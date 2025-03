Alegría contenida de los célticos

La euforia no ha traspasado todavía la puerta del vestuario del Celta, que desde Claudio Giráldez hasta los jugadores se mantienen firmen en no especular sobre sus opciones de clasificarse para las competiciones europeas cuando restan diez jornadas para concluir LaLiga, a pesar de que ayer en Valladolid los célticos sumaron su segunda victoria consecutiva (como en el arranque del curso), encadenando así seis jornadas sin perder y cerrando el día en la octava plaza. Marcos Alonso y Vicente Guaita destacan la victoria pero no se muestran contentos con el juego desplegado por los de Giráldez.

Para Marcos Alonso, autor del gol de la victoria en Zorrilla, «la clasificación hay que dejarla para el final. Hay que quedarse con la victoria, con que venimos sacando dos victorias seguidas sin dar nuestro mejor juego. Es algo importante pero tenemos que seguir mejorando como equipo. Es la única manera. Cuando llegue el final de temporada, estar en un buen lugar»

Su compañero Guaita se muestra más crítico con el juego mostrado por los célticos ante el colista, que puso en apuros al guardameta del Celta. «Ellos han tenido ocasiones y si se hubieran puesto por delante en el marcador nos hubiera costado sacar los tres puntos. Nos tenemos que quedar, ahora, con que no han salido las cosas como queremos, pero hemos conseguido la victoria. Tenemos, creo, 39 puntos y a seguir mirando hacia arriba», comentó el portero céltico.

Al analizar el partido, Marcos Alonso hizo una lectura parecida de la actuación de los de Giráldez: «Es una victoria muy importante, sin ofrecer nuestro mejor juego, un poco como la semana pasada (victoria por la mínima ante el Leganés), sacando el resultado adelante. Sabemos que era una salida importante, que viene mucha gente», dijo el zaguero madrileño, que puso en valor el continuo apoyo de la afición céltica en Zorrilla. «Haberles podido regalar esta victoria, con todos los que han venido y lo que han estado animando durante todo el partido, es una pasada. Han estado de diez. Un espectáculo haber podido celebrar con ellos al final del partido. Tres puntos que son para ellos, para nosotros y para seguir creciendo. A lo mejor no ha sido nuestro mejor partido, como el fin de semana pasado. Son equipos complicados, que se están jugando mucho, que quizás te contagias un poco de su manera de jugar», insistió el central del Celta en referencia a los duelos ante el Leganés y el Valladolid, que pelean por la permanencia.

Marcos Alonso, asumiendo el discurso de Giráldez, no quiere ver más allá de la próxima jornada: «Ahora mismo es importante ir partido a partido. Tenemos un par de semanas para descansar antes del siguiente. Nos tenemos que centrar en mejorar mucho durante la semana, en trabajar y no tengo duda de que llegarán más buenos resultados».

Guaita también subraya el papel del celtismo: «La afición ha hecho un gran esfuerzo. Sabíamos que era un sitio que está más cerca de Vigo que otros y no han fallado. Los dos sectores del campo reservados estaban llenos de toda nuestra afición. Es un orgullo, sobre todo por los tres puntos conseguidos y poder celebrarlo con ellos», añadió el guardameta valenciano del Celta.