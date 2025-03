Giráldez encamina el otoño de Aspas

Claudio Giráldez, seis meses más joven que Iago Aspas, ha comenzado a encaminar el otoño de Iago Aspas, cuyo contrato con el Celta expira en junio de 2026, pocas semanas antes de que el moañés cumpla 39 años. El entrenador del Celta insiste en las últimas semanas en que quiere a Aspas para disputar los tramos finales de los partidos a pleno rendimiento, y eso se ha traducido en que el moañés ha encadenado cuatro suplencias, lo que nunca le había ocurrido en el Celta. El plan de Giráldez ha funcionado porque Aspas anotó dos goles en esas cuatro apariciones fugaces y el equipo no parece resentirse tanto sin su estrella como en años anteriores. Esta vez, el Celta sumó 8 de los 12 puntos en juego con Aspas disputando 60 de los 360 minutos totales de esos cuatro partidos . Este proceso para afrontar el declinar de su jugador más importante en cien años de historia no parece tan doloroso y perjudicial como cabría esperar solo hace unos meses, cuando un resfriado de Aspas ponía en alerta a toda la afición. Entonces, la ausencia del moañés significaba una derrota segura.

Esa Aspasdependencia se ha visto amortiguada hasta el punto de que nadie parece dudar del plan de Giráldez de encaminar el otoño de Aspas con la delicadeza y el cariño que le faltó, por ejemplo, a Rafa Benítez, que nada más llegar a Vigo recordó la edad de Aspas y la necesidad de buscarle un sustituto.

«Iago no hay otro. Lo digo con Fer López, con Iker Losada, con cualquier otro jugador que se ha intentado comparar con él. Entiendo que busquemos siempre la comparativa, pero no va a haber nadie como Iago nunca, lo tengo clarísimo», proclamaba Giráldez en una de sus incontables referencias al ídolo local. El técnico ha de responder cada semana a alguna pregunta sobre el moañés; y no rehuye el tema.

«Siempre lo digo, es insustituible, es difícil llenar el vacío que deja. Pero las personas no son robots, hay que dosificarlos. Sabíamos que sería determinante en la segunda parte», añadía el técnico tras uno de los ocho partidos en que Aspas ha sido suplente este curso.

Pero Giráldez insiste en el papel que le reserva al jugador más importante del club. «Nos gusta tenerle los minutos finales en el campo, es importante por su pausa y tranquilidad en el último tercio del campo e igual no está todavía para los 90 minutos en un partido de esta intensidad. Nos ha dado mucho desde el banquillo y ojalá esté pronto para 90 minutos».

Y el entrenador del Celta reconoce la dificultad de descartar del once inicial a un jugador que sigue siendo una de las referencias goleadoras de LaLiga: «Lo llevo yo peor que él. Lo lleva bien, aunque quiere estar todos los minutos en el terreno de juego. Él sabe que viene de un periodo de inactividad. Queremos que esté lo antes posible para jugar 90 minutos. Está en ese proceso», apuntaba en otra ocasión Giráldez al recordar que Aspas viene de superar una lesión muscular que le hizo perder cuatro partidos. «Iago Aspas tiene ilusión y cuerda para rato, es un ejemplo para todos», sentenciaba el técnico del Celta.

Protesta del Getafe

El Celta-Las Palmas, otro partido en lunes en Balaídos

LaLiga continúa penalizando al Celta con los peores horarios. Ayer se hicieron públicos los de la jornada 29, a la que el vigués llegará después de encadenar tres partidos a las dos de la tarde. Y el que le espera ante los canarios ha sido fijado para el lunes 31 de marzo a las 21 horas. De nada han servido las quejas de Iago Aspas y de la federación de peñas por los perjuicios que esos horarios menos habituales para el fútbol conviertan al Celta en el equipo más perjudicado esta temporada de Primera División.Será el cuarto partido de la temporada que el equipo vigués disputará en la noche de un lunes. Y esta cita llega después de que los duelos del Celta ante el Girona, el Leganés y el Valladolid se programasen para un sábado a las 14 horas. El primero ya se disputó la semana pasada, el segundo se jugará en tres días y el tercero, la semana que viene.

El silencio del Celta sobre esta discriminación horaria contrasta con las quejas que ayer envió el Getafe a LaLiga con el objetivo de proteger los intereses de sus aficionados. El equipo madrileño, que el domingo 30 de marzo recibirá al Villarreal a las dos de la tarde, no es el más perjudicado por quienes rigen el campeonato. Será la decimocuarta vez que el Getafe juega en viernes, en lunes o a las 14 horas, frente a las dieciocho ocasiones que tiene asignadas el Celta en este curso.