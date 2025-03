Claudio: «Ya veremos si podemos soñar con algo más»

Claudio Giraldez aseguró que no ha sido un partido bueno de su equipo pero, aún así, ha logrado ganar, lo que le hace sentirse «muy contento».

Según explicó, tanto este como el encuentro ante Leganés, no eran fáciles, y no han tenido en ellos su mejor nivel, pero han sido capaces de sacarlos adelante igualmente, lo que les permite sumar seis jornadas sin perder. «Los hemos sacado (Leganés y Valladolid) adelante. Me quedo muy contento porque es la primera vez en la temporada que no necesitamos estar brillantes, estar bien y somos capaces de sacar puntos. Segunda vez en la temporada que encadenamos dos victorias y acumulamos seis partidos sin perder. La dinámica, la inercia, la actividad del equipo en momentos complicados del partido es buena. Eso nos ha hecho que estos dos partidos se decanten de nuestro lado por acierto en momentos puntuales. Me gustó cómo entramos, los primeros quince, pero a partir de ahí hubo muchas fases alternas de que ha estado mejor un equipo u otro. Ha caído de nuestro lado. Las inercias son opuestas de los 2 equipos y eso hace que al final acabemos ganando».

En cuanto a la afición, que ha vuelto a acompañarles en esta cita, ha señalado que se alegra aún más por ella: «Nos alegra más por ellos que por nosotros. Nos han apoyado en todos los partidos fuera de casa, el equipo no había sido capaz de darles una alegría desde hace tiempo. Aún encima el partido que ganamos fue el de Las Palmas que es el que más lejos tenemos. Muy contento de que se vayan para casa contentos, de que se sientan orgullosos del equipo, de que estén ilusionados pero tenemos que tener los pies en la tierra y saber lo difícil que es sacar un punto en esta categoría, sacar un partido en esta categoría. Con su apoyo es todo mucho más sencillo. Muy contento por ellos, por la acogida que ha habido en este partido de la afición».

También ha dejado claro que, aunque ya tienen 39 puntos en su casillero, aun restan 30 puntos por jugarse y, por tanto, no hay que dar nada por hecho: «Tenemos que sumar puntos, lo sabemos. Todo el mundo está mentalizado en ello. Tenemos que seguir sumando para sellar la permanencia. A partir de ahí veremos si podemos soñar con algo más o no. De momento, pensar en nosotros mismos, en nuestro nivel».