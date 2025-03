Tapia: «El Celta y la afición me regalaron cuatro años maravillosos»

El Celta recibe el sábado (Balaídos, 14 horas) al Leganés, el equipo que infligió la derrota más abultada a los de Claudio Giráldez este curso. Con el equipo madrileño viajará Renato Tapia (Lima, 1995), que se fue molesto de Vigo al no conseguir la esperada renovación de su contrato. Por ello, el peruano renunció a la Copa América al no tener ficha con un club o un seguro médico que le amparase ante una grave lesión. Tapia da por zanjadas las diferencias con el Celta y reconoce que pasó 4 años «maravillosos» en Vigo. Apunta que el sábado plantearán un plan similar al de Butarque, aunque admite que ve al Celta «mejor» que entonces.

–¿Cómo afronta el regreso a Vigo?

Bien, bien.

–¿Cuál es el recuerdo más potente que guarda de su paso por el Celta?

La gente y el primer año en el equipo, que fue muy bueno no solamente para mí sino también para el equipo. Hicimos muchos puntos y estuvimos a nada de clasificarnos para las competiciones europeas. Fue un buen tiempo y me quedo también con el grupo que se formó.

–Dijo, tras abandonar el Celta, que se «hubiera ido feliz de Vigo si hubieran sido sinceros conmigo». ¿Guarda rencor al club?

No, no, ninguno, ni a la directiva ni a nadie. Es un sentimiento que tuve en su momento, lo digo porque es lo que sentí.

–¿Y dolido con el Celta?

No, dolido no. Es lo que sentí en ese momento, de lo que pienso de esa situación en ese momento, pero ya está. Esto es fútbol y las cosas pasan por algo, estaba en sus planes [no renovar el contrato del peruano], sucedió y ya está.

–¿Esperaba otra despedida más allá de la de dirigirse a la grada de animación en el último partido?

No, tampoco. Más que nada, lo que dije en su momento, es que me hubiese gustado que fuesen sinceros conmigo, que me dijesen las cosas y ya está. De hecho, conversando sabían lo que yo quería y al final no se pudo dar [la renovación].

–¿Guarda mejores recuerdos de la afición que del club?

No, de todos bueno. La gente que me conoce, dentro y fuera del club, sabe como soy y que no le guardo rencor a nadie ni que estoy molesto ni fastidiado con nadie porque tanto el club como la afición me regalaron cuatro años maravillosos de mi vida, donde di mucho y se me entregó mucho. La verdad es que sigo teniendo muchísimos más buenos recuerdos que malos de todo, no solamente del club sino de Vigo y alrededores.

–¿Qué tal le tratan en Leganés?

Muy bien. Me he encontrado un club muy familiar, donde se preocupan mucho por el jugador. Esta es una de las cosas que más me inclinó para tomar la decisión de fichar por el Leganés.

–Vuelve a la competición tras cumplir sanción junto con Munir por acumulación de tarjetas amarillas. Se perdieron el derbi histórico del sur de Madrid.

Sí, son partidos en los que todos quieren estar pero se dio así. Estuve tratando de no perderme ningún partido por tarjetas, que era lo que más me costaba. Pero sacando cuentas: cinco tarjetas en 26 jornadas es difícil pero se me dio bien.

–Fue una victoria muy importante para el Leganés, gracias a un gol en el descuento y ejecutado de chilena por Diego García.

Nos motiva mucho ese triunfo contra el Getafe, nos da un impulso más para poder hacer las cosas mucho mejor. Sobre todo en cuanto a puntos, nos da un respiro. Así que, contentos con ese triunfo.

–¿Y qué supone esa victoria para el Leganés, aparte de sacar tres puntos a la zona roja?

Mucho porque primero es un rival al que la hinchada tiene muy presente. Creo que nos da esa motivación y ese empuje para con la afición y sobre todo para nosotros. Un resultado que no merecíamos pero que de repente nos da también otra semana más de trabajo con una cara distinta.

Renato Tapia, durante un partido de liga / CDL

–Esa victoria ha impedido que el Leganés caiga a los puestos de descenso, que no ha pisado en toda la temporada pese a estar casi siempre rozando el peligro.

