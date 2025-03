Mensaje de prudencia de Giráldez: «El principal objetivo aún no está conseguido»

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, envió este domingo un mensaje de prudencia porque, pese a sumar 39 puntos, considera que la permanencia en LaLiga EA Sports, todavía no la tienen sellada.

"El equipo tiene la ambición de ganar este partido, de seguir sumando puntos y de pensar en más. Sabemos que el principal objetivo todavía no está conseguido y cuando lo esté pensaremos en otras metas. Me gusta que el equipo juegue liberado porque cuando estás atenazado eres más vulnerable en algunas cosas", declaró.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra la UD Las Palmas recogida por Efe, el técnico gallego apuntó que su equipo ha evolucionado en cuanto a "no volverse presa del miedo o de la presión" y ser "ambicioso" durante los partidos.

"Creo que hay muchos antecedentes para pensar que no estamos salvados. Hablamos solo de nuestro club, pero podemos pensar en ese mensaje equivocado de sentirte con un objetivo conseguido antes de llegar a la orilla. Nosotros no tenemos conseguido. Estamos muy bien para conseguir ese primer objetivo, pero tenemos que certificarlo porque no van a llegar los puntos que tenemos ahora mismo", advirtió.

En este sentido, recordó que su equipo tiene "el antecedente del mes de enero" porque ahí le costó "mucho" sumar puntos, una muestra, puntualizó, de la dificultad que tiene ganar partidos en la Liga.

Además, Giráldez desconfía de la crisis de resultados del conjunto insular, que encadena once partidos sin ganar y aún no ha ganado en lo que va de 2025.

"Valoro mucho el trabajo de Diego -Martínez-, es un entrenador al que nadie le ha regalado nada. Ha hecho muchísimas cosas bien para tener la trayectoria que tiene en Primera División, creo que es capaz de sacar muchísimo rendimiento a sus equipos, con equipos muy solidarios, muy compactos, que son capaces de manejar muchos registros", subrayó.

El entrenador del Celta tiene muy presente la dificultad que tuvieron para ganar en el Estadio de Gran Canaria, confirmó que el extremo Hugo Álvarez está listo para reaparecer y no dio pistas sobre quién sustituirá al sancionado Mingueza porque tienen "muchas soluciones" independientemente de si juegan con cuatro o cinco defensas