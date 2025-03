El Celta renovará su portería

El Celta volverá a reformular este verano la portería. Tras cambiar hace un par de años el modelo canterano con el fichaje de Vicente Guaita, un curtido veterano contratado para salvar puntos, el club celeste se propone ahora rejuvenecer la portería con la contratación de un guardameta de futuro, joven, de calidad contrastada y con experiencia en LaLiga. Iñaki Peña, del Barcelona, Antonio Sivera, del Deportivo Alavés, y Luis Maximiano, del Almería, son las principales opciones que están sobre la mesa.

La llegada de este nuevo portero no implica la marcha de Vicente Guaita. La renovación del avezado cancerbero valenciano, de 38 años, sigue sobre la mesa y no va a depender tanto de la edad como de las condiciones físicas de Guaita, que arrastra desde la pasada temporada una tendinopatía en el hombro derecho que sigue dándole problemas.

La idea del club es reunirse con el cancerbero de Torrent a final de temporada y entre ambos valorar las opciones de que continúe una temporada más, esta vez frente a un competidor de mayor enjundia que Iván Villar, que quedaría relegado a tercer portero.

Si finalmente renueva Guaita, el Celta sopesa la posibilidad de ceder a Villar a un equipo en el que pueda contar con los minutos que no ha tenido desde la llegada del valenciano. El cangués, de 27 años, tiene contrato en vigor hasta junio de 2027 y el Celta no quiere que se pase la próxima temporada en blanco. El problema es que las dos cesiones anteriores de Villar al Levante y el Leganés resultaron muy poco satisfactorias. El canterano no dispuso de un solo minuto en Segunda División durante su cesión al Levante y apenas disputó una docena de encuentros, también en la categoría de plata, el año que estuvo a préstamo en el Leganés.

La contratación del nuevo portero reordenará también la portería del Fortuna. Queda por ver qué ocurre con Marc Vidal, el guardameta fichado el pasado verano para reforzar el filial. El castellonense debería por contrato subir al primer equipo el próximo curso, pero el Celta puede cortar su contrato, renovarlo y cederlo u ofrecerle una de las tres plazas de portero si Guaita no sigue o si este continúa y se cede a Iván Villar.

El Celta quiere contar con tres porteros el próximo curso. La posibilidad de retornar a Europa se contempla ya a la hora de planificar la temporada que viene y la idea del club es contar al menos con cinco porteros entre el Fortuna y el primer equipo. En este escenario, cobra fuerza la figura de Coke Carrillo, cuyo rendimiento se valora con creciente aprecio, y a quien tampoco se descarta para ser uno de los tres guardametas de la primera plantilla.

Los candidatos

El azulgrana Iñaki Peña (Barcelona), el alicantino Antonio Sivera (Alavés) y el portugués Luis Maximiano (Almería) son tres de los candidatos que maneja el Celta para reforzar su portería el próximo curso. Los tres reúnen el perfil que busca el conjunto celeste: jóvenes, con proyección y contrastada experiencia en LaLiga.

La decisión de Hansi Flick de otorgar la titularidad a Tomasz Szczesny tras la lesión sufrida por Ter Stegen ha relegado de nuevo a un segundo plano a Peña en el Barcelona. El club azulgrana prevé ofrecer la renovación al veterano portero polaco y el retorno del alemán una vez recuperado de su lesión le cerrará de nuevo el paso. En esta tesitura, Peña, de 26 años, ha decidido mudarse el próximo curso a un equipo de LaLiga en el que pueda sentirse protagonista. Según ha publicado el Diario Sport, tanto el Celta como el Betis se han interesado por la situación del guardameta, sin presentar de momento oferta. A Peña le resta un año de contrato, lo que facilitaría su traspaso. Sport señala que, si Peña pide salir, el Barcelona pondría un precio asequible a su traspaso o incluso, por problemas de límite salarial, podría dar al jugador la carta de libertad y aceptar el porcentaje de una futura venta.

Tanto Antonio Sivera como Luis Maximino gustan al Celta, que les sigue la pista desde hace algunos años. Al portugués, de 26 años, ya lo intentó fichar el cuadro celeste cuando militaba en el Granada, pero finalmente fue traspasado al Lazio por 10,5 millones de euros. Si el Almería, donde milita actualmente, no asciende, podría ponerse a tiro a un precio asequible. Concluye contrato en 2027.

A Sivera, de 28 años, le restan también dos años de contrato con el Alavés. Su fichaje se antoja complicado si el Alavés logra la permanencia en Primera División, pero un posible descenso del cuadro babazorro podría allanar el camino de su fichaje.