El dilema de los carriles

El retorno de Hugo Álvarez plantea a Claudio Giráldez el dilema de elegir entre tres jugadores para dos puestos en los carriles de cara visita del Leganés a Balaídos este sábado. Álvarez ya contaba con el alta médica en el último duelo contra Osasuna, pero después de tres semanas sin competir debido a un esguince en su rodilla derecha y un solo entrenamiento a sus espaldas, el preparador celeste prefirió reservar al canterano en Montilivi. Frente al Leganés, opta a la titularidad en el carril izquierdo, la posición en que parecía haberse asentado porque a comienzos de curso, el técnico lo ha empleado también como carrilero y extremo diestro.

Mingueza y Carreira también han jugado a pierna cambiada en el carril izquierdo, tanto como elección de partida como de forma circunstancial e incluso ambos se han intercambiado de banda en un mismo partido, pero sus prestaciones nunca han sido las mismas que cuando han jugado por el carril de su pierna natural. De modo mucho más ocasional –por lesión de Mingueza frente al Valladolid y durante los primeros minutos en la reciente visita al Metropolitano– también lo ha hecho Marcos Alonso, que ha jugado mucho en el carril a lo largo de su dilatada carrera, pero se ha asentado esta temporada con muy buenas prestaciones en la posición de central izquierdo y no parece nada probable que el técnico lo mueva del eje al costado izquierdo.

La realidad es que tanto Mingueza como Carreira han rendido mejor en la banda derecha y todo hace pensar que, tras compartir titularidad en los últimos dos encuentros, uno de los dos se quedará fuera del once este sábado, si Hugo fuese, como parece, el elegido por el técnico para el carril izquierdo. Una difícil elección para Giráldez debido al peso creativo que Mingueza tiene en el equipo y al gran momento de forma que atraviesa Carreira, cuyo rendimiento ha crecido de forma exponencial desde el mes de diciembre.

De un tiempo a esta parte, el del Mingueza ha decrecido, al menos en lo que respecta a números. El barcelonés se mantiene como el máximo asistente del Celta, con 5 pases de gol, pero dio su última asistencia en la jornada 10 durante la visita del Real Madrid a Balaídos. A estos 5 pases decisivos suma Mingueza 2 goles, si bien se los marcó a Villarreal y Osasuna allá por el mes de octubre en la tercera y cuarta jornada.

Carreira no se ha estrenado como goleador esta temporada, pero lleva una línea ascendente de rendimiento y ha sido titular en seis de los últimos siete partidos, incluso cuando Mingueza ha iniciado en el banquillo, como ocurrió en la reciente visita del Atlético de Madrid a Balaídos. El lateral vigués comparte con Iago Aspas y Williot la condición de segundo máximo asistente del equipo, con la peculiaridad de que ha dado sus 3 asistencias, la última a Iker Losada en Montililvi, en las últimas cinco jornadas.

Tras el duelo frente al Girona, Giráldez no escatimaba elogios hacia las condiciones y el momento de Carreira. “Está en un momento muy bueno, nos está aportando capacidad de abarcar prácticamente entera la banda él, llegando y acertando en situaciones de centro, con una muy buena defensa ante un equipo con alturas muy distintas”, valoraba.

No menos halagos ha recibido Mingueza del técnico, que se ha referido en más de una ocasión a él como un futbolista “capital” para el Celta por su versatilidad, comprensión del juego y capacidad para romper líneas en conducción o con un pase interior. “Es uno de los jugadores que tiene la capacidad para generar desequilibrios desde el balón, desde el entendimiento del juego y la capacidad para conducir. Puede jugar en varias posiciones y vamos a usar esa riqueza para ser menos previsibles. No lo descarto para ninguna posición, ya lo ha hecho, no es algo nuevo ni extraordinario que yo me invente” señalaba del catalán.