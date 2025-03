«No me gustaría llegar al último año de contrato sin renovar»

Con 26 años recién cumplidos, Fran Beltrán es el segundo futbolista más veterano del vestuario del Celta, tras Aspas. La llegada de Giráldez devolvió la alegría al mediocentro, que mantiene la ilusión de renovar su contrato, que finaliza en 2026, y seguir mejorando la quinta posición que ocupa en el histórico del club en cuanto a partidos en Primera División (suma 220, como Juan Fernández). Subraya que la victoria en la primera vuelta ante Las Palmas supuso un «punto de inflexión» para el equipo vigués.

– ¿Han sentado bien estas dos semanas sin competir ?

– Sí porque llevamos mucha carga de minutos. Un parón siempre viene bien para liberar sobre todo la cabeza y para mantenernos enfocados en nuestro camino.

– ¿La victoria en Valladolid les ha dado más tranquilidad?

– El partido fue complicado porque cuando un equipo está herido, como en este caso el Valladolid, es más peligroso; pero conseguimos la victoria y mantenemos la buena racha.

– Con esos tres puntos alcanzan los 39 y se sitúan octavos en la clasificación, a uno del séptimo. ¿Hay miedo a hablar de objetivos ambiciosos?

– Miedo, no. Este año estamos haciendo algo bonito, pero que lo estemos haciendo bien no significa que vamos a llegar a Europa así como así. Pero la ilusión está ahí, sabemos que es algo que puede estar a nuestro alcance, pero sabiendo de nuestras limitaciones. Trabajar para que se de bien porque la ciudad, los aficionados y nosotros estaríamos contentos. Pero si no se da, sería la primera temporada completa con Claudio haciendo un buen trabajo. Es lógico que queramos un poco más.

– El año pasado a estas alturas el Celta era decimoséptimo. ¿Qué ha cambiado para darle la vuelta a la situación?

– La forma de trabajar, la confianza y la alegría con la que jugamos. Estamos más cómodos en el campo y nos sentimos mejor.

– Cumple siete años en Vigo. Pocas veces estuvo tan tranquilo a estas alturas de la temporada.

– Creo que una vez con el Chacho (Coudet), que finalizamos octavos; y con Carvalhal, que por esta época estábamos tranquilos, pero después sufrimos porque no ganábamos. Sí, pocas veces hemos estado con esta tranquilidad, alegría y confianza.

– Falta por saber cómo responderá el equipo de Giráldez jugando sin la presión habitual.

– Sí. Creo que no tenemos que relajarnos, hay que ser ambiciosos, querer más cada día, ir partido a partido, pero sabiendo que podemos tener un año ilusionante sin sufrir y que la gente esté contenta.

– Este lunes reciben al Las Palmas, que se encuentra abajo. ¿Qué partido espera?

– Va a ser un partido difícil. Los equipos de abajo son siempre complicados. Lo éramos nosotros cuando estábamos en esa situación. Sabes que ellos se juegan la vida y que nosotros tenemos que igualar esa intensidad y esas ganas de conseguir los tres puntos que pueden tener ellos por necesidad. Nosotros no estamos necesitados de puntos pero sí queremos conseguir los máximos posibles porque nos merecemos un año bonito, en el que no suframos, en el que todo el mundo esté feliz, un año que sirva para poner los cimientos del nuevo Celta.

Beltrán, en la ciudad deportiva Afouteza, ayer. / Jose Lores

– No habrá olvidado el partido de la primera vuelta en Canarias, que ganaron con nueve.

– Fue duro y bonito, muy exigente; tres puntos súper trabajados cuando se nos había puesto todo en contra. Ahí se vio que somos una familia, un gran equipo. Ahí empezó a verse que podíamos competir hasta con dos jugadores menos.

– ¿Supuso un punto de inflexión esta victoria debido a las circunstancias adversas?

– Sí, creo que sí. Ver al terminar el partido a los compañeros en el banquillo que no habían jugado celebrándolo como los que más. Creo que ahí se vio una gran unión de esta familia que hemos creado. Se pudo ver, fue un punto de inflexión.

– Y personalmente, ¿cómo salió de aquel partido?

– Cansado (risas). Pletórico porque consigues una victoria con dos jugadores menos. Todos estábamos igual: contentos, ilusionados. Fue un gran momento.

– Y acabó el partido como capitán tras la expulsión de Aspas.

– Sí, acabé como capitán. Pero eso es lo de menos. Al final, se ganó y fue muy bonito.

– ¿Qué significa jugar con el brazalete de capitán?

– Una ilusión tremenda, una alegría que no te puedes imaginar. Agradecido sobre todo de poder llevarlo.

– No sé si ese día recuperaba la capitanía que le retiró Benítez. ¿Con Benítez vivió los peores momentos en el Celta?

– Bueno, vamos a dejarlo en que el pasado, pasado está. No fueron buenos momentos, no nos vamos a engañar, pero vamos a dejarlo estar. Ahora estamos en un gran momento. Claudio, por suerte, nos ha dado la confianza y la estabilidad que necesitábamos y creo que es mejor centrarse en eso.

– Pero llegó a reconocer su intención de abandonar el Celta en el mercado de invierno de 2024.

– Sí porque cuando de repente no juegas y no cuentas para nada... Fueron momentos difíciles en que por la cabeza te pasa de todo. Hay muchísimas opciones pero creo que al final tomamos la mejor decisión, que era quedarnos a ayudar al equipo porque así lo sentía. Fue lo mejor porque después vino Claudio, empezamos a jugar muy bien, me dio mucha confianza.

– ¿Cómo se encuentra un año después de aquello?

