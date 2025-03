Un himno por tierra, mar y aire

El himno del centenario del Celta suena en todas partes y se va extendiendo por tierra, mar y aire a cualquier parte del planeta. El pasado fin de semana, fue protagonista en la Copa del Mundo de natación sincronizada, celebrada en París, gracias al dúo español formado por Aurora Lázaro y Jordi Cáceres, que eligió la obra compuesta por C Tangana como melodía de su ejercicio, con el que obtuvieron una medalla de plata para la selección española que el 29 de marzo realizará una exhibición en Pontevedra, con motivo de los campeonatos estatales de categoría alevín.

Después del paso triunfal por Cannes, con una nominación para los Grammy Latinos o como sintonía de gimnasios de medio mundo, este himno del Celta ha saltado al agua de la mano de una sevillana y un mallorquín que descubrieron la obra maestra de Antón Álvarez a través de Spotify. «La canción la escuchamos a principios de temporada y nos gustó, pero no pensamos que podríamos utilizarla en la prueba del dúo», explica Aurora Lázaro sobre el tema con el que conquistaron una medalla de plata en París.

«Tenemos una amiga en Galicia y le enviamos la letra para que nos la tradujera para saber qué decía porque no la entendíamos», relata la joven sevillana, que lleva practicando natación sincronizada 13 años, desde que tenía cinco. «Nuestra amiga nos mandó todo el significado de la letra y nos gustó mucho. Entonces, cuando en la selección nos preguntaron qué música queríamos para nuestro ejercicio del doble mixto pues dijimos que era ‘Oliveira dos cen anos’. Y la entrenadora nos dijo que para adelante. No sabíamos que era un himno de un equipo de fútbol. Fue nuestra amiga la que nos informó de que pertenecía al Celta y que lo había escrito C Tangana para conmemorar el centenario del club. Nos dijo que a ella también le gustaba un montnó y que utilizáramos la canción para nuestra rutina». Así fue cómo unos nadadores de Sevilla y de Mallorca eligieron como sintonía de su prueba deportiva el tema que retumba en Balaídos cada vez que juega el Celta.

Aurora Lázaro y Jordi Cáceres. / RTVE

Aurora Lázaro reconoce que para adaptar la canción a su ejercicio tuvieron que realizar modificaciones al original de C Tangana. «Hicimos cortes para adaptarla al ejercicio. Preferíamos que la parte lenta estuviera más para la parte final de la rutina. Además, tuvimos que cortar la canción porque dura más de lo que nos permiten en la prueba, que es de dos minutos y veinte segundos».

Nadadores y música crearon una coreografía que el jurado premió con la medalla de plata, la primera de un dúo que se formó hace «unos cinco meses. Nos presentábamos como candidatas para formar el dúo mixto y finalmente me tocó con Jordi», apunta esta sevillana, seguidora del Betis, que se siente agradecida por las innumerables muestras de cariño del celtismo. «Recibimos muchas felicitaciones por la medalla y muchos seguidores del Celta nos escribieron para darnos las gracias por haber utilizado el himno, diciéndonos que se habían emocionado al ver el vídeo de nuestra actuación y que casi se les habían saltado las lágrimas. Qué bonito que te digan eso cuando nosotros no creíamos que tuviese tanta repercusión la canción que habíamos elegido para nuestra prueba. Ha sido súper bonito porque todo el mundo estaba escribiendo que se había emocionado al verlo y es un poco lo que buscábamos nosotros con nuestra actuación, que la gente disfrutara viéndonos. Ha sido súper gratificante», agradece la nadadora andaluza, que estrenó su medallero internacional con la selección absoluta en el centro acuático olímpico de Saint-Dennis.

Tras el éxito en Francia, Aurora Lázaro espera escuchar el himno del centenario en un partido del Celta: «Nos encantaría escucharlo en Balaídos». El 29 de marzo, ella y su compañero realizarán una exhibición en Pontevedra del ejercicio de París. El lunes 31, el Celta recibirá a Las Palmas.