La segunda juventud de Borja Iglesias

El fichaje de Borja Iglesias generó cierta controversia el pasado verano por el papel secundario, casi irrelevante, que el delantero compostelano había tenido la temporada precedente con el Betis y el Bayer Leverkusen, donde jugó cedido entre enero y junio. Camino de los 32 años la carrera del santiagués, otrora referente goleador del conjunto sevillano y antes del Espanyol, parecía haber entrado en su ocaso. Pellegrini ya no contaba con él para este curso y Giráldez, que no lo había dirigido, pero lo conocía bien y sabía lo que podía darle, aprovechó la coyuntura para conseguir sus servicios a préstamo.

Borja Iglesias no tardó en disipar las dudas que habían rodeado su fichaje. Los tres goles anotados en las cinco primeras jornadas confirmaron que el santiagués no había perdido la buena relación que siempre mantuvo con el gol, pero seguramente lo que más llamó la atención en aquellos primeros meses es que Iglesias desplazase de la titularidad a Tasos Douvikas, quien tras vivir el curso precedente a la sombra de Larsen con muy buenos números y brillar durante la pretemporada, apuntaba a ser el delantero centro principal del equipo. Durante las primeras jornadas, ambos se alternaron en el once, con prioridad para el compostelano, que indirectamente acabó forzando la decisión del griego de abandonar el Celta en el mercado de enero por no sentirse suficientemente protagonista en Vigo.

El protagonismo de Borja Iglesias, en cambio, ha sido incuestionable desde que el campeonato alzó el telón. El santiagués es, de hecho, el único futbolista del plantel que ha disputado los 27 partidos de Liga -también los duelos coperos de El Sardinero y el Bernabéu- y es el quinto futbolista de campo en número de minutos tras Starfelt, Mingueza, Beltrán y Javi Rodríguez. Ningún otro delantero ha jugado tanto, aunque Iago Aspas ha estado cuatro partidos lesionado.

Los 27 encuentros ligueros que Borja Iglesias ha disputado esta temporada con el Celta constituyen su récord personal de partidos consecutivos. La temporada que más se había acercado fue la de su estreno en Primera División con el Espanyol. Aquel año, tras proclamarse máximo goleador de Segunda División la temporada anterior con el Zaragoza, el nueve céltico llegó a disputar 26 encuentros consecutivos, hasta que una quinta tarjeta en el Nuevo Zorrilla le impidió ser alineado de nuevo en San Mamés. Acabó disputando 37 encuentros y anotó 17 goles, su mejor cifra en LaLiga hasta la fecha. Tras una primera discreta campaña en el Betis, el santiagués fue el gran referente goleador del equipo heliopolitano en las tres siguientes campañas: 11 goles en 28 partidos en el curso 2021-21; 10 goles en 33 partidos, amén de un gol clave en la final para la consecución de la Copa del Rey, en el ejercicio 21-22; y 15 goles en 35 partidos en la temporada 22-23.

Con el Celta, Iglesias suma 5 goles, lo que le convierte en el segundo goleador del plantel tras Iago Aspas. Sus tres primeros goles los marcó entre la tercera y la quinta jornada al Villarreal, a Osasuna y al Valladolid, el cuarto lo anotó en la novena para dar, en un heroico partido contra Las Palmas, el único triunfo a domicilio hasta el momento, y el último se lo hizo a comienzos del mes de enero al Rayo Vallecano.

El santiagués no ha vuelto a ver puerta desde entonces, pero ha participado de forma directa o indirecta en goles muy importantes para el Celta, forzando los penaltis que propiciaron el empate en el Metropolitano y la victoria frente a Osasuna o asistiendo, con un giro magistral para cambiar la orientación del juego, a Alfon en el tanto que supuso la última victoria contra el Leganés.