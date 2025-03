Un duelo para las reivindicaciones

El fútbol regresa a Balaídos tres semanas después de que el Celta ganase con apuros a un Leganés que ocupa puestos de descenso, como el Las Palmas, que llega a Vigo con la necesidad de sumar los tres puntos que le saquen de la penúltima posición. Celestes y amarillos quieren aprovechar la ocasión para reivindicar sus opciones de volver a disputar una competición europea, en el caso de los primeros, y para mantener viva la ilusión de salvar la temporada, los segundos. Además, el celtismo aprovechará este partido para reclamar la suspensión del proyecto de la mega celulosa que Altri pretende construir en la comarca de A Ulloa, en el corazón de Galicia.

Y para intentar encadenar la séptima jornada sin perder y la tercera victoria consecutiva, Claudio Giráldez no podrá contar con el sancionado Óscar Mingueza y con un Williot Swedberg, con problemas musculares, al que reservan para evitar una recaída. El técnico continúa sin convocar a Manquillo y en la lista vuelve a incluir a Fer López y a Jones El-Abdellaoui, que jugaron con el filial durante el paréntesis en LaLiga, así como a Marc Vidal, que ha perdido la titularidad en la portería del Fortuna.

Los canarios, dirigidos por el vigués Diego Martínez, y que desde enero cuentan como refuerzo con el mediocentro Stefan Bajcetic, formado en la cantera del Celta y que pertenece al Liverpool, intentarán romper en Vigo la racha de once jornadas sin ganar. Desde que arrancó 2025, la UD Las Palmas solo ha sumado tres empates), con lo que ha dilapidado la buena cosecha de puntos que obtuvo con el cambio de entrenador.

Gallegos y canarios vuelven a coincidir después de que en octubre librasen una dura batalla en el estadio de Gran Canaria, donde el equipo vigués se adelantó en el marcador con un tanto de Borja Iglesias y esa renta mínima tuvo que defenderla con nueve jugadores durante los 35 últimos minutos tras las expulsiones de Moriba y de Aspas. En el último duelo en Balaídos, los amarillos abrieron el marcador con un tanto de Herzog, pero los celestes remontaron y firmaron una goleada en la que Aspas participó con un doblete, el último que ha firmado el moañés.

Y para este duelo en el que el Celta reivindicará su derecho a soñar con metas más ambiciosas que la permanencia, Giráldez presentará un once en el que se esperan sorpresas, como siempre, pero que podría estar formado por Guaita, con Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso en defensa, aunque el técnico no descartó jugar con dos centrales y pasar al madrileño al lateral izquierdo. Con línea de tres centrales, ese carril podría ocuparlo Ristic, que no juega desde la visita al Alavés. Cervi y Hugo Álvarez también cuentan con opciones, aunque el segundo viene de una lesión de rodilla y acumula cinco jornadas sin jugar. En la medular, Beltrán y Moriba podrían repetir ante este rival como en la primera vuelta, con Carreira por el costado derecho. Y en el ataque podrían jugar Aspas, Borja Iglesias y Alfon, con opciones para Fer López por la derecha y para Pablo Durán como nueve.