Damián Rodríguez: «Fueron momentos muy complicados pero cada vez me encuentro mejor»

Ha vivido la cara y la cruz en su primer año en el fútbol de élite. Debutó en Primera División en Sevilla el día de su cumpleaños y meses después sufría la desaparición de su padre. Damián Rodríguez (Ponteareas, 2003) está de vuelta y agrade la ayuda que recibe «del cuerpo técnico, de los jugadores de la plantilla y de los amigos» que, como Sotelo y Carreira, no quisieron perderse la rueda de prensa que el ponteareano ofreció en la mañana de este miércoles en Afouteza.

«Cada vez me encuentro mejor», proclamó el talentoso centrocampista del Celta, «a un mejor nivel, aunque creo que me falta mucho por mejorar y en eso estamos en los entrenamientos». «Fue un año muy bonito en todo lo que viví futbolísticamente. Aprendí muchísimo de todos los jugadores que pasaron por aquí, ya no solo en el primer equipo sino en el filial. Me quedo con las cosas buenas y, sobre todo, con que todavía me queda mucho por mejorar y tengo muchas ganas de conseguirlo».

En el arranque de esta temporada, Damián se convirtió en un habitual en el once de Giráldez y se ganó su primera convocatoria con la selección española sub-21. Después llegaría su ausencia por los problemas familiares y ahora intenta recuperar la normalidad. Reapareció en Valencia en febrero pasado y ante el Leganés recuperó la titularidad. «Quería volver a sentir todo esto, hacer que la gente que te ayuda se sienta orgullosa, y eso es el motor que hace que todo funcione».

En lo deportivo, el cantero del Celta evita la tentación de hablar de las opciones del Celta para clasificarse para Europa. Sale bien parado de todas las preguntas relacionadas con este objetivo que tanto desea la afición: «No pensamos más allá del partido de Las Palmas, en certificar la permanencia lo antes posible. Y después, como se dice: partido a partido, intentar conseguir el mayor número de puntos posibles, pero no tenemos en mente Europa ni nada por el estilo. No está vetado decir Europa, pero queremos disfrutar de los partidos e intentar hacer los máximos puntos posibles».

Considera Damián que este paréntesis en LaLiga (el Celta disputará jugará el 31 de marzo) les viene bien para descansar y para que jugadores como Hugo Álvarez y Williot Swedberg «se recuperen de sus lesiones. Los veo bien, están entrenando bien y tienen muchas ganas de poder participar contra Las Palmas», añade el ponteareano antes de pedir la renovación de su amigo Carreira: «Es un jugadorazo», concluye.