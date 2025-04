La actuación de Alfon González (Albacete, 1999) ante el Las Palmas confirmó el acierto de Claudio Giráldez en apostar el verano pasado por un futbolista que parecía haber agotado su etapa en Vigo tras convertirse en el máximo goleador del Fortuna. La oportunidad de competir en Primera División le llegó al manchego de forma inesperada, después de despedirse del celtismo en junio pasado al considerar que ya no interesaba por edad para continuar en el filial céltico y tampoco entraba en los planes de la dirección deportiva para dar el salto al primer equipo. Nueve meses después, Alfon se ha convertido en una de las revelaciones del Celta, al que ha aportado tres goles y dos asistencias, con los que los de Giráldez han logrado dos triunfos (Leganés y Las Palmas) y otros tantos empates (Barcelona y Girona). La revolución de un modesto que el año pasado jugaba en Primera RFEF..

El jugador está pendiente de renovar el contrato con el Celta, que expira en junio. El club y su agente reconocen haber iniciado negociaciones. Equipos como el Sevilla están interesados en el jugador, según apuntaba ayer el ABC de Andalucía. Su revalorización en el mercado ha pasado en menos de un año de 300.000 a 2 millones de euros. Su actuación ante el equipo canario le ha llevado también a ser incluido en el once ideal de la vigésimo novena en LaLiga que elabora el portal Who Scored.

El atacante albaceteño refleja con su juego la idea del proyecto futbolístico de Giráldez: valentía y descaro. Y con esos argumentos, Alfon ha conseguido brillar en una de las mejores ligas del mundo con 25 años, después de que el entrenador del Celta evitase su marcha del equipo que cuatro años antes había desembolsado 250.000 euros al Albacete para que se convirtiese en el primer refuerzo de un filial que de la mano Onésimo Sánchez aspiraba a ganar una plaza de ascenso a Segunda División.

Casi un lustro después, y tras jugar cedido en el Racing de Santander y el Murcia, Alfon disfruta de su mejor momento deportivo. Ante el Las Palmas completó su segundo partido en Primera después de protagonizar una actuación a la altura de los mejores extremos del campeonato. Superó al lateral Viti en casi todos los duelos, con atrevimiento y desborde. Generó ocasiones de gol desde la banda izquierda que le llevaron a realizar cinco disparos a la portería rival, aunque solo en uno obtuvo el premio esperado después de zafarse de Bajcetic para perfilarse hacia la derecha y descerrajar un disparo con el interior que superó al guardameta rival.

Tras su actuación ante los amarillos, que le llevó a que lo eligiesen MVP del partido, Alfon agradeció la apuesta de Giráldez cuando él ya se vía lejos de Vigo, quizás en Málaga o en Albacete, que fueron algunos de los clubes que mostraron interés por él el verano pasado. «Al final, los jugadores necesitan confianza y yo creo que la tengo del míster. Me ayuda mucho en el día a día, me hace mejor futbolista; y, la verdad, estoy feliz de estar aquí», señaló el manchego el lunes.

El entrenador del Celta espera seguir contando con Alfon para la próxima temporada, a pesar de que no se haya cerrado la renovación del jugador. «Confío en Marco (Garcés, el director deportivo). Sabe lo que pienso y los jugadores, también. Hay que estar tranquilos, somos conscientes de que están haciendo las cosas muy bien, de que son jugadores de futuro para nosotros. Pero luego, hay plazos», apuntaba Giráldez en referencia al futuro de Alfon y de Carreira, pendiente también de renovar.

El atacante manchego acumula cuatro titularidad con un Giráldez que no ha repetido once este curso, y aprovechó para marcar dos goles y dar una asistencia. Alfon disfruta de su mejor momento deportivo y quiere seguir en Vigo: «Sería una decepción no renovar», señalaba en una entrevista a este diario.

Sin Mingueza, no hay victorias

Seis partidos sin ganar acumula el Celta cuando no cuenta con Óscar Mingueza, que fue baja ante la UD Las Palmas porque cumplía el primer ciclo de tarjetas amarillas. El catalán podrá volver el sábado ante el Mallorca en el estadio de Son Moix. Tras un comienzo de campeonato espectacular, Mingueza ha aportado 3 goles y 5 asistencias.El zaguero catalán es una de las piezas clave del equipo de Claudio Giráldez, que le ha dado la titularidad en 25 de los 29 partidos que ha disputado el Celta esta temporada en LaLiga. Como carrilero derecho se convirtió en uno de los faros del juego celeste. En las últimas jornadas ha pasado a la banda izquierda, donde perdió parte del protagonismo. Aún así, el exzaguero del Barcelona aparece como el tercer céltico que más entra en contacto con el balón al sumar 1.280 pases, solo superado por otros dos defensas: Marcos Alonso (1.728) y Carl Starfelt (1.567) .Este curso se ha perdido cuatro partidos, uno por lesión ante el Atlético de Madrid y tres por sanción (Alavés, Valencia y Las Palmas). En ellos, el Celta no ha ganado, solo sumó dos puntosLos otros dos partidos en los que Mingueza no entró en el once titular (ante el Athletic Club en Balaídos y el Atlético de Madrid en el Metropolitano), el Celta no pasó del empate contra los madrileños.