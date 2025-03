Giráldez: «La revancha es con nosotros mismos»

Con las ausencias de Williot Swedberg, que estará en torno a un mes de baja por una lesión muscular, y Hugo Álvarez, con una molestia residual en la rodilla que no reviste demasiada importancia, encara Claudio Giráldez la visita a Balaídos del Leganés, el equipo que más claramente ha ganado al Celta esta temporada.

El preparador celeste tiene muy presente el duelo disputado en Butarque, cuyo resultado pretende revertir mañana sabiendo de la dificultad que presenta el rival, pero sin ánimo de revancha. «La revancha es con nosotros mismos», ha aclarado Giráldez en la rueda de prensa previa al choque.

«Sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal ese día. El Leganés tiene una forma de competir igual de válida que la nuestra y, al igual que nosotros, hacen muchas cosas bien», ha explicado el técnico celeste, que ha precisado: «Tenemos que llevar el partido a ser mejores, más precisos y certeros en las áreas. Tenemos capacidad para hacerle daño, como demostramos allí durante 60 minutos. Ojalá podamos ser más estables y más continuos durante los 90 minutos, porque como te despistes un minuto sabemos que lo van a poder aprovechar».

Objetivos

La posibilidad de prolongar la mejor racha de resultados del curso (dos victorias y dos empates) no incrementa, en opinión de Giráldez, la importancia del encuentro: «Son 3 puntos, como todos los fines de semana. Sabe cómo hacer para ganar el partido, que somos fuertes con nuestra gente, que va a ser un partido muy complicado y que estamos en una buena dinámica. Durante todo el año hemos sido bastante estables, a lo mejor no en los resultados, pero sí en la forma de afrontar los partidos. Tenemos que pensar en el partido y no de dónde venimos ni adónde vamos».

El preparador porriñés ha asegurado, en este sentido, que no le preocupa ni la distancia con el descenso ni la que separa al Celta de Europa. «Miro hacia donde estoy, ni para arriba ni para abajo. Quedan 12 partidos y tenemos que sumar puntos para poder conseguir nuestro primer objetivo. A partir de ahí, pensar en lo demás», ha relatado. «Pensar de otra forma es equivocarnos. No tenemos una liga tan holgada entre las posiciones como para poder pensar en un objetivo solo. Estamos en un momento de la temporada en que el objetivo es sumar puntos», ha apuntado.

De lo que no duda Giráldez, es de la capacidad de su equipo para sumar frente a cualquier adversario y en cualquier escenario, aunque advierte que su equipo también puede perder frente a cualquier de los equipos de LaLiga, si no está centrado. «Podemos ganar a cualquiera, lo hemos demostrado, y también podemos perder contra cualquiera, si no estamos a nuestro mejor nivel. Ahora tenemos que centrarnos en el Leganés ahora e ir poco a poco», ha comentado. «Es bueno que los jugadores sientan que pueden ganar a cualquier equipo. Me siento orgulloso de que afronten los partidos con esa personalidad y ambición», ha detallado.

Plan de partido

Sobre el plan de partido para cambiar el resultado de Butaque, el louriñés se ha mostrado claro: “Se trata de insistir, de dominar, de tener el mayor tiempo posible de ataque para desgastarles y controlar el partido lejos de nuestra portería. Va a ser difícil como contra cualquier equipo bien trabajado. Esperemos estar precisos y tener paciencia para, si se da un partido así, que ellos tienen recursos para que no se dé, hacerles daño".

Claudio Giráldez no ha regateado, en este aspecto, elogios hacia el Leganés de Borja Jiménez, un técnico al que conoce bien y admira. «Es un gran entrenador, con muchos recursos, que plantea bien los partidos, pero también tiene la capacidad de intervenir. Sabe perfectamente lo que podemos hacer nosotros y nosotros lo que pueden hacer ellos. A ver quién acierta más. Va a ser un partido complejo, porque los dos equipos tenemos argumentos para hacernos daño y para cambiar lo que va a aconteciendo», ha comentado.

No han faltado tampoco alabanzas hacia Renato Tapia, que regresa a Balaídos como uno de los hombres más en forma del Leganés. «Está haciendo un temporadón, le están respetando las lesiones, que es un poco lo que le penalizó en los últimos años. Es capaz de dar muchas cosas al Leganés y me alegro mucho por él. Lo merece y es una alegría volver a verlo», ha dicho del peruano.

Preguntado sobre el premio al mejor jugador de febrero recibido por Fer López, Claudio Giráldez ha insistido en su discurso de que es necesario no precipitar los acontecimientos con el joven canterano: «Me alegro por él, pero me parece pronto. No digo que no lo merezca. Me parece pronto, pero es normal. La gente sabe de su talento y está ilusionada. Ha hecho partidos y momentos de partidos muy buenos en ese proceso de calma que debemos seguir con él. Estoy encantado de que se le reconozca de forma individual, pero el equipo está por encima de cualquier individualidad y lo demuestra semana tras semana», ha sentenciado.