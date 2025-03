Duelo por alcanzar metas mayores

Montilivi acoge hoy (14 horas, Movistar) un duelo entre dos equipos que fundamentan su juego en la posesión de la pelota. Girona y Celta, sin embargo, llegan a esta cita en dinámicas opuestas. Los gironins acumulan cinco derrotas en los seis últimos compromisos. Díficil año para los Míchel Sánchez después de disfrutar de la Liga de Campeones. Los célticos, por su parte, suman dos victorias, dos empates y una derrota en los cinco compromisos anteriores. Los de Claudio Giráldez basan su fortaleza en casa pero han mejorado como visitantes después de empatar en Mendizorroza y en el Metropolitano. Rojiblancos y celestes, además, se presentan con la totalidad de efectivos, a excepción del local Abel Ruiz, que es baja por unas molestias. Los locales recuperan a Yangel Herrera, tras cumplir sanción, y los visitantes a Hugo Álvarez, recuperado de un esguince de rodilla. Separados en la tabla por un punto (31 los catalanes y 32 los gallegos), ambos buscarán una victoria que les permita enfocarse en la pelea por alcanzar la zona noble de la clasificación.

El anterior duelo entre Girona y Celta se saldó con un empate en Balaídos después de que Yangel Herrera adelantase a los rojiblancos en la primera parte e Iago Aspas lograse el empate en la recta final. En Montilivi será la quinta ocasión que ambos se enfrentan en la máxima categoría, con un balance de tres a uno a favor de los locales. Todas las victorias han sido por la mínima. La del Celta fue hace dos años con Coudet, tras un tanto de Aspas.

El capitán céltico, que viene de marcar de penalti en los dos últimos partidos, cuenta con opciones de recuperar la titularidad perdida tras su lesión en Santander. Giráldez lo ve con opciones de entrar en el once inicial, pero el técnico parece decantarse últimamente por utilizar al moañés como revulsivo en la segunda parte. Ese mismo papel ejerce Stuani en el equipo de Míchel. El gallego y el uruguayo, dos veteranos goleadores, afrontan la recta final de su carrera.

Como alternativa a Aspas, Giráldez cuenta con el joven Fer López, que podría formar la línea de ataque junto a Pablo Durán o Borja Iglesias, como nueve, y Williot o Iker Losada, por la izquierda.

En el centro del campo es posible que repitan Sotelo y Moriba, como ante Osasuna, aunque tampoco se descarta la presencia de Beltrán. Como la posesión será clave para los dos técnicos, parece más probable que Giráldez mantenga al vigués en el doble pivote en detrimento por el de Seseña, que ofrece más trabajo de contención y equilibrio en la zona ancha, donde los célticos se reencontrarán con un Yangel Herrera que ejerce como referencia de los gironins en el centro del campo, en el que podrían acompañarle como pareja los exbarcelonistas Oriol Romeu o Arthur Melo.

Se espera una pelea feroz en la medular, donde ambos equipos contarán con los refuerzos de sus dos carrileros, ya que tanto Míchel como Claudio apuestan por una defensa de tres centrales. Los del Celta serán con toda probabilidad Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso, con Carreira por el costado derecho y Mingueza reubicado en el izquierdo.

Clave en este duelo entre dos equipos con una idea de juego muy similar será el acierto rematador de sus delanteros. El Girona ha perdido pegada este curso a pesar de contar con Danjuma y Abel Ruiz. Tras convertirse el curso pasado en el segundo máximo goleador del campeonato (85 tantos), en este apenas suma 32 goles, cuatro menos que un Celta que se sitúa entre los seis con más acierto del campeonato apostando por futbolistas de casa y sin apenas experiencia en la élite. Sin embargo, el juego coral de Giráldez funciona.

Con el porriñés a los mandos, el Celta se muestra como un equipo al que le cuesta arrancar en los partidos pero que va mejorando con el paso de los minutos. Es habitual que remonte marcadores adversos tras el descanso. Todo lo contrario de un Girona que no ha sabido darle la vuelta a un marcador en contra. Solo en dos ocasiones ha logrado empatar después de ir perdiendo en once partidos. Y ese déficit también podría pasarle factura hoy ante un Celta que en contadas ocasiones no planteó batalla hasta el final.