“Sería una decepción no renovar con el Celta”

–¿Qué balance hace de estos primeros meses en el primer equipo? ¿Se han cumplido sus expectativas?

Hago un balance muy positivo. Tenía unas expectativas que se han ido cumpliendo paso a paso. Y al final, con ambición y con hambre, vas consiguiendo lo que te vas proponiendo. Estoy jugando muy contento por ello.

–¿Siente que ha despejado dudas sobre su capacidad para jugar en Primera División?

Bueno, yo siempre tuve la confianza y la fe en que podía rendir bien. Sabía el jugador que era. Siempre necesitas la confianza del míster para que te den una oportunidad, pero yo sabía que cuando me la dieran estaba capacitado para aprovecharla. La gente puede pensar una cosa u otra, pero yo siempre pensé que podía rendir y que lo podía hacer bastante bien.

–Hablaba hace un momento de la confianza del entrenador. ¿Hasta qué punto tiene que ver la figura de Claudio en todo esto?

Pues tiene mucha culpa. Si hubiese estado otro míster lo más seguro es que no hubiese seguido, como otros compañeros, que a los que también conocía y nos ha dado la oportunidad y esa confianza que todo jugador necesita salir al campo a disfrutar, sin pensar en hacerlo mejor o peor. Tienes que salir a disfrutarlo y esto es lo que él nos da en el día a día.

–¿Cuándo le comunican que va a seguir en el primer equipo del Celta? Porque sobraban muchos jugadores y, pese a su gran temporada con el Fortuna, se le veía más fuera que dentro.

Bueno, al acabar la temporada mi pensamiento era estar en el fútbol profesional el año siguiente. En el Celta parecía muy complicado porque había muchos jugadores y una nómina de fichas muy alta, que te lo pone aún mucho más complicado todo. Yo llegué a la pretemporada con muchas ganas, con mucha ilusión, trabajando en el día a día y esperando a ver qué pasos daba el club. Por suerte, en pretemporada me encontré muy bien. Estuve cómodo jugando y al final se dio la oportunidad de poder seguir, que era lo que yo quería. La verdad es que estoy encantado.

–¿Cuándo le dicen exactamente que va a seguir?

Pues a principios de agosto. Fue un verano un poco largo.

–Es decir, que se lo tuvo que currar en la pretemporada

Sí, claro. Al empezar la pretemporada yo no tenía el puesto asegurado y sabía que tenía que demostrar en el día a día que tenía nivel para estar en la plantilla. Y finalmente, en agosto, me dijeron que iba a ser uno más.

–¿Quién se lo dice?

Me lo dice Claudio. Tuvimos una charla en la que me lo comunica. Me puso muy feliz.

–¿Lo esperaba?

No, a ver... yo siempre tuve la ilusión de poder quedarme, pero hasta que lo dicen vas con cautela, trabajando en el día a día sin pensar si vas a estar o no. Fue un verano largo, pero por suerte salió bien. Estoy en el Celta, que es donde siempre he querido estar.

«Cuando nos marcan un gol en Balaídos estamos tranquilos porque sabemos que podemos remontar»

–Una vez dado ese paso, ha ido cazando las oportunidades que se le puesto por delante. ¿Cuáles son sus expectativas de ahora en adelante?

Pues asentarme en Primera División, que no es fácil. Es una Liga muy complicada. Tengo mucha ilusión con muchas ganas y con hambre porque creo que todavía puedo dar mucho más y puedo aportar más al equipo en este último tercio de temporada.

–Su contrato expira en junio. ¿Espera que el Celta le ofrezca la renovación?

Bueno, yo hago mi trabajo en el campo y son ellos los que tendrán que tomar una decisión u otra. Estoy feliz aquí y ojalá se pueda dar, pero mientras tanto me dedico a jugar. Estoy jugando y estoy tranquilo. Aún queda mucho para que se acabe la temporada y lo que tenga que venir, vendrá.

–Méritos está haciendo. ¿Está contento con su rendimiento?

Sí. Estoy rindiendo bien, me encuentro bien en el campo. Al final es lo que tengo que hacer. Dar ese rendimiento para jugar y renovar aquí.

