengo contrato en el Betis. Me queda un año más. En ese sentido tampoco hay mucho avance. Está todo muy tranquilo. Tampoco es el momento de ponerse a pensar en eso. Tanto ellos como nosotros tenemos muchas cosas por delante que vivir en estas jornadas que quedan. Vamos a pelearlo hasta el final y ya veremos qué pasa".

En el partido anterior, su choque con Jasper Cillessen envió al portero del Las Palmas a Povisa, donde sigue tras ser intervenido de una perforación en el intestino. El Celta saltó al campo con una camiseta en la que se leía "Afouteza, Jasper". "He estado con él esta semana. He podido ir a verle", revela Borja. "Creo que estará en Vigo hasta el martes. Ya le escribí ese mismo día por la noche y el martes volveré a verle. Es una acción muy rápida. Cuando me estoy tirando para intentar rematar intento frenarme pero es difícil parar este cuerpo a veces, difícil controlar esas acciones. Lo importante es que la operación ha salido bien. Él entiende también y me ha mostrado mucho cariño. No es fácil, en una situación así, tener la capacidad de entender, cuando viene a verte, a alguien que te ha hecho bastante daño. Estoy superagradecido y deseando que esté bien. Lo he podido conocer un poco más estos días y es una persona increíble, la verdad".