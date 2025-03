El Valladolid frena la marea celeste: solo sus abonados podrán comprar entradas fuera de la grada visitante

El universo celeste que se mueve por redes sociales empieza a calentarse después de la decisión tomada en las últimas horas por el Real Valladolid, con respecto a la venta de entradas para el encuentro que su equipo disputará contra el Celta de Vigo el próximo sábado 15 de marzo a las 14.00 horas.

Ante las previsiones que apuntaban a un desplazamiento de miles de aficionados desde Vigo -se estimaba una diáspora de entre 2.000 y 3.000 personas-, el Valladolid, ha frenado la venta de entradas online, al parecer por motivos de seguridad, y evitar así una invasión en su propio estadio.

Este es el anuncio que el equipo pucelano ha publicado en su web oficial:

«Venta zona regular exclusiva para abonados del Real Valladolid; Los simpatizantes no pueden comprar en este partido; Límite de 4 entradas por compra; La taquilla física solo se abre el día del partido (2 horas antes) para incidencias y no se venderán entradas; Precios dinámicos (sujetos a posibles variaciones durante la venta)».

La letra pequeña de este anuncio explica las limitaciones para presenciar el partido fuera de la grada visitante del José Zorrilla. / Real Valladolid

Esta medida afecta a todos aquellos hinchas del equipo vigués que pretendan presenciar el encuentro en otra zona del estadio, tras quedarse fuera de la lista de seleccionados para comprar una de las 600 entradas disponibles y limitadas a la grada visitante, que tanto Celta como Valladolid han pactado.

El Valladolid solo permitirá a los abonados de su club comprar entradas -un máximo de cuatro-, supuestamente para amigos y familiares. Especifica que los simpatizantes no podrán adquirir localidades para el encuentro, algo que prohibe a cualquier aficionado normal (que no sea abonado blanquivioleta) presenciar el partido en otra zona del estadio que no sea la acotada para la hinchada rival. Lo que prentede el club pucelano es que el celeste no tiña ninguna grada más allá de la visitante, garantizando así la seguridad de los presentes, de ahí que el blindaje llegue más allá, y es que no se dispensarán entradas el mismo día del partido (la taquilla física solo se abre para incidencias), lo que reduce el margen de maniobra de los celtistas que tenían pensado desplazarse y comprar su boleto ese mismo sábado.

Posible troleo a ese blindaje

Ante el freno de la entidad vallisoletana, usuarios de X ya están planteando posibles soluciones para acceder sin problema al José Zorrilla «Acaban de aconsellarnos que se ides á grada local vaiades de incógnito e sen NADA do Celta».

.

Además de no llevar ninguna prenda o distintivo que le relacione con el club vigués y que les pueda prohibir la entrada, los interesados también tendrían que acordar días antes con abonados del equipo rival la compra de esas entradas, al no poder adquirirlas el día del partido. La cosa se complica aún más, ya que, según comentan en esos mismos mentideros virtuales, los abonados blanquiazules se arriesgan a ser sancionados si les pillan comprando una localidad para un celtista.

Las reacciones desde la afición viguesa son, por un lado, de incomprensión ante un club que «prefiere que su estadio tenga zonas vacías, antes que hacer caja», a otros que entienden la postura desde el Pisuerga: « Los de Valladolid, dando pena toda la temporada, no van a querer invasión. Tontos sí, pero no tanto.»

Cifras de aforo y abonados

El José Zorrilla tiene un aforo de 27.618 espectadores, y el club, 24.000 abonados. Al margen de esos 600 asientos reservados para la grada visitante, el estadio pucelano aún tendría unos 3.000 puestos disponibles en otros graderíos para vender. Un papel que podría incrementarse si fallasen abonados a la cita. Repasando la asistencia de los tres últmos partidos, al estadio del Valladolid, y viendo la irregular trayectoria del equipo en LaLiga, es posible que la asistencia sea algo baja.

15.643 espectadores, un viernes a las 21 horas contra Las Palmas

22.123 espectadores, un domingo a las 16.15 horas contra el Sevilla

26.025 espectadores, un sábado a las 21 horas, contra el Real Madrid

Por horario y dimensión del rival, es posible que la cifra de asistencia se acerque más a la que registró el club pucelano cuando se enfrentó en su campo al Sevilla. No obstante, habitualmente, el club sólo saca cerca de 1.500 entradas en cada partido, por los compromisos comerciales.