El Celta quiere alargar su buena racha

El Celta se propone prolongar su mejor racha de resultados del curso con un triunfo que amplíe su cómoda distancia con los puestos de descenso y le acerque a posiciones europeas. Recibe el grupo de Giráldez al Leganés , el equipo que más claramente la ha derrotado este curso, con la lección aprendida de Butarque. Allí los de Borja Jiménez rompieron el yermo dominio que los celestes habían ejercido durante buena parte del encuentro para golearlos en media hora final en la que los pepineros fueron muy superiores. «Fue un aprendizaje brutal», reconoce Giráldez, que espera un partido muy distinto en Balaídos: «Sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal ese día»·.

El entrenador del Celta no va a poder contar con Williot ni con Hugo Álvarez, a pesar de que este último ya estuvo en el banquillo en Montilivi. El atacante sueco estará entres cuatro y cinco semanas de baja debido a la lesión muscular sufrida en el partido contra el Girona y no estará disponible, en el mejor de los casos, hasta la vuelta del parón de selecciones.

Menos grave es el problema de Hugo Álvarez. El canterano ha sufrido en estos días una molestia residual en la rodilla recientemente lesionada y se ha preferido no incluirlo en la convocatoria por precaución, pero se trata de un problema de escasa importancia y se cuenta con que podrá ser de la partida para el partido de la próxima jornada en el Nuevo Zorilla.

La ausencia del carrilero despeja bastantes dudas en lo que respecta a los planes de Giráldez para los carriles, a los que vuelven a apuntar Sergio Carreira y Óscar Mingueza. Autor de 3 asistencias en los últimos 5 encuentros, el vigués llega al último tercio de la temporada en el momento más dulce de su carrera y con el firme propósito de seguir sumando méritos para sellar su renovación a final de temporada.

Salvo sorpresa, Carreira se moverá por el flanco derecho, dejando el izquierdo en manos de Mingueza. No es su mejor perfil, pero el versátil futbolista exazulgrana aporta siempre un plus creativo y ha mostrado sobrada capacidad para ofrecer buenas prestaciones a pierna cambiada. Ristic o Cervi, pese a ser opciones naturales, llevan demasiado tiempo sin jugar y carecen de ritmo competitivo, lo que les resta posibilidades para iniciar el encuentro.

En el medio del terreno, parece seguro Beltrán y podría ser novedad Sotelo debido a la merma física que puede sufrir Ilaix, musulmán practicante, por causa del Ramadán, que impide al jugador comer o ingerir líquidos entre el amanecer y el anochecer.

Las mayores dudas afectan, no obstante, a los integrantes del frente ofensivo, la línea del equipo que Giráldez más ha agitado esta temporada. Ausente Willliot, que fue titular en los últimos partidos, todas las posibilidades están abiertas en las tres posiciones de ataque. En el flanco derecho, la novedad podría ser Iago Aspas, que no inicia un encuentro liguero desde el mes de diciembre. Giráldez lo ha empleado con éxito como revulsivo a la espera de que gane tono físico y la impresión es que podría echar mano de él ya de partida esta tarde. La alternativa natural al moañés es Fer López, aunque el técnico utilizó contra el Girona a Iker Losada, que respondió marcando. Borja Iglesias podría relevar, mientras, a Pablo Durán en el centro del ataque, pero no se descarta que el tomiñés repita. Por lo que respecta al flanco izquierdo, Alfon e Iker Losada se disputan la vacante de Williot.

El Leganés comparece, por su parte, en Balaídos fortalecido moralmente por su agónico triunfo contra el Getafe y el convencimiento de que puede repetir victoria contra el Celta, esta vez como visitante. El choque estará marcado por el regreso de Renato Tapia, jugador muy querido en Balaídos. Regresan también al estadio celeste con el cuadro pepinero Óscar Rodríguez y Jorge Saenz.