–Es evidente que su cotización ha subido y desde enero es libre para firmar por cualquier equipo. ¿Le ha llegado alguna oferta? ¿Se pone algún plazo para esperar por el Celta?

Siempre hay rumores, pero eso lo lleva mi representante. Yo no les presto atención. Tengo que estar centrado en jugar, en disfrutar cada día cada entrenamiento y cada partido con el primer equipo del Celta, que es un sueño para mí. Lo demás ya vendrá cuando tenga que venir.

–¿Sería una decepción que el Celta no le ofreciese la renovación?

Sí. Estoy muy feliz en Vigo y voy a poner todo lo posible de mi parte en el terreno de juego, que es donde tengo que demostrarlo. De momento quiero disfrutar del día a día. Todavía queda tiempo. Ya se verá.

Alfon, jugador del Celta, en Afouteza / Marta G. Brea

–¿Su primera opción, entonces, es seguir?

Claro. El Celta siempre se ha portado muy bien conmigo. Me ha dado muchas oportunidades. Cuando me fichó para el Fortuna, ahora en el primer equipo, la confianza que me ha dado el cuerpo técnico que está ahora y, por supuesto, lo bien que siempre se ha portado la afición conmigo. Valoro mucho todo esto.

–Alguna vez usted se ha referido a sí mismo como un canterano más, pero se ha formado el Albacete. ¿Qué le hace considerarse uno más de la casa?

A ver. Como dices, soy de allí y me he formado en el Albacete. Allí es donde he crecido, pero llevo cuatro años en el Celta y tengo muy arraigados los valores del club, de la gente. Es muy bonito lo que se vive aquí con los canteranos. Es muy llamativo y yo, que soy muy familiar y muy casero, esos valores de arraigo también los siento un poco como propios.

–¿Qué supone compartir vestuario en LaLiga con tanto chico con el que estaba hace un año en Primera RFEF con el Fortuna?

A nivel vestuario no notas casi el cambio. Es muy fácil sentirse a gusto en este vestuario. Hay mucha gente de la casa que te ayuda, los que estaban te hacen sentirte cómodo muy rápido y, bueno, los que han venido de fuera también. Es un vestuario magnífico.

–Imagino que conocer el esquema y la idea del técnico les habrá ayudado a adaptarse

Sí, la categoría es diferente, pero el modelo lo tenemos muy interiorizado. Jugamos de memoria y es más fácil que acostumbrarse a otra forma de jugar. Que nos dirija Claudio también es un plus.

–¿Le sorprende que casi un tercio de los goles los hayan marcado chavales que el pasado curso estaban jugando en Primera RFEF?

No sabía este dato, pero no me sorprende porque conozco el nivel que hay en la cantera y el que teníamos el año pasado en el filial, que era de mucho nivel. Hemos subido gente que se lo ha ganado y que tiene una capacidad muy grande. Necesitas partidos para demostrarlo en Primera División, pero siempre confié en estos compañeros porque sabía el gran potencial que tenían.

«Claudio nos ha dado la confianza que necesitamos para salir al campo a disfrutar»

–Rafa Benítez sostenía que la diferencia entre la Primera RFEF y la Primera División era abismal. ¿Ve usted tanta diferencia? ¿En qué la nota?

Bueno, la mayor diferencia está en la velocidad de circulación de la pelota y en la toma de decisiones. Tienes menos tiempo para decidir, pero se está viendo que en el filial había jugadores muy capacitados para hacerlo. Yo estoy muy contento y me alegro de que así sea porque se ha trabajado muy bien en la cantera para poder recoger estos frutos.

–Lleva dos goles, ¿se ha marcado alguna cifra para final de temporada?

No soy de marcarme cifras. Prefiero disfrutar del día a día y de cada partido.

–Los dos goles que ha marcado han servido para dar puntos al Celta. ¿Con cuál se queda?

A nivel estético es más bonito el del otro día, pero el del Barça fue importante porque nos metió en el partido y era mi primer gol en Primera División. Los dos tienen sus cosas.

