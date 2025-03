Del descuento más dulce al más cruel

1. As Celtas: Naiara Martínez; Camila Pescatore, Elena Pérez, Sara Álvarez “Muñi”, María Figueroa (Noelia Pereira, min. 74), Tati Cruz (Emma Domínguez, min. 83), Lara Martínez, Ana Toubes, Nara Fernández (Paula Lorenzo, min. 74), Irene Fernández y María Nogueira (Eva López, min. 64). 2. Dépor B: Antía Veiga; Alejandra de Benito, Paula Novo, Elena Vázquez, Emma Gandoy (Marta Rico, min. 69), Noelia Mayo, Lucía Mariño (Daniela Macedo, min. 83), Laura Ruiz (Yanis Citoula, min. 61), “Michi” Apóstol, Paula Monteagudo y Laura Otero. Árbitro: Rubén Extremadura (Delegación de Vigo). Amonestó a Rico, por quitarse la camiseta para celebrar el 1-2. Goles: 0-1 (min. 44), Otero. 1-1 (min. 51), Nara, de penalti. 1-2 (min. 90+2), Rico. Incidencias: Estadio municipal Abanca Balaídos. Asistencia de 3.115 espectadores, según informó el club.

Son las cosas del fútbol, que en ocasiones te da y otras te quita. En Abegondo, en octubre pasado, el Celta igualó un partido complicado en el descuento, por medio de la privilegiada cabeza de Emma Domínguez. En Balaídos, ayer, el equipo visitante echó al once celeste de las plazas de ascenso directo también en los minutos de prolongación del tiempo reglamentario. Y con un gol casi de rebote, un churro final tras un excelente disparo desde la diagonal de Michi Apóstol, que se envenenó con el bote en el césped, no pudo blocar Naiara pero sí despejarlo, y el cuero le llegó a Otero, que con Rico sola hizo un centro chut que la de Cerceda metió como pudo, con el muslo de la pierna derecha, mientras Irene y Camila hacían la estatua sin reaccionar.

Las célticas, desoladas al final del partido. | Alba Villar

El primer derbi que Balaídos ha visto este siglo entre deportivistas y celestes cayó del lado del filial deportivista por 1-2 (0-1 al descanso) y supuso el fin a doce jornadas consecutivas de triunfos del equipo que entrena Vicky Vázquez. Es, también, la primera derrota en casa esta temporada y las de Óscar Orro se llevan el golaveraje particular tras el 1-1 de Abegondo en la primera vuelta. Es decir, un compendio de malas noticias.

Las locales ofrecieron un flojo primer tiempo, superadas por un oponente que controló mejor el juego, la posesión y que intimidó especialmente por la banda izquierda de su ataque. Solo la poca definición blanquiazul en los metros finales, cuando tenía a las viguesas KO, evitó que el choque se liquidara antes de la segunda mitad. Laura Otero, de lo mejor de las visitantes junto con la viguesa Paula Monteagudo, firmó el 0-1 en el minuto 44 con una impecable ejecución.

Precisamente la viguesa, ex sardomista, fue una de las claves en la ofensiva coruñesa. Moviéndose entre líneas, repartió juego, cambió balones de un lado a otro y dio una enorme fluidez al ataque blanquiazul. Por excesivo respeto, miedo a perder y superioridad táctica rival en ese periodo, la media celeste no manejaba el cuero, no organizaba, no… nada. Y mientras el fútbol no descubra mejores sistemas, si dominas la media, tienes medio partido ganado.

En el minuto 19, tras internada de Otero, Monteagudo tuvo el gol pero Naiara tapaba su remate a bocajarro. Entre el 15 y el 30, el dominio del Dépor B era abrumador, pero ni sus remates ni cabezazos encontraron puerta. En el Celta, solo Toubes provocaba el frenesí de la afición. Sus centros medidos eran lo poco salvable de un equipo extrañamente temeroso. Uno de ellos, con Nogueira rematando como le llegaba el cuero y atrapándolo Veiga (minuto 34) fue lo mejor de las de Vicky. El 0-1, a un minuto del descanso, por el carril izquierdo del ataque coruñés, supuso un mazazo, pero no definitivo.

Las jugadoras del Dépor B celebran su victoria. / Alba Villar

Porque las célticas entraron mejor en la segunda parte, adelantando líneas, siendo más ambiciosas y, por fin, compitiendo. Avisó Irene con un centro chut que se fue al larguero (minuto 49) y As Celtas empataron de penalti dos minutos más tarde -gol de Nara Fernández-, tras descarado agarrón de Novo a “Muñi”, delante del colegiado, cuando ésta iba a rematar en el área un centro franco.

Luego, partido con cierto descontrol, algunas (pocas) ocasiones, piernas cansadas en un campo ya muy mojado por las lluvias y momentos de acciones individuales deslavazadas y menos fútbol cerebral. Todo apuntaba ya a tablas, aunque el Celta tuvo un balón para el 2-1. Y llegó el chut desde la diagonal de “Michi”, con la defensa céltica haciendo la estatua a la hora de reaccionar.

El Olímpico de León se escapa (60 puntos), el Dépor B se coloca segundo (58) y las celestes (56) bajan a la tercera plaza, que obliga a jugar eliminatorias de ascenso, y ahora solo con dos puntos de margen sobre el cuarto clasificado, el Sárdoma (54).