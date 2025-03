Giráldez: «Las dinámicas hacen que estos partidos caigan de tu lado»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, destacó la importancia de sumar los tres puntos ante el Leganés en un partido en el que su equipo no estuvo cómodo, sobre todo en la segunda parte.

«Los días que no acabas de estar fluido, que no acabas de estar bien, que sabes que no estás haciendo tu juego en la segunda parte, que el rival te está llevando a estar cerca de tu portería...son victorias muy importantes. No siempre se está perfecto y las dinámicas hacen que estos partidos caigan de tu lado», indicó.

«En la primera parte era injusto el 0-1. Estábamos haciendo las cosas bien, entramos bien al partido. Ha sido una primera parte, sabiendo de lo trabado que podía ser, bien, buena, sobre todo los últimos 20 minutos, pero en la segunda parte han ido más intensos que nosotros», añadió en rueda de prensa.

Giráldez admitió que el empate podía ser «lo más justo» por lo visto en el terreno de juego, aunque también recordó que el Leganés goleó a su equipo en Butarque sin merecerlo.

«En la segunda parte han sido mejores y seguramente lo justo hubiese sido un empate, más por llegadas que por ocasiones claras. Ha sido una segunda parte de sufrir, de competir, en otro momento de la temporada sería imposible conseguir esta victoria», aseguró.

El entrenador del Celta, pese a tener doce puntos de ventaja sobre la zona de descenso, avisó del riesgo de confiarse porque todavía queda mucha Liga.

«Tenemos que seguir sumando puntos, no podemos pensar en otra cosa. Tenemos que ir poco a poco. LaLiga está muy igualada, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. El nivel de hoy no nos llega, tenemos que ser autocríticos», concluyó.