Claudio: «Lo más justo habría sido un empate»

Claudio Giráldez se mostró autocrítico con sus futbolistas, pese al laborioso triunfo firmado ayer por el Celta frente al Leganés. «Los días en los que no estás fluido, en los que no acabas de estar bien y el rival te lleva cerca de tu portería son victorias muy importantes. Las dinámicas hacen a veces que los partidos caigan de nuestro lado y la dinámica que tenemos ahora mismo y la dinámica que tenemos en casa hace que podamos ganar un partido en el que no estamos cómodos», apuntó el técnico .

El porriñés expresó principalmente su descontento por el rendimiento de su equipo en el segundo tiempo, cuando ya estaba por delante en el marcador: «En la primera parte era injusto el 0-1. Creo que estábamos haciendo las cosas bien, sobre todo en los últimos 20 minutos. En la segunda, han sido más intensos que nosotros, han estado mejor colocados y nos han llegado muchas veces. Por eso el triunfo sabe mejor».

Pese a que la brecha con los puestos de descenso asciende ya a 10 puntos, Giráldez no da por hecha la permanencia. «Ni mucho menos», sentenció al ser preguntado al respecto. «Tenemos que seguir sumando puntos. No podemos pensar en nada más que en eso. A pensar desde mañana. Ir a en sumar de tres en Valladolid. Quedan demasiados puntos en juego y LaLiga está muy igualada como para pensar en objetivos finales. Hoy hemos hecho cosas bien, pero también hemos hecho muchas cosas mal. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Igual cuando perdíamos veíamos muchas cosas buenas hoy ganando tenemos que ser críticos y el nivel no llega», expuso.

En este sentido, el entrenador celeste se mostró de acuerdo con el análisis del partido realizado por Borja Jiménez, el técnico pepinero, quien señaló que el Celta había hecho más méritos durante los primeros 60 minutos en Butarque que ayer en Balaídos. «En Leganés hicimos 60 minutos muy buenos, que se valoran hoy . Ellos han estado muy competitivos en el partido, nos han hecho mucho daño en situaciones de duelo y nos han metido en el área muchas veces. Creo que aquellos 60 minutos fueron de más superioridad nuestra que el partido de hoy, especialmente en la segunda parte, en la que han sido superiores y hay que reconocerlo», razonó. Y precisó: «En la primera parte estaba pasando lo que pensábamos que podía pasar ante un rival muy incómodo, que es capaz de jugarte en muchas situaciones sobre la última línea, que tiene jugadores con desborde, muy físicos, pero que creo que el resultado era justo al descanso. En la segunda parte, ellos han sido superiores, así que creo que lo más justo habría sido un empate».

Pese a estos malos momentos del segundo tiempo, el preparador rescata aspectos positivos: «Ha sido una segunda parte de competir, de sufrir y que también habla de la madurez del equipo. Creo que en otro momento de la temporada no habríamos sido capaces de ganar este partido. Pero el equipo es capaz de asumir que hay días que no todo te sale bien y que con competitividad y momentos complicados en el partido, también somos capaces de conseguir puntos».