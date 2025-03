El Celta se enfrentará en el próximo compromiso de Liga al reto de buscar una victoria sin Óscar Mingueza. El zaguero catalán causará baja el lunes 31 de marzo ante la UD Las Palmas por sanción después de que el sábado pasado en Valladolid agotase el primer ciclo de cartulinas amarillas. De los tres partidos que los célticos han afrontado este curso sin Mingueza, solo han obtenido un punto. Fue ante el Alavés. Entonces, el futbolista catalán cumplía el primero de los dos partidos que le impusieron como sanción por menospreciar al árbitro Ortiz Arias. Aunque ya no es el jugador clave que fue para el equipo de Giráldez en el arranque del curso, los célticos tendrán que aprender a ganar sin Mingueza.

No aparece en las estadísticas de los jugadores del Celta que más faltas cometen (18 frente a las 33 de Borja Iglesias), pero Mingueza es uno de los que más sanciones acumula: una cartulina roja y cinco amarillas en veintiocho jornadas del campeonato liguero.

El exfutbolista del Barcelona comenzó esta temporada como titular y acumulando más jornadas consecutivas en LaLiga después de participar en todos los encuentros del curso 2023-24. Esa regularidad y las buenas prestaciones ofrecidas en el Celta le llevaron a la primera convocatoria de este curso con la selección española. Sin embargo, el infortunio se le presentó al catalán en la sexta jornada, cuando a los cinco minutos tuvo que abandonar San Mamés por lesión. El problema en un muslo le obligó a perderse la cita siguiente del Celta: ante el Atlético de Madrid, que se llevó la victoria de Balaídos con un solitario gol de Julián Álvarez. Primera ausencia de Mingueza y derrota del equipo de Giráldez.

Mingueza recuperó la titularidad en la siguiente jornada y continuaría siendo un asiduo en el equipo de Giráldez durante la primera vuelta del campeonato. A continuación, el catalán se cruzó de nuevo con el Athletic Club. Los de Valverde se llevaron los tres puntos de Balaídos, donde nada más finalizar el partido Mingueza protestó al árbitro Ortiz Arias. Éste reflejaría en el acta que el zaguero céltico se dirigió a él para decirle: «Ha habido cuatro faltas y a mí no me pitas ni una. Increíble. Tú eres un chulo». El Comité de Competición consideró la frase como un menosprecio al colegiado, por lo que el jugador se perdió las visitas a Vitoria y a Valencia. El equipo de Giráldez no pasó del empate ante el Alavés (1-1) y perdió en Mestalla (2-1).

Seis titularidades seguidas

En tres partidos sin Mingueza, el Celta solo había obtenido un punto de los nueve en disputa. La derrota ante los valencianistas supuso un punto de inflexión para los de Giráldez, que le concedió la titularidad al catalán en las seis jornadas que se disputaron a continuación. Desde entonces, el Celta no ha perdido. Es más, acumula 14 de 18 puntos posibles, aupándole a la octava plaza de la clasificación, con 39 puntos. cuando restan diez partidos para concluir el campeonato.

En cuatro de los seis últimos compromisos, Óscar Mingueza ha actuado como lateral izquierdo (en momentos puntuales se movió por la derecha), donde sus prestaciones en ataque han disminuido. Además, tuvo problemas ante el Leganés para frenar a Juan Cruz, que cambió de banda para seguir al catalán cuando el céltico ocupó el costado derecho.

Pese a su irregular último mes, Luis de la Fuente ha llamado a Mingueza por cuarta vez consecutiva. En esta ocasión, para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones a Países Bajos.

De la mano de Giráldez, Mingueza se ha convertido en un futbolista importante (el de mayor valor de la plantilla, con 20 millones de euros) y despierta interés en media Europa. El catalán ha reconocido la importancia del técnico porriñés en su progresión como defensa polivalente y con gol (suma tres tantos esta temporada y 5 asistencias): «Giráldez tiene mucha importancia en mi crecimiento como futbolista. Es el entrenador con el que he tenido más afinidad a nivel de pensamiento, idea, con el que más he coincidido a la hora de entender el fútbol. Me gusta pensar muy parecido a él, tanto en lo bueno como en lo malo. Muy agradecido a él y a todo el cuerpo técnico. Creo que lo están haciendo muy bien», explicaba Mingueza en una entrevista en Marca.

El Celta destacaba ayer en las redes sociales que Mingueza es el tercer lateral de LaLiga con más pases precisos (120) en el último tercio del campo. En dos semanas, los de Giráldez volverán a intentar ganar sin el zaguero catalán, que cumplirá sanción.