Es un trabajo muy arduo. Estamos haciendo lo que deberíamos hacer porque LaLiga es muy complicada, muy difícil con los equipos que están ahí abajo, pero con humildad las cosas irán mejor.

–Ganaron en la primera vuelta al Celta y ese triunfo también supuso un desahogo en un momento complicado.

En ese momento no se nos daban las victorias, llevábamos muchos empates y ganar de una forma muy contundente a un Celta que venía muy bien nos dio un empuje para las siguientes fechas. El partido del sábado puede ser así también y trataremos de hacerlo de la mejor manera.

–Ante el Celta lograron la victoria más holgada del curso (3-0). ¿Fue también la más fácil?

No creo que fuese la más fácil. El Celta en ese momento no se le daba muy bien jugar fuera de casa, perdía muchos partidos, y nosotros tratamos de hacer nuestro juego: esperarlos en el primer tiempo y en el segundo tratar de salir a la contra y aprovechar los errores.

–Vuelven a jugar en una situación parecida: el Celta era décimo, como ahora, y sumaba 5 puntos más que el Leganés, frente a los 6 que les lleva ahora.

Las cosas han cambiado. El Celta ya no es el mismo equipo de la primera vuelta, ha mejorado mucho con el paso de los partidos, también con una experiencia mayor de los jóvenes. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, nuestro partido: tratar de minimizar todo lo buen que tiene el Celta, sobre todo en casa, y sacar puntos que nos van a servir para mejorar en la clasificación.

–Dice que ve mejor al Celta ahora que durante la primera vuelta.

Sí, sobre todo en cuanto a experiencia. Hay muchos jugadores que tienen talento, pero LaLiga te exige estar concentrado en los partidos mucho más tiempo que en otros momentos. En la primera vuelta, con el 1-0 el Celta bajó los brazos y dio el partido prácticamente por perdido y nosotros ahí supimos ser contundentes. Pero ya no se ha visto esa versión del Celta y será algo que tendremos que tener en cuenta en esta ocasión.

–¿Le sorprendió que el Celta dejase salir en enero a Douvikas, Bamba, De la Torre y Allende?

No me sorprendió porque cada jugador busca mejorar. Pienso que si no voy a aportar al equipo, lo mejor es poder abrir el camino para otro compañero o ayudar de esa manera a aportar dinero al club. Pero era también decisión de los jugadores para poder jugar y estar mejor. Te puede salir bien o mal ese plan pero lo más importante es la confianza. El Celta tomó las decisiones y le han respaldado bien el cuerpo técnico y el equipo. Y eso es lo importante para el día a día.

–¿Esperaba que los más jóvenes del Celta tuviesen tanto protagonismo esta temporada?

Sí porque con todos he compartido en Vigo. He estado con ellos cuando han subido al primer equipo y la verdad es que la calidad está y cuando a un jugador le dan la suficiente confianza como para mostrarse y tener esos minutos que nunca pensaste tener en Primera, tanto el jugador como el equipo trata de devolvérselo al míster. Pero no sólo en el Celta sino en todos los equipos. Eso es lo que ha pasado en el Celta.

–El sábado se enfrentan un Celta que es muy sólido en casa y un Leganés que fuera solo ha sumado 10 de los 27 puntos que acumula. ¿Qué partido espera?

Va a ser un partido cerrado, en el que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera, seguramente replicando el partido anterior de cerrar las líneas y, sobre todo, con ayudas permanentes.

–¿Le sorprende que Giráldez utilice a Aspas de revulsivo tras superar una lesión muscular?

Iago siempre quiere estar. En el primer partido tras la lesión estuvo en el banquillo pero sé que no podía jugar, porque lo conozco. Sin embargo, quiso estar ahí, ayudando a los compañeros. Él quiere jugar siempre pero es una manera también de cuidar a Iago para lo que queda de la temporada. Creo que en los tres últimos partidos, incluso entrando desde el banquillo, le ha dado puntos al Celta y hay que remarcar también eso.

