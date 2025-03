Henar Gutiérrez, convocada con la selección sub 15

Buenas noticias para la joven futbolista porriñesa Henar Núñez Gutiérrez. La jugadora, que pertenece al Porriño pero se entrena habitualmente con As Celtas a las órdenes de Vicky Vázquez, acaba de ser convocada con la selección española sub 15 para disputar con amistoso contra Inglaterra. Es la segunda convocatoria internacional de una futbolista vinculada a As Celtas, en este caso gallega, tras la citación de Camila Pescatore con la selección de Venezuela.