– Bien, sobre todo feliz, agradecido por lo que estamos viviendo porque yo y muchos compañeros sabemos lo que es sufrir estando abajo en la clasificación. Tener un año como este, en el que “hay tranquilidad”, es bonito, hay un gran ambiente. Nunca había vivido en un vestuario así aquí. Somos una gran familia y creo que lo estamos demostrando día a día.

– ¿Y qué papel juega Giráldez?

– Ha sido el que nos ha dado esa confianza, esa forma tan alegre de jugar que tenemos, entender el fútbol como lo entiende él. Eso nos ha dado el impulso para estar bien día a día. Aunque tengamos dos semanas seguidas de lluvia, venimos con muchísimas ganas a entrenar y a seguir aprendiendo.

Fran Beltrán, durante la entrevista / JOSE LORES

– ¿Cómo se siente con Giráldez?

– Muy bien, muy contento. De vivir tantos años estando abajo en la clasificación, de no encontrarme bien dentro del campo, a esto creo que a un futbolista le cambia el humor, la perspectiva de todo. Pero no solo a mí sino a todo el equipo.

– ¿Cree vivir su mejor momento deportivo en el Celta?

– No sé si mi mejor momento deportivo porque con el Chacho también tuve buenos momentos, pero me encuentro más a gusto, más feliz y espero seguir mejorando para poder dar más al club, a los compañeros.

– Acumula 1.730 minutos. ¿Esperaba jugar tanto en un equipo con continuas rotaciones?

– Es complicado acertar el once, ni nosotros lo conseguimos, es imposible. Pero eso viene bien de cara también a que todos tengan su momento, ser partícipes, porque no sabes en qué momento y lugar te va tocar jugar. Está muy bien para que todos tengamos esa chispa de saber que contamos, de que todos estamos para ayudar. Por esa parte, Claudio lo está haciendo muy bien.

– ¿En qué aspectos del juego ha mejorado con Giráldez?

– Sobre todo, en intentar ir más hacia adelante, tener más la pelota, no ser tan defensivo, no querer ayudar a todos los balones… Claudio me ha dado esa estabilidad. Poco a poco voy entendiendo todo.

– El club busca cada verano reforzar la línea media. ¿Cómo se siente en esos momentos?

– Me siento bien, contento. Al final pasan muchos compañeros y aprendo de cada uno de ellos. Eso me viene bien. Siempre tengo que luchar por un puesto y eso me hace mejor. El haber jugado casi todos los años quiere decir que entiendo las cosas, que puedo tener unas facetas que no se asemejan al mediocentro de corte defensivo pero que puedo dar otras diferentes y que el equipo siga funcionando. Voy cogiendo cositas de cada compañero que me pueden venir bien; y contento de tener compañeros que te ayudan a mejorar en el día a día y yo ayudarle a ellos a mejorar el equipo.

– ¿Qué le dice que ocupe el sexto lugar de la plantilla en número de minutos disputados esta temporada cuando no parecía que fuese a disfrutar de tantas jornadas de titular?

– Bueno, nunca entro en las quinielas para ser titular, pero me da igual. Me da igual que no entre en las quinielas de los titulares, que la gente piense: ‘Como lo tenemos ahí’. No, yo vengo a pelearme un puesto, a jugar y a intentar convencer al míster día a día. Siempre he sido así y seguiré trabajando siempre por jugar, por ayudar al equipo; y por muchas piedras que te pongan en el camino, no me importa y sé que siempre voy a tener la oportunidad de jugar y de demostrar que puedo jugar.

Fran Beltrán, en las instalaciones de A Fouteza / JOSE LORES

– El próximo año finaliza contrato: ¿El club ha iniciado negociaciones para su renovación?

– No. Yo no sé nada. No sé qué plan tienen conmigo. Me preocupo de jugar este año y ya veremos lo que puede suceder en verano, lo que quiera hacer el club. No me gustaría afrontar el último año sin renovar. No soy de los que va diciendo que no renuevo, que me voy. Es difícil porque pueden ocurrir cosas como alguna lesión. No me gustaría llegar a ese último año sin renovar, pero esto es fútbol y si tengo que estar un año más porque el club no me quiere renovar pues estaré;_si viene otro club en verano y se llega a un acuerdo, pues… Pero mi primera intención es ayudar al equipo, seguir aquí porque me siento muy cómodo aquí y mi familia está aquí encantada. Pero al final, lo que tenga que pasar son cosas del fútbol, de representantes, del club. Yo a lo que me dedico es a jugar y aquí estoy muy feliz.

– Se ha convertido en el quinto jugador de la historia del Celta en número de partidos en Primera División, empatado con Juan Fernández con 220 y a seis de igualara a Manolo Rodríguez, el Gran Capitán. ¿Le atrae el reto de seguir ganando posiciones en esta relación histórica del Celta?

– Sí, es algo que me ilusiona, lo tengo ahí, voy contando cada partido. Pero sé que es complicado alcanzar las cifras de Hugo Mallo o Iago Aspas (362), Mostovoi también está delante. Para alcanzar a Aspas son cuatro o cinco temporadas jugando todo, es complicado. Pero, poco a poco, disfrutando el día a día y ayudando.

– El jueves se conoció el cese de José Gainzarain, CEO del Celta. ¿Les sorprendió la noticia?

– La conocíamos ya pero nosotros no estamos en esos temas, que son del club, nosotros estamos para jugar y no nos tienen que distraer. Gracias por lo que han podido dar al Celta, cómo se han comportado. No tengo una mala palabra sobre ellos y contento por habernos ayudarnos durante el tiempo que han estado aquí. Es el mundo del fútbol y esto es una empresa.