Montilivi marcará la tendencia

El Celta entra en el último tercio de competición a 3 puntos de Europa tras firmar su mejor secuencia de puntuación (7 puntos de 9) en las tres pasadas jornadas, pero con la necesidad de mejorar su pobre rendimiento a domicilio, un problema endémico este curso que ha cortado las alas al grupo de Giráldez. Tras vencer en heroica remontada al Betis, rebañar con el cuchillo entre los dientes un valioso empate en el Metropolitano y dar cuenta de Osasuna en Balaídos, el conjunto celeste quiere impulsarse en la clasificación ganando en Montilivi, un campo tradicionalmente esquivo, al Girona, uno de los equipos que más quebraderos de cabeza le ha dado esta temporada en Balaídos. El choque es especialmente importante para los celestes por la posibilidad de encadenar por primera vez esta temporada dos buenos resultados a domicilio en un campo que se le resiste y frente a un rival directo en la pugna por Europa que hace un mes estaba disputando la Liga de Campeones.

A finales de septiembre, en terreno celeste, el conjunto de Míchel fue mejor a los puntos que el Celta, que tuvo que recurrir al genio de Iago Aspas para neutralizar, a pase de Williot, el gol anotado por Yangel Herrera al final del primer tiempo. El moañés, que cumplía aquella histórica tarde su partido número 500 con la casaca celeste, salió al rescate del equipo en el segundo tiempo ejerciendo un inusual papel de revulsivo. Giráldez le dio descanso por haber jugado tres días antes 90 minutos frente al Atlético de Madrid, que había quebrado, con un gol de Julián Álvarez camino del descuento, la imbatibilidad de Claudio Giráldez en Balaídos.

Debido a una lesión en el sóleo que lo mantuvo cinco semanas alejado de los terrenos de juego, Aspas tampoco ha sido titular en los últimos duelos contra el Atlético y Osasuna, ejerciendo nuevamente como acicate desde el banquillo para anotar dos penaltis que ha reportado al equipo 4 de los 6 últimos puntos que se han puesto en juego.

Claudio Giráldez ha apostado en estos dos partidos por entregar la titularidad en el flanco derecho del ataque a Fer López, la emergente estrella de la cantera a quien se considera el sustituto natural de Iago, pero que cuenta apenas con media docena de participaciones en Primera División. “Llevo casi sin jugar media hora o una hora desde hace dos meses y pico. Tengo que ir entrando poco a poco, necesito volver a coger ese tono físico, esa punta de velocidad para volver a encontrar al mejor Aspas», justificaba el crack morracense tras el duelo contra los navarros.

El técnico céltico no ha descartado la posibilidad de juntar a en algún momento a Aspas y a Fer López en el once, pero ha precisado que ambos “tienen perfiles similares en el campo” y no parece que vayan a coincidir en el campo este sábado en Montilivi. Todo apunta a que uno volverá a relevar al otro. La cuestión es quién de los dos iniciará el partido. En los dos últimos López, que ha dejado destellos de estrella, ha sido el elegido por Giráldez, que ha empleado a Iago en la última media hora de partido. Queda por ver también, si repiten Williot, que sumaría su tercera titularidad consecutiva por primera vez en el Celta, y Borja Iglesias, que vuelve a disputarse el centro del ataque con Pablo Durán.

De partida o desde el banquillo, la presencia de Aspas está asegurada en Montilivi, un campo que al moañés ha brillado con frecuencia en el pasado. El capitán celeste le ha marcado al Girona 4 goles en 9 partidos de Liga (además de 2 en Segunda y otro en la Copa) y es el artífice del único triunfo logrado por el conjunto celeste en las tres visitas que ha realizado al estadio gerundés en la máxima categoría. Las otras dos visitas se han saldado con derrota, ambas por 1-0.

Hugo, única baja

Salvo que se produzca un contratiempo en el último entrenamiento de la semana, Claudio Giráldez va a contar para el duelo contra los de Míchel con la única baja de Hugo Álvarez, que sigue en proceso de recuperación del esguince de rodilla sufrido en el partido contra el Betis en Balaídos. El ourensano seguía ayer al margen del grupo, con lo que sus posibilidades de ser hoy de la partida son nulas. El preparador porriñés sí va a poder contar con Franco Cervi, ya recuperado de la lesión muscular que le ha impedido ser convocado para los últimos partidos. El argentino se suma a Mingueza y Ristic como alternativa a Hugo Álvarez para el carril zurdo. El catalán fue la elección de Giráldez ante Osasuna y disputó en el carril izquierdo buena parte del encuentro del Metropolitano, donde el elegido de partida fue Marcos Alonso.

El equipo ya estuvo a tiro de Europa hace dos temporadas

No es la primera vez en los últimos años que el Celta se pone a tiro de meterse en la pelea europea. Hace dos temporadas, con Carlos Carvahal al mando, el conjunto celeste estuvo a 2 puntos de la séptima plaza durante un par jornadas tras remontar posiciones desde los puestos de cola .Los celetes se pusieron a tiro de Europa en la jornada vigésimo sexta, tras ganar al Espanyol en Cornellà, y se mantuvieron en la pelea hasta la vigésimo octava, con empates ante Almería y Sevilla, pero iniciaron luego una espiral negativa de resultados que les llevó a pelear por la salvación, lograda en la última jornada tras vencer al Barça en Balaídos.