–El del Leganés es una gran jugada colectiva que usted culmina a lo Romario, controlando con el interior y definiendo con el exterior.

Fue una jugada muy buena del equipo, muy rápida. Borja me metió un pase muy bueno, que me facilitó hacer un control hacia adelante, me quedó ahí y definí con el exterior. Pero bueno, no había visto antes a Romario. Lo vi después del mío.

–Giráldez lo utiliza por ambas bandas. ¿Prefiere la derecha o la izquierda?

En cualquiera de los dos lados me siento cómodo. Creo que en ambos puedo hacer mucho daño. Donde me necesite el equipo en cada momento para poder ayudar.

–Acaban de firmar la mejor racha del curso: 5 partidos sin perder, 3 victorias y 2 empates, pero les falta conectar un triunfo en casa con otro a domicilio. ¿Qué importancia le da al partido del s Nuevo Zorrilla ante un Valladolid al que muchos dan ya por desahuciado?

Sabemos que va a ser un partido muy complicado ante un buen rival que, aunque esté ahí abajo, ha puesto las cosas difíciles a casi todos los rivales y ha tenido opciones de ganar partidos. No nos podemos relajar. Tenemos que ir en el cuchillo entre los dientes a por los tres puntos. Estamos en una dinámica muy buena, pero tenemos que seguir para intentar estar lo más arriba posible.

–El rendimiento a domicilio sigue siendo su gran asignatura pendiente.

A nivel de juego, creo que hemos competido bien en muchos partidos fuera de casa y podíamos haber conseguido algunos puntos más. Es verdad que no tenemos los puntos que queríamos, pero ahora el equipo está mejor y va dando pasos fuera de casa. El sábado tenemos una oportunidad muy buena para seguir con esta dinámica.

–A domicilio el juego no ha sido malo, pero el nivel de confianza y la energía que tiene el equipo, sobre todo si le meten un gol, es muy diferente. La prueba está en que el Celta es el equipo de LaLiga que ha remontado más partidos y las cuatro remontadas se han conseguido en Balaídos.

Es que la afición nos ayuda muchísimo. Son uno más. Cuando nos meten un gol en casa el equipo está muy tranquilo porque sabe que va a tener opciones de remontar. Ahora tenemos que dar un paso adelante fuera de casa, tenemos mimbres para hacerlo y el sábado tenemos una oportunidad muy buena.

–¿Es el Valladolid el rival y el campo ideal para dar ese paso que falta?

Es el siguiente partido. Toca fuera de casa y queremos seguir con esta buena dinámica para estar lo más arriba posible.

–El partido es el primero de un tramo de calendario, sobre el papel, asequible. ¿Lo tienen marcado en rojo?

No. El vestuario está muy tranquilo viviendo el día a día. Nos centramos en el siguiente partido y en conseguir los tres puntos, que es lo importante. No pensamos en lo que va a pasar dentro de dos o tres semanas.

–Con 36 puntos la salvación está casi a tiro de piedra. Claudio no la ve aún asegurada. ¿Comparte esta opinión?

Sí, hasta que tengas los puntos en el bolsillo no hay nada conseguido. Estamos en una buena dinámica, pero hay que seguir.

El Celta tiene un colchón de 10 puntos sobre el descenso y está a solo 1 de Europa. ¿No debería mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo?

Sí, claro. Nosotros miramos hacia arriba porque queremos ganar todos los partidos. Cuantos más ganemos, más cerca estaremos de la cabeza y más lejos de la cola. Pero nos centramos día a día y ahora lo que toca es ganar al Valladolid.

–Cuando hablan de Europa, lo hacen con la boca pequeña. En la actual situación, ¿no sería una decepción no meterse al menos en la pelea por Europa?

A ver, queremos estar lo más arriba posible y ganar todos los partidos. Pero quedan muchos partidos y pensar dónde vamos a estar a finales de mayo podría despistarnos.

–Lo ve entonces factible

¿Salvarnos?

–Ser al menos octavos.

Bueno, es una Liga muy complicada. Está todo muy comprimido y tenemos que ganar el mayor número de partidos para intentar estar lo más arriba posible.

