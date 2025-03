Fer López pone las largas

Fer López es un faro en mitad de la tormenta, una luz que te enseña el camino y te muestra el camino de vuelta a casa. Cuando entró en el campo avanzada la segunda parte (sorprendente Claudio ayer por la tardanza con los cambios) el Celta se planteaba cumplir con su ancestral tradición de dar vida al muerto, aliento al necesitado o agua al sediento. Los buenos síntomas del arranque del partido habían pasado a mejor vida, el Celta tenía la pelota pero no el control del partido, las ocasiones (escasas) solo llegaban en la portería de Guaita y la defensa del Valladolid vivía tranquila ante un ataque pasivo y previsible que no le comprometía de ninguna manera. Pero entró en escena Fer López y todo cambió. Tiene una enorme capacidad para encontrar espacios por su facilidad para atraer contrarios y sacárselos luego de encima con un pase interior o un cambio de sentido. El juego con él va de un costado a otro, se acelera, se vuelve más indetectable. Puede ser dañino de diferentes modos. Eso lo entendió el Valladolid en cuanto pisó el campo, pero los castellanos no tenían antídoto para él. Y a partir de Fer López el Celta volvió al área rival,a generar situaciones hasta que en un disparo suyo el balón acabó en el brazo de Javi Sánchez. El penalti que evitó que el Celta cumpliese con la «celtada» (término que prometo no volver a utilizar) que la mayoría social había vaticinado esta semana. Pero es que Fer ha venido a cambiar también eso. Claudio quiere llevarlo con calma, pero el equipo le necesita más minutos en el campo.

Partidito de mala digestión.

Costó engullir el partido del Celta que en los primeros veinte minutos sí dio la impresión de que el Valladolid, un muerto en vida, iba a ser un juguete en sus manos. En ese tiempo el equipo tuvo el ritmo de pelota que le diferencia del resto para generar situaciones de peligro. Sucedió casi siempre que Sotelo entró en acción. Pero a partir de ahí el partido se convirtió en un intento agotador de tragarse un polvorón gigante. El Celta fue perdieron vigor con y sin la pelota. Recuperó demasiado lejos y con ella fue incapaz de ponerle la velocidad para comprometer a una defensa que según pasaban los minutos se sentía más cómoda. La primera media hora del segundo tiempo fue un martirio que se salvó cuando Claudio decidió hacer los cambios y Fer enseñó el camino.

Las bandas

Otra vez las llegadas de Carreira fueron la vía más clara del Celta para generar peligro. Está siendo una constante en las últimas jornadas, una prueba del crecimiento del lateral y de la importancia que Claudio tiene en algunos futbolistas. El contrapunto es que el equipo apenas hace daño en el otro costado. Mingueza no profundiza ni tiene intención de hacerlo. Ayuda buscando los pasillos interiores, pero no estira al equipo por esa zona. Quien lo hizo fue Marcos Alonso cuando intercambió su papel con el catalán. Ahí el Celta sí se equilibraba en ataque. Pero fueron momentos contados.

Ataque nulo

A diferencia de lo que viene siendo habitual esta temporada Claudio repitió el ataque que alineó la semana pasada ante el Leganés. En la continuidad no encontró el rendimiento. Alfon volvió a tener mordiente y estuvo en tres posibles penaltis (uno fue escandaloso). De Borja y Aspas, pocas noticias.

Figueroa Vázquez

Curioso el caso de este hombre. Cuando le sientan delante de las pantallas de la televisión es el más intervencionista de los árbitros de Primera y abusa de llamar a los compañeros para corregirles como una institutriz centroeuropea. Ayer debía estar tomando un café cuando en el primer tiempo Anfon fue arrollado por un trolebús en el área sin que nadie se diese por enterado. Luego volvió a su costumbre para hacerle ver a García Verdura el error en el señalado a favor al Celta y en el que dejó de pitar unos minutos después y que supondría el gol del triunfo de los vigueses. Es una especie imposible de descifrar.

Marcos Alonso

Otro partido pletórico del central que a su tradicional elegancia para sacar la pelota o para frenar los avances del rival ha añadido un grado de responsabilidad al asumir los lanzamientos de penalti cuando Iago Aspas no está en el campo. Ayer lo hizo una vez más y por su reacción antes y durante da la impresión de que su corazón no llegó a sesenta pulsaciones. Tiene la madurez y la tranquilidad de un jugador de época. Impresiona verle cada semana con la camiseta del Celta.

Lo que viene

Pues aunque en los próximos días muchos se pondrán de perfil y dibujarán una expresión de fingida sorpresa cuando vean la clasificación no queda otra que poner Europa como objetivo. Nadie lo exige (sería tan injusto como descabellado) pero el destino ofrece una interesante oportunidad. Y soy de los que cree que este grupo, liberado de la responsabilidad de salvar la temporada, se sentirá más cómodo y feliz corriendo en pos de nuevos objetivos. Y todos quieren darle a Iago Aspas ese último paseo por Europa que tanto merece. Una meta que alimentará el motor de ese vestuario.